Конте видит в Кристенсене будущего капитана "Челси"

Андреас Кристенсен Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что его защитник Андреас Кристенсен обладает потенциалом, чтобы в будущем стать капитаном "синих".

На текущей неделе 21-летний датчанин отметился грубейшей ошибкой в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны". Каталонцы сполна воспользовались ляпом Андреаса и увезли домой ничью (1:1).

Эта ошибка слегка подпортила то впечатление, которое производит Кристенсен своей уверенной игрой в текущем сезоне. Однако Конте продолжает заступаться за своего подопечного и видит в том задатки лидера команды.

"Лично я забыл об этой ошибке. Как и он сам. Будучи игроком, ты можешь совершить кучу ошибок на протяжении своей карьеры. Если бы я стал обсуждать все свои ошибки, которые я совершил за свою карьеру, нам бы пришлось задержаться здесь на целый день. В этом нет смысла".

"Кристенсен проводит великолепный сезон и демонстрирует огромную зрелость. За исключением этой ошибки, он показал замечательную игру и был прекрасен".

"Я обладаю огромной верой в Кристенсена. Это игрок для настоящего "Челси" и для будущего "Челси", на следующие 10-12 лет. Также он способен стать капитаном этой команды в будущем", — приводит слова Конте Evening Standard.



Метки Конте, Кристенсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1435

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 24.02.2018 05:01 # mcfc-fantactic
    Посмотрим на капитана, как его,и всю синюю помойку chelsea, будут сношать на кампноу.

    (ответить)

  2. lahmatyj 24.02.2018 02:53 # lahmatyj
    Кэхил базовой комплектации. Только Кэхил уже стареет, потому тупит, этот тупит с самого начала.

    (ответить)

  3. gio 24.02.2018 01:56 # gio
    Фабрегаса косяк

    (ответить)

  4. hammersmith 23.02.2018 23:51 # hammersmith
    капитан-привозила.
    достойная замена терри

    (ответить)

  5. onlymarko 23.02.2018 23:27 # onlymarko
    Ага, после его перфоманса с барсой, самое оно для капитана

    (ответить)

  6. bezviz 23.02.2018 23:23 # bezviz
    Кристенсен(0 млн) > ван дилда(75 млн)

    (ответить)

  7. moneymaker 23.02.2018 23:22 # moneymaker
    Типа как и Тери сможет нижний брейк исполнить в финале ЛЧ?

    (ответить)

  8. bluehonorcfc9 23.02.2018 22:25 # bluehonorcfc9
    >>>> ввд

    (ответить)

  9. ccchelsea 23.02.2018 22:14 # ccchelsea
    Двадцать раз уже это слышали.

    (ответить)

  10. justnick 23.02.2018 22:08 # justnick
    Хватит, уже в который раз озвучивается

    (ответить)

  11. pauk 23.02.2018 22:01 # pauk
    Дело говорит

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: