Моуриньо и Конте хотят прекратить свою вражду

Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Антонио Конте из "Челси" выразили обоюдное желание прекратить свою вражду в преддверии воскресной встречи на "Олд Траффорд".

Ранее в этом сезоне два тренера устроили заочную войну слов, обменявшись очень колкими фразами, граничащими с оскорблениями. В воскресенье Моуриньо предстоит лицом к лицу увидеться со своим оппонентом, и Жозе хочет оставить этот конфликт позади.



"Я уже говорил вам прежде, что не собираюсь развивать эту тему. Совершенно не собираюсь. Вы не на том акцентируете внимание. У них очень хороший тренер, великолепная команда, и это то, что по-настоящему важно для меня. Только это", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Аналогичного мнения придерживается и Конте, который ранее позволил себе назвать Моуриньо "клоуном" и "человечишкой".



"Я не заинтересован в этой теме. Мы оба говорили некоторые вещи в прошлом, но мы прекратили. Для меня эта история окончена", — заявил Конте.