Давид Оспина помышляет об уходе из "Арсенала"

Голкипер "Арсенала" Давид Оспина намекнул, что задумывается об уходе из лондонского клуба по окончании сезона.

В этом сезоне Петр Чех не блещет своей игрой, но остается беспрекословным первым номером "канониров". Оспина же вынужден довольствоваться игровой практикой во второстепенных турнирах, вроде Кубка Лиги, на финал которого он выйдет в воскресенье против "Манчестер Сити".



В преддверии матча на "Уэмбли" 29-летний колумбиец дал понять, что отчаялся вытеснить из стартового состава Чеха и помышляет о смене клуба.



"Я открыт ко всему. Сегодня я выкладываюсь без остатка ради "Арсенала", я хочу быть успешен здесь, но в зависимости от своей ситуации ты начинаешь размышлять об альтернативах".



"У меня все еще есть контракт, но я уже говорил, что всегда хочу играть чаще, проводить больше матчей подряд. В этом нуждается каждый голкипер".



"Сегодня я делю свою позицию с таким превосходным голкипером, как Петр, и он знает, что мне нравится играть, а я знаю, что ему нравится продолжать играть. Мы конкурируем друг с другом, но мне просто не хватает последовательности, и в определенный момент я подумаю о своем будущем".



"Сегодня же я двигаюсь день за днем. Я не хочу ничего говорить о своем будущем, но я стараюсь проявить себя как можно лучше на каждой тренировке, в каждый момент своего пребывания в "Арсенале", — сообщил Оспина DIRECTV.