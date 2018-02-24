Салах: "Ливерпуль" должен финишировать в топ-4"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что завершение сезона за пределами топ-4 Премьер-Лиги является для него немыслимым.

В случае победы над "Вест Хэмом" в субботу "красные" минимум на сутки поднимутся на второе место, однако находящиеся за пределами топ-4 "Тоттенхэм" и "Арсенал" даже не думают выбывать из борьбы за зону Лиги Чемпионов.



25-летний египтянин, забивший уже 22 гола в этом сезоне Премьер-Лиги, уверен, что "Ливерпуль" сможет удержаться в четверке сильнейших, а в будущем — и выиграть титул.



"Мы должны финишировать в топ-4, иное даже не рассматривается. Мы должны упорно работать и сражаться для этого. У нас великолепные игроки, тренер и фанаты, каждый заслуживает этого".



"Я пришел сюда, чтобы выигрывать титулы. Я могу заверить фанатов, что мы на 100 процентов стараемся, чтобы выиграть что-нибудь для этого клуба. Прошло уже много времени с тех пор, когда клуб последний раз побеждал в лиге. Выиграть Премьер-Лигу — моя мечта, но я хочу сделать это с этим клубом", — цитирует Салаха Daily Mirror.