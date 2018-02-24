Пардью уже собрал чемодан на случай увольнения из "Вест Бромвича"

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью заявил, что уже наполовину упаковал чемодан на случай увольнения.

Согласно слухам, Пардью может покинуть свой пост в случае субботнего поражения от "Хаддерсфилда". Алан неудачно начал свою карьеру на "Хоторнс", вдобавок владельцы клуба уже уволили менеджеров, ответственных за его назначение.



По словам самого Пардью, он понимает: в случае поражения от новичка Премьер-Лиги ему однозначно светит увольнение. Алан не сгущает краски, но постепенно собирает чемоданы.



"Я не хочу покидать этот клуб, но мой чемодан уже наполовину упакован. Антонио Конте верно сказал, что на случай увольнения у тренеров всегда приготовлена сумка", - цитирует Пардью Sky Sports.