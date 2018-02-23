Почеттино: "Дембеле талантлив, как Марадона"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал гением полузащитника Муссу Дембеле и приравнял бельгийца по уровню таланта к легендарным Диего Марадоне и Роналдиньо.
Благодаря вдохновенной игре Дембеле после возвращения в строй "шпоры" преодолели спад посреди сезона и теперь демонстрируют очень уверенные результаты как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов.
По мнению Почеттино, бельгиец заслуживает похвалы за то, что вдохновил "Тоттенхэм" на такую серию матчей. Маурисио считает, по своему таланту Дембеле сопоставим с легендами футбола вроде Марадоны и Роналдиньо.
"Я и раньше говорил, что Мусса – футбольный гений. Если помните, я ставил его в один ряд с Марадоной, Роналдиньо и Джей-Джеем Окочей. Мусса обладает одним из самых невероятных талантов в истории футбола".
"Да, ему было тяжело набрать хорошую форму, зато теперь он находится в отличных кондициях. Мусса демонстрирует удивительную игру прямо сейчас и заслуживает всех тех комплиментов, что получил за последние дни", - цитирует Почеттино London Evening Standard.
23.02.2018 21:00
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Последние комментарии:
И ещё у него контракт заканчивается через год, но это я так мимо проходил
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Кайф от его игры, всегда умеет создать преимущество на отдельно взятом участке поля. Даже соперники уверен тащаться от его действий на поле. Просто супер игрок.
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На легке, классно играет, вместо Погбы такого в МЮ
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Когда Мусса здоров достаточно надолго что бы набрать свою лучшую форму, то он превращается в человека из другого мира. Кажется что он может все. Просто играюче. А если что то не может, то исключительно потому что не очень хочет... Феноменальный человек.
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новый Месси кароч, какой уже по счету, кто знает?
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согласен с Почеттино. за его обращением с мячом приятно наблюдать. смотрел матч с Арсеналом ради красивой игры. то, что делал Мусса сразу с несколькими соперниками при прессинге, поражает... как он придерживал мяч, как разворачивал, как обыгрывал... у хавбеков Арсенала после той игры болели позвоночники.
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один из самых недооцененных игроков АПЛ
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xDDDDDDDD
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