Конте "жалеет", что Матич больше не играет за "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте признался, что жалеет о продаже полузащитника Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед".

Завоевав чемпионский титул Премьер-Лиги, прошлым летом Конте затеял перестройку команды под свой манер. Матич, ключевой игрок "синих" на протяжении последних лет, был отстранен от тренировок и вскоре продан конкурентам из "Юнайтед".



На место 29-летнего серба Антонио пригласил Тьемуэ Бакайоко, а затем, видя все трудности игрока сборной Франции, еще и Данни Дринкуотера. Однако теперь Конте испытывает "сожаление", что Матич больше не играет за "Челси".



"Насчет этого игрока я могут говорить только хорошие вещи из-за того, как он выступал за нас в прошлом сезоне. Думаю, он был одним из ключевых игроков на пути к титулу".



"Сейчас Матич, к сожалению, выступает за "Манчестер Юнайтед", я желаю ему всего наилучшего — не в воскресенье, но в будущем", — цитирует Конте Evening Standard.