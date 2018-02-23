Конте видит в Кристенсене будущего капитана "Челси"
Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что его защитник Андреас Кристенсен обладает потенциалом, чтобы в будущем стать капитаном "синих".
На текущей неделе 21-летний датчанин отметился грубейшей ошибкой в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны". Каталонцы сполна воспользовались ляпом Андреаса и увезли домой ничью (1:1).
Эта ошибка слегка подпортила то впечатление, которое производит Кристенсен своей уверенной игрой в текущем сезоне. Однако Конте продолжает заступаться за своего подопечного и видит в том задатки лидера команды.
"Лично я забыл об этой ошибке. Как и он сам. Будучи игроком, ты можешь совершить кучу ошибок на протяжении своей карьеры. Если бы я стал обсуждать все свои ошибки, которые я совершил за свою карьеру, нам бы пришлось задержаться здесь на целый день. В этом нет смысла".
"Кристенсен проводит великолепный сезон и демонстрирует огромную зрелость. За исключением этой ошибки, он показал замечательную игру и был прекрасен".
"Я обладаю огромной верой в Кристенсена. Это игрок для настоящего "Челси" и для будущего "Челси", на следующие 10-12 лет. Также он способен стать капитаном этой команды в будущем", — приводит слова Конте Evening Standard.
23.02.2018 22:00
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Посмотрим на капитана, как его,и всю синюю помойку chelsea, будут сношать на кампноу.
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Кэхил базовой комплектации. Только Кэхил уже стареет, потому тупит, этот тупит с самого начала.
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Фабрегаса косяк
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капитан-привозила.
достойная замена терри
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Ага, после его перфоманса с барсой, самое оно для капитана
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Кристенсен(0 млн) > ван дилда(75 млн)
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Типа как и Тери сможет нижний брейк исполнить в финале ЛЧ?
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>>>> ввд
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Двадцать раз уже это слышали.
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Хватит, уже в который раз озвучивается
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Дело говорит
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