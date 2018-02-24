28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу 24 февраля семью поединками стартует 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛЕСТЕР — СТОУК 15:30
Занимающий предпоследнее место в Премьер-Лиге "Стоук" не побеждает на выезде уже четыре месяца. На сей раз "гончары" навестят "Лестер", который, наконец, оставил позади сагу вокруг Рияда Махреза и вновь может сосредоточиться на футболе. "Лисы" не потерпели ни одного поражения в пяти последних встречах со "Стоуком" — две победы дома и три ничьи 2:2 на выезде.
Капитан "Лестера" Уэс Морган решил свои проблемы с задней поверхностью бедра и может сыграть свой первый матч в Премьер-Лиге с 1 января. Синдзи Окадзаки близок к возвращению после травмы колена.
Тренер "Стоука" Пол Ламберт может дать шанс юному Тайресу Кэмпбеллу, поскольку Питер Крауч все еще отсутствует. Бруно Мартинс Инди, пропустивший три последних матча, снова в строю.
БОРНМУТ — НЬЮКАСЛ 18:00
Обе команды имели по две недели, чтобы тщательно подготовиться к очному матчу. "Борнмут" был ужасен в проигранном поединке против "Хаддерсфилда" (4:1), но у себя дома выглядит довольно неплохо. "Ньюкасл", напротив, потерпел пять поражений в пяти последних выездах к командам из верхней половины таблицы, а "вишенки" сейчас как раз 10-е. Во всех трех встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги неизменно побеждали те, кто выступали в роли гостей.
Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо залечил лодыжку и готов сыграть свой первый матч с декабря. Тайрон Мингс продолжает реабилитацию после травмы спины.
Дебют нападающего Ислама Слимани за "Ньюкасл" откладывается из-за рецидива травмы бедра.
БРАЙТОН — СУОНСИ 18:00
"Брайтон" и "Суонси" находятся в неплохой форме и могут похвастать сериями из пяти и 10 беспроигрышных матчей с учетом всех соревнований, соотвественно. Эту встречу обе команды видят как возможность отдалиться от зоны вылета, которая для них все еще очень близка. Ранее в этом сезоне "чайки" отпраздновали минимальную победу на "Либерти", сумев поразить ворота "лебедей" впервые за пять матчей во всех турнирах.
В лазарете "Брайтона" остается лишь Стив Сидуэлл. Запасной голкипер Тим Крул залечил свою болячку.
"Суонси" вновь может рассчитывать на защитника Алфи Моусона, решившего проблемы с коленом. Леон Бриттон и Ренату Санчеш команде не помогут.
БЕРНЛИ — САУТГЕМПТОН 18:00
"Бернли" выдающимся образом начал этот сезон, набрав 32 очка в 19 первых матчах. После Рождества "бордовые" резко сбавили обороты, четырежды сыграв вничью и потерпев четыре поражения. Тем не менее, "Бернли" вряд ли стоит беспокоиться за свою прописку в Премьер-Лиге — в отличие от "Саутгемптона", который отправляется на "Терф Мур", занимая место в тройке неудачников. "Бернли" надеется одержать свою третью подряд победу против "святых", две предыдущих случились с одинаковым счетом 1:0.
Из лазарета "Бернли" возвращаются сразу несколько игроков: Фил Бардсли, Джеймс Тарковски, Дин Марни и Крис Вуд. Скотт Арфилд пока не готов.
Защитник "Саутгемптона" Майя Йошида пропустит еще минимум месяц с травмой колена. Также все еще вне игры Стивен Дэвис, Шейн Лонг и Чарли Остин.
ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ ХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция
Как тренер Дэвид Мойес 14 раз приезжал на "Энфилд" и ни разу не выиграл — семь ничьих и семь поражений. Прервать эту серию будет чрезвычайно сложно, ведь "Ливерпуль" находится не только в прекрасном настроении после победы 0:5 над "Порту" в Лиге Чемпионов, но и свеж и полон сил — пользуясь окном в календаре, Юрген Клопп свозил своих игроков отдохнуть в солнечную Марбелью. В 48 последних выездах к "красным" "молотобойцы" выиграли лишь раз — в августе 2015.
