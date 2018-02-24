"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" и поднялся на вторую строчку
Разгромив в домашних стенах "Вест Хэм" со счетом 4:1, "Ливерпуль" минимум на сутки поднялся на второе место в Премьер-Лиге.
Относительно победы 0:5 над "Порту" в стартовый сосав "красных" влились Жоэль Матип, Эмре Джан и Алекс Окслейд-Чемберлен, заменив Деяна Ловрена, Джорджиньо Вейналдума и Джордана Хендерсона. Капитанскую повязку получил Джеймс Милнер.
Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил с первых минут своего новичка Патриса Эвра. Вернулся в команду после травмы Мануэль Лансини. Мичейл Антонио и Хавьер Эрнандес переместились в запас.
Хорошо отдохнув на южном побережье Испании, хозяева "Энфилда" помчались вперед и уже на третьей минуте могли открыли счет. Мохамед Салах, получив передачу от Роберто Фирмино, пробил в штангу из пределов штрафной площади.
"Вест Хэм" продолжил отсиживаться в обороне, впервые огрызнувшись лишь на 15-й минуте, когда Марко Арнаутович с дистанции едва не забросил мяч за шиворот Лориса Кариусу — голкипер "Ливерпуля" кончиками пальцев перевел снаряд в перекладину.
Когда натиск "красных" несколько ослабел, счет был открыт. Это случилось на исходе получаса. После подачи углового Эмре Джан легко перепрыгнул Эвра и кивком головы опустил мяч в ворота — 1:0.
Забитый гол раскрепостил хозяев, и они принялись доминировать над соперником. "Молотобойцы" до перерыва огрызнулись лишь раз — вновь не повезло Арнаутовичу — но в остальном трудились в обороне в поте лица.
Предчувствие второго гола оправдалось лишь на 51-й минуте, когда Алекс Окслейд-Чемберлен продемонстрировал классную индивидуальную игру, а затем, уже падая, проткнул мяч в штрафную на Салаха, который избавился от опеки защитника и пробил в дальний угол ворот — 2:0.
Пока "Вест Хэм" приходил в себя, "красные" сделали счет разгромным. На 57-й минуте Джан из центрального круга как рукой выполнил заброс вперед на Фирмино, тот протолкнул мяч мимо вышедшего из своих ворот Адриана и спокойно поразил цель — 3:0.
Однако спустя пару минут гостям неожиданно удалось размочить счет. Едва вышедший на замену Антонио ворвался в штрафную по правому краю и пробил мимо Кариуса — 3:1.
На некоторое время показалось, что "молотобойцы" переломили игру и готовы идти за вторым голом, однако вскоре "Ливерпуль" вновь посадил соперника на цепь.
На 73-й минуте Окслейд-Чемберлен выдал скрытую передачу в штрафную на Садио Мане, однако тот угодил в штангу. Зато сенегалец исправился спустя четыре минуты, из пределов вратарской замкнув прострел Эндрю Робертсона с левого фланга — 4:1.
На этом игра окончательно успокоилась. Юрген Клопп заменил свою атакующую тройку и дал попрактиковаться резервистам.
"Вест Хэм" не доставил особых проблем "Ливерпулю" в этом матче, за исключением пары ударов Марко Арнаутовича и случайного гола Мичейла Антонио. "Красные" были очень хорош, сохранив свою прекрасную форму после недавних побед над "Манчестер Сити" и "Порту".
"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче
24.02.2018 19:55
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Последние комментарии:
ты понимаешь, что все проблемы пустяки, когда тебе тёплая струя на бестолковку льётся. Источник: http://fapl.ru/users/palach221078/
(ответить)
Отметилась вся тройка, на.х.у.й кавтинху, ждем ничейку на олд скамфорде
(ответить)
джагел боз у качал пуц
срапти переведи!
(ответить)
Будьте добрее
(ответить)
делаем медленные поступательные движения вперёд назад, когда видим перед собой ЖОПУ сраптиана.
(ответить)
Просто не надо слишком много матюкаться. И все будет отлично. По завтрашней игре у Челси преимущество, в том плане, что не играет Эррера. Проиграют центр-проиграют игру.
(ответить)
Я вас понимаю. Когда Челси выиграл ЛЧ, я орал так, что все соседи охуели. Футбол Англия.. это кайф ребятки. Вы просто очень молоды и говорите много глупостей. Хотя вы лучше, чем кажетесь, я уверен.
(ответить)
Ливерпуль прекрасен. Если вы болеете за Ливерпуль, то вам кайф. И это охуенно.
(ответить)
Срапта пидp
(ответить)
прочел комменты, бездпиздавиг иди лучше к тянке ты весь пожелтель и в пене
(ответить)
Бля, жаль завтра лох пиздвиз пойдет с вымышленной телкой гулять)) ахах)
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как же кайфово, вывалить крендель долбоёбу срапти, прямо на бестолковку))
(ответить)
Ливер хорош, и очень. В Лиге Чемпионов попозже бы с ними встретиться.
(ответить)
Срапти, все мои армянские друзья, говорят. что ты пидор галимый. просто не отьёбаный чуток. но это поправимо. хуесос ты чесоточный))
(ответить)
походу "горишь я норм ссыкаю" это крайняя стадия, план Z, когда уже вся одежда промокла насквозь мочой и уже никак не выйти победителем
(ответить)
Я просто охуеваю какой ЛФК бизнесс кар.
Купить Салаха за 3 копейки, и получить КПД как за состав в 500 млн фунтов.
(ответить)
Приходит мужик к врачу, говорит:
— Доктор, у меня рога растут!
— Вот таблетки, принимайте, приходите через неделю.
Прошла неделя.
— Доктор! У меня хвост вырос.
— Возьмите таблеточки, прийдете через неделю.
Проходит неделя.
— Доктор!!!! У меня копыта выросли!
— Вот таблетки, придите через неделю.
— Вы думаете, на этот раз поможет?
— Да нет, просто интересно, что из вас получится.
(ответить)
Журавель уебок, даже в матче Уотфорда и Эве вспомнил про шарик и Ливерпуль))
(ответить)
бля, как же фирмино прибавил при топе, очередной прекрасный матч. как бразилец видит поле и партнеров, как вовремя и точно вкладывает мяч в ноги одноклубникам, с какой страстью отрабатывает ради команды и болельщиков. о лучшем нападающем для красных и мечтать нельзя
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не признавать что нынешний сезон Челси кризисный, может только даун...
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