Почеттино: "Дембеле талантлив, как Марадона"

Почеттино и Дембеле Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал гением полузащитника Муссу Дембеле и приравнял бельгийца по уровню таланта к легендарным Диего Марадоне и Роналдиньо.

Благодаря вдохновенной игре Дембеле после возвращения в строй "шпоры" преодолели спад посреди сезона и теперь демонстрируют очень уверенные результаты как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов.

По мнению Почеттино, бельгиец заслуживает похвалы за то, что вдохновил "Тоттенхэм" на такую серию матчей. Маурисио считает, по своему таланту Дембеле сопоставим с легендами футбола вроде Марадоны и Роналдиньо.

"Я и раньше говорил, что Мусса – футбольный гений. Если помните, я ставил его в один ряд с Марадоной, Роналдиньо и Джей-Джеем Окочей. Мусса обладает одним из самых невероятных талантов в истории футбола".

"Да, ему было тяжело набрать хорошую форму, зато теперь он находится в отличных кондициях. Мусса демонстрирует удивительную игру прямо сейчас и заслуживает всех тех комплиментов, что получил за последние дни", - цитирует Почеттино London Evening Standard.




Метки Дембеле, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 23.02.2018 21:00

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  1. arkaras 24.02.2018 06:53 # arkaras
    И ещё у него контракт заканчивается через год, но это я так мимо проходил

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  2. mcfc-fantactic 24.02.2018 04:54 # mcfc-fantactic
    Кайф от его игры, всегда умеет создать преимущество на отдельно взятом участке поля. Даже соперники уверен тащаться от его действий на поле. Просто супер игрок.

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  3. mancunia-planet 24.02.2018 01:43 # mancunia-planet
    На легке, классно играет, вместо Погбы такого в МЮ

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  4. ray-black 24.02.2018 01:29 # ray-black
    Когда Мусса здоров достаточно надолго что бы набрать свою лучшую форму, то он превращается в человека из другого мира. Кажется что он может все. Просто играюче. А если что то не может, то исключительно потому что не очень хочет... Феноменальный человек.

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  5. dallaslp 23.02.2018 23:22 # dallaslp
    новый Месси кароч, какой уже по счету, кто знает?

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  6. liverpool888 23.02.2018 23:02 # liverpool888
    согласен с Почеттино. за его обращением с мячом приятно наблюдать. смотрел матч с Арсеналом ради красивой игры. то, что делал Мусса сразу с несколькими соперниками при прессинге, поражает... как он придерживал мяч, как разворачивал, как обыгрывал... у хавбеков Арсенала после той игры болели позвоночники.

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  7. kos9k 23.02.2018 21:27 # kos9k
    один из самых недооцененных игроков АПЛ

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  8. gay-fan-gunner 23.02.2018 21:06 # gay-fan-gunner
    xDDDDDDDD

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