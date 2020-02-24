Моуриньо не беспокоит статистика Лукаку против топ-6

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его не беспокоит низкая результативность нападающего Ромелу Лукаку в больших матчах.

Лукаку, обошедшийся МЮ в 75 миллионов фунтов прошлым летом, наколотил уже 21 мяч в этом сезоне, но еще ни разу не отличился против команд из первой шестерки Премьер-Лиги.



Такая пугающая статистика не пугает Моуриньо перед воскресным визитом "Челси". Жозе призывает не судить о Ромелу только по забитым голам, поскольку бельгиец все равно приносит пользу.



"Я не беспокоюсь по этому поводу. Он забил 21 гол – не так уж и плохо. Я не оцениваю игроков так же, как вы. Даже когда Ромелу не забивает, я доволен его игрой. Если анализировать другие аспекты, то все в полном порядке", - сообщил Моуриньо Daily Mail.