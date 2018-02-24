Рэмси потребовал значительной прибавки к зарплате

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси потребовал от "канониров" значительной прибавки к зарплате. В противном случае валлиец может отказаться от нового контракта.

Зимой зарплатная ведомость "канониров" серьезно потяжелела. "Арсенал" подписал новый контракт с Месутом Озилом, повысив немцу оклад до 300 тысяч фунтов в неделю, а также заполучил Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга — бывшие игроки "Боруссии" теперь зарабатывают на "Эмирейтс" 170 тысяч каждые семь дней.



Между тем, Рэмси, сыгравший за "Арсенал" больше любого другого игрока - 318 матчей - получает в данный момент всего 110 тысяч фунтов в неделю. Как стало известно Daily Mail, значительное повышение зарплаты стало одним из главных требований Аарона при обсуждении нового контракта.



Отметим, что действующий договор с 27-летним Рэмси истекает уже по окончании следующего сезона. Если "Арсеналу" не удастся договориться о новой сделке до августа, не исключен вариант, при котором полузащитник покинет клуб.