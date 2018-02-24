Салах: "Ливерпуль" должен финишировать в топ-4"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что завершение сезона за пределами топ-4 Премьер-Лиги является для него немыслимым.
В случае победы над "Вест Хэмом" в субботу "красные" минимум на сутки поднимутся на второе место, однако находящиеся за пределами топ-4 "Тоттенхэм" и "Арсенал" даже не думают выбывать из борьбы за зону Лиги Чемпионов.
25-летний египтянин, забивший уже 22 гола в этом сезоне Премьер-Лиги, уверен, что "Ливерпуль" сможет удержаться в четверке сильнейших, а в будущем — и выиграть титул.
"Мы должны финишировать в топ-4, иное даже не рассматривается. Мы должны упорно работать и сражаться для этого. У нас великолепные игроки, тренер и фанаты, каждый заслуживает этого".
"Я пришел сюда, чтобы выигрывать титулы. Я могу заверить фанатов, что мы на 100 процентов стараемся, чтобы выиграть что-нибудь для этого клуба. Прошло уже много времени с тех пор, когда клуб последний раз побеждал в лиге. Выиграть Премьер-Лигу — моя мечта, но я хочу сделать это с этим клубом", — цитирует Салаха Daily Mirror.
24.02.2018 14:00
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Будет странно, если не финиширует
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Иншалла, Мохаммед!
Если титулы не идут к тебе, то сам иди к титулам.
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В ЛЧ будет интересно посмотреть на ЛФК. За топ4 можно не переживать, ведь
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Топ 4 + лч*
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