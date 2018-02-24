Конте не жалеет, что мариновал Виллиана в запасе

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не жалеет, что редко подпускал плеймейкера Виллиана к стартовому составу "синих".

Если в прошлом сезоне Виллиан помог "Челси" выиграть чемпионский титул и сыграл в этом важнейшую роль, то в нынешнем не всегда попадает в число стартовых одиннадцати.



Во вторник вечером бразилец воспользовался редкой возможностью проявить себя, став героем первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной": Виллиан забил единственный гол "синих" и еще дважды попадал в каркас ворот.



Тем не менее, Конте не жалеет, что начал подпускать Виллиана к основе только сейчас. По словам Антонио, бразилец был недостоин места в стартовом составе в начале сезона.



"Вы думаете, я глупец, раз оставлял Виллиана на лавке? Нет, я принимаю решения в интересах команды. Возможно, вы забыли, но в прошлом сезоне мы выиграли титул".



"Сейчас Виллиан играет, потому что достоин играть, а не потому, что я о чем-то жалею и пытаюсь загладить свою вину. Если игрок заслуживает играть, отрабатывает в защите и находится в хорошей форме, то он выходит на поле. Если нет, то он остается на лавке".



"Виллиан начал регулярно выходить на поле, потому что заслужил этого. И, думаю, я тоже сделал великолепный выбор, выпустив его против "Барселоны" с первых минут", - цитирует Конте ESPN.