Моуриньо и Конте хотят прекратить свою вражду
Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Антонио Конте из "Челси" выразили обоюдное желание прекратить свою вражду в преддверии воскресной встречи на "Олд Траффорд".
Ранее в этом сезоне два тренера устроили заочную войну слов, обменявшись очень колкими фразами, граничащими с оскорблениями. В воскресенье Моуриньо предстоит лицом к лицу увидеться со своим оппонентом, и Жозе хочет оставить этот конфликт позади.
"Я уже говорил вам прежде, что не собираюсь развивать эту тему. Совершенно не собираюсь. Вы не на том акцентируете внимание. У них очень хороший тренер, великолепная команда, и это то, что по-настоящему важно для меня. Только это", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
Аналогичного мнения придерживается и Конте, который ранее позволил себе назвать Моуриньо "клоуном" и "человечишкой".
"Я не заинтересован в этой теме. Мы оба говорили некоторые вещи в прошлом, но мы прекратили. Для меня эта история окончена", — заявил Конте.
24.02.2018 08:00
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Два труса слабо сказать в лицо. Помле матча опять начнут как базарные бабы, хотя базарные бабы могут сказать в лицо.
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