Скоулз поймет, если Де Хеа захочет уйти в "Реал"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что поймет, если голкипер Давид Де Хеа захочет покинуть "Олд Траффорд" ради "Реала".

По мнению Скоулза, приоритетной задачей "Юнайтед" в летнее трансферное окно должна стать покупка нового нападающего. Если же "Реал" обратится за Де Хеа вновь, испанец покинет "Олд Траффорд", уверен Пол.



"Юнайтед будет тяжело удержать Де Хеа, особенно если на него снова выйдет "Реал". Я пойму Давида, если он тоже выразит желание уйти. Мы знаем, что он родом из Мадрида и хочет представлять команду, которая борется за победу в Лиге Чемпионов".



"В первую очередь Юнайтед нужен новый нападающий. Они не могут опираться только на Лукаку и игроков, которым больше подходят фланги полузащиты. Им нужен новый нападающий еще и для того, чтобы снять нагрузку с Лукаку", - сообщил Скоулз Goal.