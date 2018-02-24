Гвардиола не считает, что с Кубка Лиги начнется эра доминирования "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отверг предположения, что победа в воскресном финале Кубка Лиги против "Арсенала" может ознаменовать эру доминирования "горожан".

В ближайший уикенд Гвардиола может завоевать свой первый трофей за время работы с "Сити". Весьма осязаемым выглядит и чемпионский титул Премьер-Лиги.



Однако каталонский тренер, не ожидает, что теперь трофеи будут сыпаться на него один за другим, как это было в период его работы с "Барселоной".



"То же самое спрашивали у меня на старте сезона. Еще три дня назад мне задавали вопрос, ожидаю ли я выиграть все четыре соревнования. Я всегда отвечал нет. Даже в "Барселоне", когда мы выиграли свой первый трофей, Кубок Испании, я не ожидал, что мы выиграем 14 трофеев за четыре года. Я более прагматичен".



"Думаю, в футболе большая ошибка предполагать, что может случиться в следующие три года. Это была бы большая ошибка — ставить цели у себя в голове. Это лишено смысла".



"Когда в начале люди спрашивали меня про четыре трофея, я отвечал, что мы, конечно, постараемся, но прежде большим командам подобного удавалась — ни большим "Ливерпулям", ни большим "Юнайтед", ни большим "Арсеналам", ни большим "Челси".



"Так почему вы подумали, что это сможем мы? У нас есть финал, и мы постараемся сделать, что следует сделать. Затем в Премьер-Лиге еще шесть матчей отделяют нас от чемпионства в самом престижном соревновании страны. А затем мы будем думать о следующем годе. В конце нашего совместного периода мы и посмотрим, чего добились", — цитирует Гвардиолу The Independent.