"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" и поднялся на вторую строчку

Разгромив в домашних стенах "Вест Хэм" со счетом 4:1, "Ливерпуль" минимум на сутки поднялся на второе место в Премьер-Лиге.

Относительно победы 0:5 над "Порту" в стартовый сосав "красных" влились Жоэль Матип, Эмре Джан и Алекс Окслейд-Чемберлен, заменив Деяна Ловрена, Джорджиньо Вейналдума и Джордана Хендерсона. Капитанскую повязку получил Джеймс Милнер.



Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил с первых минут своего новичка Патриса Эвра. Вернулся в команду после травмы Мануэль Лансини. Мичейл Антонио и Хавьер Эрнандес переместились в запас.



Хорошо отдохнув на южном побережье Испании, хозяева "Энфилда" помчались вперед и уже на третьей минуте могли открыли счет. Мохамед Салах, получив передачу от Роберто Фирмино, пробил в штангу из пределов штрафной площади.



"Вест Хэм" продолжил отсиживаться в обороне, впервые огрызнувшись лишь на 15-й минуте, когда Марко Арнаутович с дистанции едва не забросил мяч за шиворот Лориса Кариусу — голкипер "Ливерпуля" кончиками пальцев перевел снаряд в перекладину.



Когда натиск "красных" несколько ослабел, счет был открыт. Это случилось на исходе получаса. После подачи углового Эмре Джан легко перепрыгнул Эвра и кивком головы опустил мяч в ворота — 1:0.



Забитый гол раскрепостил хозяев, и они принялись доминировать над соперником. "Молотобойцы" до перерыва огрызнулись лишь раз — вновь не повезло Арнаутовичу — но в остальном трудились в обороне в поте лица.



Предчувствие второго гола оправдалось лишь на 51-й минуте, когда Алекс Окслейд-Чемберлен продемонстрировал классную индивидуальную игру, а затем, уже падая, проткнул мяч в штрафную на Салаха, который избавился от опеки защитника и пробил в дальний угол ворот — 2:0.



Пока "Вест Хэм" приходил в себя, "красные" сделали счет разгромным. На 57-й минуте Джан из центрального круга как рукой выполнил заброс вперед на Фирмино, тот протолкнул мяч мимо вышедшего из своих ворот Адриана и спокойно поразил цель — 3:0.



Однако спустя пару минут гостям неожиданно удалось размочить счет. Едва вышедший на замену Антонио ворвался в штрафную по правому краю и пробил мимо Кариуса — 3:1.



На некоторое время показалось, что "молотобойцы" переломили игру и готовы идти за вторым голом, однако вскоре "Ливерпуль" вновь посадил соперника на цепь.



На 73-й минуте Окслейд-Чемберлен выдал скрытую передачу в штрафную на Садио Мане, однако тот угодил в штангу. Зато сенегалец исправился спустя четыре минуты, из пределов вратарской замкнув прострел Эндрю Робертсона с левого фланга — 4:1.



На этом игра окончательно успокоилась. Юрген Клопп заменил свою атакующую тройку и дал попрактиковаться резервистам.



"Вест Хэм" не доставил особых проблем "Ливерпулю" в этом матче, за исключением пары ударов Марко Арнаутовича и случайного гола Мичейла Антонио. "Красные" были очень хорош, сохранив свою прекрасную форму после недавних побед над "Манчестер Сити" и "Порту".



"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче