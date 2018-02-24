Рэмси потребовал значительной прибавки к зарплате

Аарон Рэмси Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси потребовал от "канониров" значительной прибавки к зарплате. В противном случае валлиец может отказаться от нового контракта.

Зимой зарплатная ведомость "канониров" серьезно потяжелела. "Арсенал" подписал новый контракт с Месутом Озилом, повысив немцу оклад до 300 тысяч фунтов в неделю, а также заполучил Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга — бывшие игроки "Боруссии" теперь зарабатывают на "Эмирейтс" 170 тысяч каждые семь дней.

Между тем, Рэмси, сыгравший за "Арсенал" больше любого другого игрока - 318 матчей - получает в данный момент всего 110 тысяч фунтов в неделю. Как стало известно Daily Mail, значительное повышение зарплаты стало одним из главных требований Аарона при обсуждении нового контракта.

Отметим, что действующий договор с 27-летним Рэмси истекает уже по окончании следующего сезона. Если "Арсеналу" не удастся договориться о новой сделке до августа, не исключен вариант, при котором полузащитник покинет клуб.




Метки Арсенал, Рэмси

Автор foxmcfc   

Дата 24.02.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 24.02.2018 21:35 # mixmaster
    надо этого середняка в равный ему клуб-середняк сплавить, как и жиру в январе (с) какой-то челсидор

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  2. kanoniru-poker 24.02.2018 21:18 # kanoniru-poker
    Продать летом и купить другое дно.

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  3. gerrard08 24.02.2018 17:43 # gerrard08
    В лфк его вместо чана, с зп в 150к

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  4. tursa 24.02.2018 17:31 # tursa
    нельзя разваливать связку рамси вилшер. по контракту обоям

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  5. toledo 24.02.2018 17:17 # toledo
    надеюсь свалит

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  6. denk 24.02.2018 17:15 # denk
    продать Озила и его зп отдать Рэмси.

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  7. ccchelsea 24.02.2018 17:06 # ccchelsea
    Надо выдернуть его из середняка как и Жиру в январе. Тоже достоин играть за топ клуб.

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