Лазарет "Ливерпуля" пуст. Даже защитник Натаниэль Клайн уже возобновил тренировки, хотя говорить о его возвращении на поле преждевременно.
"Вест Хэм" приветствует возвращение в строй Уинстона Рида и Мануэля Лансини. Артур Масуаку по-прежнему дисквалифицирован. Жозе Фонте уехал в Китай.
ВЕСТ БРОМВИЧ — ХАДДЕРСФИЛД 18:00
Дела "Вест Бромвича" плохи, и даже пауза в календаре не позволила "дроздам" полноценно отвлечься — во время тренировочного сбора в Барселоне четверо игроков, включая капитана Джонни Эванса, угнали такси. Складывается впечатление, что Алан Пардью упускает контроль над командой, а потому слухи о его скором увольнении не выглядят случайными. "Хаддерсфилд", вдохновленный победой 4:1 над "Борнмутом", имеет прекрасные шансы усугубить положение соперника. В семи последних выездах на "Хоторнс" "терьеры" потерпели только одно поражение.
Нападающий "Вест Бромвича" Даниэль Старридж не успевает восстановиться после травмы задней поверхности бедра, но Киран Гиббс, Джейк Ливермор, Насер Шадли и Джеймс Моррисон уже поправились.
В лазарет "Хаддерсфилда" с инфекцией в колене угодил полузащитник Аарон Муй. Зато вновь здоровы Крис Леве и Михаэль Хефеле.
УОТФОРД — ЭВЕРТОН 20:30
Теоретически "Эвертон" может подняться на седьмую позицию, на которой завершил прошлый сезон, но для этого "ирискам" придется удвоить свое количество выездных побед в этом сезоне — да, пока подопечные Сэма Эллардайса могут похвастать лишь одним выигрышем за пределами "Гудисон Парк". "Уотфорд" достаточно комфортно расположился в середине таблицы, но расслабляться не может — пара плохих результатов, и "шершни" могут окунуться в борьбу за выживание. В 24 последних встречах с "Уотфордом" во всех соревнованиях "Эвертон" уступил только дважды, одержав 19 побед.
Тренировки в составе "Уотфорда" возобновили Эурельо Гомес, Мигель Бритос, Уилл Хьюз и Кико Фемения, но Юнес Кабул, Кристиан Кабаселе, Том Клеверли, Натаниэль Чалоба и Стефано Окака пока не готовы.
Защитник "Эвертона" Эльяким Мангала, арендованный у "Манчестер Сити", может пропустить остаток сезона с повреждением колена. Лейтон Бэйнс оправился после травмы икроножной мышцы.
24.02.2018 00:05
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Последние комментарии:
Арсенал - Вестхэм. смотрят только 2.5 кононира
Челси - Вестхэм. смотрят только пенсидоры и сласх
Мансити - Вестхэм. смотрит только Юлик
Ливерпуль - Вестхэм. смотрят абсолютно все, особенно пенсидоры, вооружившиеся лупой, статистикой и стеклянной бутылкой.
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Давай вестхем порви им кишку
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день ливерпуля, всей страной будут за ними наблюдать и каждый пенс будет пиздеть на каждое движение игроков ливерпуля
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После каждого гола Ливерпулю - все дружно приседаем на бутылочку (с)
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вырезайте русню, не жалейте, русня не люди, спасайте планету.
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В Пермском крае несколько детей нашли заледеневший труп собаки, а потом пошли кататься на нём с горки. Об инциденте сообщили местные СМИ.
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норм в вскр санчез поводит шершавым челсидорам
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день середняков и днарей
настоящий футбол будет в воскресенье, все ждут мю - Челси
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победа Лестера
победа Борнмута
победа Брайтона
победа Бернли
победа Ливерпуля
победа Вест Бромвича
победа Эвертона
победы хозяев короче
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тяжкие матчи
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Топы на главном фото!
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