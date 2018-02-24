28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Роберто Фирмино и Мохамед Салах В субботу 24 февраля семью поединками стартует 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — СТОУК 15:30

Занимающий предпоследнее место в Премьер-Лиге "Стоук" не побеждает на выезде уже четыре месяца. На сей раз "гончары" навестят "Лестер", который, наконец, оставил позади сагу вокруг Рияда Махреза и вновь может сосредоточиться на футболе. "Лисы" не потерпели ни одного поражения в пяти последних встречах со "Стоуком" — две победы дома и три ничьи 2:2 на выезде.

Капитан "Лестера" Уэс Морган решил свои проблемы с задней поверхностью бедра и может сыграть свой первый матч в Премьер-Лиге с 1 января. Синдзи Окадзаки близок к возвращению после травмы колена.

Тренер "Стоука" Пол Ламберт может дать шанс юному Тайресу Кэмпбеллу, поскольку Питер Крауч все еще отсутствует. Бруно Мартинс Инди, пропустивший три последних матча, снова в строю.

БОРНМУТ — НЬЮКАСЛ 18:00

Обе команды имели по две недели, чтобы тщательно подготовиться к очному матчу. "Борнмут" был ужасен в проигранном поединке против "Хаддерсфилда" (4:1), но у себя дома выглядит довольно неплохо. "Ньюкасл", напротив, потерпел пять поражений в пяти последних выездах к командам из верхней половины таблицы, а "вишенки" сейчас как раз 10-е. Во всех трех встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги неизменно побеждали те, кто выступали в роли гостей.

Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо залечил лодыжку и готов сыграть свой первый матч с декабря. Тайрон Мингс продолжает реабилитацию после травмы спины.

Дебют нападающего Ислама Слимани за "Ньюкасл" откладывается из-за рецидива травмы бедра.

БРАЙТОН — СУОНСИ 18:00

"Брайтон" и "Суонси" находятся в неплохой форме и могут похвастать сериями из пяти и 10 беспроигрышных матчей с учетом всех соревнований, соотвественно. Эту встречу обе команды видят как возможность отдалиться от зоны вылета, которая для них все еще очень близка. Ранее в этом сезоне "чайки" отпраздновали минимальную победу на "Либерти", сумев поразить ворота "лебедей" впервые за пять матчей во всех турнирах.

В лазарете "Брайтона" остается лишь Стив Сидуэлл. Запасной голкипер Тим Крул залечил свою болячку.

"Суонси" вновь может рассчитывать на защитника Алфи Моусона, решившего проблемы с коленом. Леон Бриттон и Ренату Санчеш команде не помогут.

БЕРНЛИ — САУТГЕМПТОН 18:00

Шон Дайч "Бернли" выдающимся образом начал этот сезон, набрав 32 очка в 19 первых матчах. После Рождества "бордовые" резко сбавили обороты, четырежды сыграв вничью и потерпев четыре поражения. Тем не менее, "Бернли" вряд ли стоит беспокоиться за свою прописку в Премьер-Лиге — в отличие от "Саутгемптона", который отправляется на "Терф Мур", занимая место в тройке неудачников. "Бернли" надеется одержать свою третью подряд победу против "святых", две предыдущих случились с одинаковым счетом 1:0.

Из лазарета "Бернли" возвращаются сразу несколько игроков: Фил Бардсли, Джеймс Тарковски, Дин Марни и Крис Вуд. Скотт Арфилд пока не готов.

Защитник "Саутгемптона" Майя Йошида пропустит еще минимум месяц с травмой колена. Также все еще вне игры Стивен Дэвис, Шейн Лонг и Чарли Остин.

ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ ХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция

Как тренер Дэвид Мойес 14 раз приезжал на "Энфилд" и ни разу не выиграл — семь ничьих и семь поражений. Прервать эту серию будет чрезвычайно сложно, ведь "Ливерпуль" находится не только в прекрасном настроении после победы 0:5 над "Порту" в Лиге Чемпионов, но и свеж и полон сил — пользуясь окном в календаре, Юрген Клопп свозил своих игроков отдохнуть в солнечную Марбелью. В 48 последних выездах к "красным" "молотобойцы" выиграли лишь раз — в августе 2015.

Лазарет "Ливерпуля" пуст. Даже защитник Натаниэль Клайн уже возобновил тренировки, хотя говорить о его возвращении на поле преждевременно.

