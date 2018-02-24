"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" и поднялся на вторую строчку

Роберто Фирмино Разгромив в домашних стенах "Вест Хэм" со счетом 4:1, "Ливерпуль" минимум на сутки поднялся на второе место в Премьер-Лиге.

Относительно победы 0:5 над "Порту" в стартовый сосав "красных" влились Жоэль Матип, Эмре Джан и Алекс Окслейд-Чемберлен, заменив Деяна Ловрена, Джорджиньо Вейналдума и Джордана Хендерсона. Капитанскую повязку получил Джеймс Милнер.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил с первых минут своего новичка Патриса Эвра. Вернулся в команду после травмы Мануэль Лансини. Мичейл Антонио и Хавьер Эрнандес переместились в запас.

Хорошо отдохнув на южном побережье Испании, хозяева "Энфилда" помчались вперед и уже на третьей минуте могли открыли счет. Мохамед Салах, получив передачу от Роберто Фирмино, пробил в штангу из пределов штрафной площади.

"Вест Хэм" продолжил отсиживаться в обороне, впервые огрызнувшись лишь на 15-й минуте, когда Марко Арнаутович с дистанции едва не забросил мяч за шиворот Лориса Кариусу — голкипер "Ливерпуля" кончиками пальцев перевел снаряд в перекладину.

Когда натиск "красных" несколько ослабел, счет был открыт. Это случилось на исходе получаса. После подачи углового Эмре Джан легко перепрыгнул Эвра и кивком головы опустил мяч в ворота — 1:0.

Забитый гол раскрепостил хозяев, и они принялись доминировать над соперником. "Молотобойцы" до перерыва огрызнулись лишь раз — вновь не повезло Арнаутовичу — но в остальном трудились в обороне в поте лица.

Предчувствие второго гола оправдалось лишь на 51-й минуте, когда Алекс Окслейд-Чемберлен продемонстрировал классную индивидуальную игру, а затем, уже падая, проткнул мяч в штрафную на Салаха, который избавился от опеки защитника и пробил в дальний угол ворот — 2:0.

Пока "Вест Хэм" приходил в себя, "красные" сделали счет разгромным. На 57-й минуте Джан из центрального круга как рукой выполнил заброс вперед на Фирмино, тот протолкнул мяч мимо вышедшего из своих ворот Адриана и спокойно поразил цель — 3:0.

Однако спустя пару минут гостям неожиданно удалось размочить счет. Едва вышедший на замену Антонио ворвался в штрафную по правому краю и пробил мимо Кариуса — 3:1.

На некоторое время показалось, что "молотобойцы" переломили игру и готовы идти за вторым голом, однако вскоре "Ливерпуль" вновь посадил соперника на цепь.

На 73-й минуте Окслейд-Чемберлен выдал скрытую передачу в штрафную на Садио Мане, однако тот угодил в штангу. Зато сенегалец исправился спустя четыре минуты, из пределов вратарской замкнув прострел Эндрю Робертсона с левого фланга — 4:1.

На этом игра окончательно успокоилась. Юрген Клопп заменил свою атакующую тройку и дал попрактиковаться резервистам.

"Вест Хэм" не доставил особых проблем "Ливерпулю" в этом матче, за исключением пары ударов Марко Арнаутовича и случайного гола Мичейла Антонио. "Красные" были очень хорош, сохранив свою прекрасную форму после недавних побед над "Манчестер Сити" и "Порту".

"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче



Метки Вест Хэм, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. mancityman 24.02.2018 22:03 # mancityman
    ты понимаешь, что все проблемы пустяки, когда тебе тёплая струя на бестолковку льётся. Источник: http://fapl.ru/users/palach221078/

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  2. fascll 24.02.2018 21:57 # fascll
    Отметилась вся тройка, на.х.у.й кавтинху, ждем ничейку на олд скамфорде

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  3. palach221078 24.02.2018 21:54 # palach221078
    джагел боз у качал пуц

    срапти переведи!

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  4. apucmokpam 24.02.2018 21:52 # apucmokpam
    Будьте добрее

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  5. palach221078 24.02.2018 21:43 # palach221078
    делаем медленные поступательные движения вперёд назад, когда видим перед собой ЖОПУ сраптиана.

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  6. golokante 24.02.2018 21:36 # golokante
    Просто не надо слишком много матюкаться. И все будет отлично. По завтрашней игре у Челси преимущество, в том плане, что не играет Эррера. Проиграют центр-проиграют игру.

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  7. golokante 24.02.2018 21:25 # golokante
    Я вас понимаю. Когда Челси выиграл ЛЧ, я орал так, что все соседи охуели. Футбол Англия.. это кайф ребятки. Вы просто очень молоды и говорите много глупостей. Хотя вы лучше, чем кажетесь, я уверен.

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  8. golokante 24.02.2018 21:22 # golokante
    Ливерпуль прекрасен. Если вы болеете за Ливерпуль, то вам кайф. И это охуенно.

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  9. rolex 24.02.2018 21:21 # rolex
    Срапта пидp

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  10. tjk4 24.02.2018 21:12 # tjk4
    прочел комменты, бездпиздавиг иди лучше к тянке ты весь пожелтель и в пене

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  11. vertigo-92 24.02.2018 21:09 # vertigo-92
    Бля, жаль завтра лох пиздвиз пойдет с вымышленной телкой гулять)) ахах)

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  12. palach221078 24.02.2018 21:06 # palach221078
    как же кайфово, вывалить крендель долбоёбу срапти, прямо на бестолковку))

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  13. abbat-man-city 24.02.2018 21:04 # abbat-man-city
    Ливер хорош, и очень. В Лиге Чемпионов попозже бы с ними встретиться.

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  14. palach221078 24.02.2018 21:04 # palach221078
    Срапти, все мои армянские друзья, говорят. что ты пидор галимый. просто не отьёбаный чуток. но это поправимо. хуесос ты чесоточный))

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  15. wengerrrro 24.02.2018 21:00 # wengerrrro
    походу "горишь я норм ссыкаю" это крайняя стадия, план Z, когда уже вся одежда промокла насквозь мочой и уже никак не выйти победителем

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  16. skychnie-oboi 24.02.2018 20:44 # skychnie-oboi
    Я просто охуеваю какой ЛФК бизнесс кар.
    Купить Салаха за 3 копейки, и получить КПД как за состав в 500 млн фунтов.

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  17. khazret 24.02.2018 20:41 # khazret
    Приходит мужик к врачу, говорит:
    — Доктор, у меня рога растут!
    — Вот таблетки, принимайте, приходите через неделю.
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    — Вы думаете, на этот раз поможет?
    — Да нет, просто интересно, что из вас получится.

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  18. webb 24.02.2018 20:40 # webb
    Журавель уебок, даже в матче Уотфорда и Эве вспомнил про шарик и Ливерпуль))

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  19. liverfun 24.02.2018 20:37 # liverfun
    бля, как же фирмино прибавил при топе, очередной прекрасный матч. как бразилец видит поле и партнеров, как вовремя и точно вкладывает мяч в ноги одноклубникам, с какой страстью отрабатывает ради команды и болельщиков. о лучшем нападающем для красных и мечтать нельзя

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  20. arnold 24.02.2018 20:36 # arnold
    не признавать что нынешний сезон Челси кризисный, может только даун...

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