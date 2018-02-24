Конте "жалеет", что Матич больше не играет за "Челси"
Наставник "Челси" Антонио Конте признался, что жалеет о продаже полузащитника Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед".
Завоевав чемпионский титул Премьер-Лиги, прошлым летом Конте затеял перестройку команды под свой манер. Матич, ключевой игрок "синих" на протяжении последних лет, был отстранен от тренировок и вскоре продан конкурентам из "Юнайтед".
На место 29-летнего серба Антонио пригласил Тьемуэ Бакайоко, а затем, видя все трудности игрока сборной Франции, еще и Данни Дринкуотера. Однако теперь Конте испытывает "сожаление", что Матич больше не играет за "Челси".
"Насчет этого игрока я могут говорить только хорошие вещи из-за того, как он выступал за нас в прошлом сезоне. Думаю, он был одним из ключевых игроков на пути к титулу".
"Сейчас Матич, к сожалению, выступает за "Манчестер Юнайтед", я желаю ему всего наилучшего — не в воскресенье, но в будущем", — цитирует Конте Evening Standard.
24.02.2018 18:00
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Последние комментарии:
Матич, это который с Владивостока?
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он в мю еще сильнее догродировал как игрок, хорошо что вовремя слили и получили аж 40 млн! Конте это сказал чисто в знак солидарности
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Местная фауна все равно будет считать, что Матича продал Конте, хотя на самом деле его продал клуб по желанию самого Матича.
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Кретины в руководстве продали такого игрока
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А я вот нет. Тупая палка.
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