"Вест Хэм" приветствует возвращение в строй Уинстона Рида и Мануэля Лансини. Артур Масуаку по-прежнему дисквалифицирован. Жозе Фонте уехал в Китай.

ВЕСТ БРОМВИЧ — ХАДДЕРСФИЛД 18:00

Дела "Вест Бромвича" плохи, и даже пауза в календаре не позволила "дроздам" полноценно отвлечься — во время тренировочного сбора в Барселоне четверо игроков, включая капитана Джонни Эванса, угнали такси. Складывается впечатление, что Алан Пардью упускает контроль над командой, а потому слухи о его скором увольнении не выглядят случайными. "Хаддерсфилд", вдохновленный победой 4:1 над "Борнмутом", имеет прекрасные шансы усугубить положение соперника. В семи последних выездах на "Хоторнс" "терьеры" потерпели только одно поражение.

Нападающий "Вест Бромвича" Даниэль Старридж не успевает восстановиться после травмы задней поверхности бедра, но Киран Гиббс, Джейк Ливермор, Насер Шадли и Джеймс Моррисон уже поправились.

В лазарет "Хаддерсфилда" с инфекцией в колене угодил полузащитник Аарон Муй. Зато вновь здоровы Крис Леве и Михаэль Хефеле.

УОТФОРД — ЭВЕРТОН 20:30

Эвертон Теоретически "Эвертон" может подняться на седьмую позицию, на которой завершил прошлый сезон, но для этого "ирискам" придется удвоить свое количество выездных побед в этом сезоне — да, пока подопечные Сэма Эллардайса могут похвастать лишь одним выигрышем за пределами "Гудисон Парк". "Уотфорд" достаточно комфортно расположился в середине таблицы, но расслабляться не может — пара плохих результатов, и "шершни" могут окунуться в борьбу за выживание. В 24 последних встречах с "Уотфордом" во всех соревнованиях "Эвертон" уступил только дважды, одержав 19 побед.

Тренировки в составе "Уотфорда" возобновили Эурельо Гомес, Мигель Бритос, Уилл Хьюз и Кико Фемения, но Юнес Кабул, Кристиан Кабаселе, Том Клеверли, Натаниэль Чалоба и Стефано Окака пока не готовы.

Защитник "Эвертона" Эльяким Мангала, арендованный у "Манчестер Сити", может пропустить остаток сезона с повреждением колена. Лейтон Бэйнс оправился после травмы икроножной мышцы.



Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2018 00:05

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  1. spartan 24.02.2018 08:12 # spartan
    Арсенал - Вестхэм. смотрят только 2.5 кононира
    Челси - Вестхэм. смотрят только пенсидоры и сласх
    Мансити - Вестхэм. смотрит только Юлик
    Ливерпуль - Вестхэм. смотрят абсолютно все, особенно пенсидоры, вооружившиеся лупой, статистикой и стеклянной бутылкой.

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  2. theo-zm 24.02.2018 07:13 # theo-zm
    Давай вестхем порви им кишку

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  3. tursa 24.02.2018 06:58 # tursa
    день ливерпуля, всей страной будут за ними наблюдать и каждый пенс будет пиздеть на каждое движение игроков ливерпуля

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  4. gidro-met 24.02.2018 01:35 # gidro-met
    После каждого гола Ливерпулю - все дружно приседаем на бутылочку (с)

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  5. mancityman 24.02.2018 01:05 # mancityman
    вырезайте русню, не жалейте, русня не люди, спасайте планету.

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  6. hammersmith 24.02.2018 01:04 # hammersmith
    В Пермском крае несколько детей нашли заледеневший труп собаки, а потом пошли кататься на нём с горки. Об инциденте сообщили местные СМИ.

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  7. narcot 24.02.2018 00:59 # narcot
    норм в вскр санчез поводит шершавым челсидорам

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  8. bezviz 24.02.2018 00:29 # bezviz
    день середняков и днарей

    настоящий футбол будет в воскресенье, все ждут мю - Челси

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  9. gidro-met 24.02.2018 00:17 # gidro-met
    победа Лестера
    победа Борнмута
    победа Брайтона
    победа Бернли
    победа Ливерпуля
    победа Вест Бромвича
    победа Эвертона

    победы хозяев короче

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  10. wengerrrro 24.02.2018 00:14 # wengerrrro
    тяжкие матчи

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  11. electric 24.02.2018 00:14 # electric
    Топы на главном фото!

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