Конте видит в Кристенсене будущего капитана "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что его защитник Андреас Кристенсен обладает потенциалом, чтобы в будущем стать капитаном "синих".

На текущей неделе 21-летний датчанин отметился грубейшей ошибкой в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны". Каталонцы сполна воспользовались ляпом Андреаса и увезли домой ничью (1:1).



Эта ошибка слегка подпортила то впечатление, которое производит Кристенсен своей уверенной игрой в текущем сезоне. Однако Конте продолжает заступаться за своего подопечного и видит в том задатки лидера команды.



"Лично я забыл об этой ошибке. Как и он сам. Будучи игроком, ты можешь совершить кучу ошибок на протяжении своей карьеры. Если бы я стал обсуждать все свои ошибки, которые я совершил за свою карьеру, нам бы пришлось задержаться здесь на целый день. В этом нет смысла".



"Кристенсен проводит великолепный сезон и демонстрирует огромную зрелость. За исключением этой ошибки, он показал замечательную игру и был прекрасен".



"Я обладаю огромной верой в Кристенсена. Это игрок для настоящего "Челси" и для будущего "Челси", на следующие 10-12 лет. Также он способен стать капитаном этой команды в будущем", — приводит слова Конте Evening Standard.