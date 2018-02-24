Конте "жалеет", что Матич больше не играет за "Челси"

Неманья Матич Наставник "Челси" Антонио Конте признался, что жалеет о продаже полузащитника Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед".

Завоевав чемпионский титул Премьер-Лиги, прошлым летом Конте затеял перестройку команды под свой манер. Матич, ключевой игрок "синих" на протяжении последних лет, был отстранен от тренировок и вскоре продан конкурентам из "Юнайтед".

На место 29-летнего серба Антонио пригласил Тьемуэ Бакайоко, а затем, видя все трудности игрока сборной Франции, еще и Данни Дринкуотера. Однако теперь Конте испытывает "сожаление", что Матич больше не играет за "Челси".

"Насчет этого игрока я могут говорить только хорошие вещи из-за того, как он выступал за нас в прошлом сезоне. Думаю, он был одним из ключевых игроков на пути к титулу".

"Сейчас Матич, к сожалению, выступает за "Манчестер Юнайтед", я желаю ему всего наилучшего — не в воскресенье, но в будущем", — цитирует Конте Evening Standard.



Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Матич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 24.02.2018 21:22 # scouser2005
    Матич, это который с Владивостока?

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  2. bezviz 24.02.2018 19:48 # bezviz
    он в мю еще сильнее догродировал как игрок, хорошо что вовремя слили и получили аж 40 млн! Конте это сказал чисто в знак солидарности

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  3. almakhrabi 24.02.2018 19:27 # almakhrabi
    Местная фауна все равно будет считать, что Матича продал Конте, хотя на самом деле его продал клуб по желанию самого Матича.

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  4. gio 24.02.2018 19:26 # gio
    Кретины в руководстве продали такого игрока

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  5. ganinilyha 24.02.2018 18:39 # ganinilyha
    А я вот нет. Тупая палка.

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