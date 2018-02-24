Салах: "Ливерпуль" должен финишировать в топ-4"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что завершение сезона за пределами топ-4 Премьер-Лиги является для него немыслимым.

В случае победы над "Вест Хэмом" в субботу "красные" минимум на сутки поднимутся на второе место, однако находящиеся за пределами топ-4 "Тоттенхэм" и "Арсенал" даже не думают выбывать из борьбы за зону Лиги Чемпионов.

25-летний египтянин, забивший уже 22 гола в этом сезоне Премьер-Лиги, уверен, что "Ливерпуль" сможет удержаться в четверке сильнейших, а в будущем — и выиграть титул.

"Мы должны финишировать в топ-4, иное даже не рассматривается. Мы должны упорно работать и сражаться для этого. У нас великолепные игроки, тренер и фанаты, каждый заслуживает этого".

"Я пришел сюда, чтобы выигрывать титулы. Я могу заверить фанатов, что мы на 100 процентов стараемся, чтобы выиграть что-нибудь для этого клуба. Прошло уже много времени с тех пор, когда клуб последний раз побеждал в лиге. Выиграть Премьер-Лигу — моя мечта, но я хочу сделать это с этим клубом", — цитирует Салаха Daily Mirror.



Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. abbat-man-city 24.02.2018 20:13 # abbat-man-city
    Будет странно, если не финиширует

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  2. scouser2005 24.02.2018 16:55 # scouser2005
    Иншалла, Мохаммед!
    Если титулы не идут к тебе, то сам иди к титулам.

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  3. vyrentz 24.02.2018 14:06 # vyrentz
    В ЛЧ будет интересно посмотреть на ЛФК. За топ4 можно не переживать, ведь
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  4. electric 24.02.2018 14:01 # electric
    Топ 4 + лч*

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