Почеттино: "Дембеле талантлив, как Марадона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал гением полузащитника Муссу Дембеле и приравнял бельгийца по уровню таланта к легендарным Диего Марадоне и Роналдиньо.

Благодаря вдохновенной игре Дембеле после возвращения в строй "шпоры" преодолели спад посреди сезона и теперь демонстрируют очень уверенные результаты как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов.



По мнению Почеттино, бельгиец заслуживает похвалы за то, что вдохновил "Тоттенхэм" на такую серию матчей. Маурисио считает, по своему таланту Дембеле сопоставим с легендами футбола вроде Марадоны и Роналдиньо.



"Я и раньше говорил, что Мусса – футбольный гений. Если помните, я ставил его в один ряд с Марадоной, Роналдиньо и Джей-Джеем Окочей. Мусса обладает одним из самых невероятных талантов в истории футбола".



"Да, ему было тяжело набрать хорошую форму, зато теперь он находится в отличных кондициях. Мусса демонстрирует удивительную игру прямо сейчас и заслуживает всех тех комплиментов, что получил за последние дни", - цитирует Почеттино London Evening Standard.