Скоулз поймет, если Де Хеа захочет уйти в "Реал"

Давид Де Хеа Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что поймет, если голкипер Давид Де Хеа захочет покинуть "Олд Траффорд" ради "Реала".

По мнению Скоулза, приоритетной задачей "Юнайтед" в летнее трансферное окно должна стать покупка нового нападающего. Если же "Реал" обратится за Де Хеа вновь, испанец покинет "Олд Траффорд", уверен Пол.

"Юнайтед будет тяжело удержать Де Хеа, особенно если на него снова выйдет "Реал". Я пойму Давида, если он тоже выразит желание уйти. Мы знаем, что он родом из Мадрида и хочет представлять команду, которая борется за победу в Лиге Чемпионов".

"В первую очередь Юнайтед нужен новый нападающий. Они не могут опираться только на Лукаку и игроков, которым больше подходят фланги полузащиты. Им нужен новый нападающий еще и для того, чтобы снять нагрузку с Лукаку", - сообщил Скоулз Goal.




Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор foxmcfc   

Дата 24.02.2018 19:00

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  1. gerrard08 24.02.2018 21:41 # gerrard08
    Только конченный скам будет отрицать, что Де Хея уже года 2 как перерос уровень мю.

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  2. stavluiordinar 24.02.2018 20:02 # stavluiordinar
    Смотреть матчи с Ливерпулем одно удовольствие. С победой братцы!!!

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  3. ben-arfa 24.02.2018 19:39 # ben-arfa
    Тогда рыжему стоит починить факс на олд траффорд

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