Моуриньо не беспокоит статистика Лукаку против топ-6
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его не беспокоит низкая результативность нападающего Ромелу Лукаку в больших матчах.
Лукаку, обошедшийся МЮ в 75 миллионов фунтов прошлым летом, наколотил уже 21 мяч в этом сезоне, но еще ни разу не отличился против команд из первой шестерки Премьер-Лиги.
Такая пугающая статистика не пугает Моуриньо перед воскресным визитом "Челси". Жозе призывает не судить о Ромелу только по забитым голам, поскольку бельгиец все равно приносит пользу.
"Я не беспокоюсь по этому поводу. Он забил 21 гол – не так уж и плохо. Я не оцениваю игроков так же, как вы. Даже когда Ромелу не забивает, я доволен его игрой. Если анализировать другие аспекты, то все в полном порядке", - сообщил Моуриньо Daily Mail.
24.02.2018 06:00
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Ну еще бы. Для 85 миллионного нападающего 21 гол в мю - выше нормы.
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