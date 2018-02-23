Жозе Фонте уезжает в Китай

Защитник "Вест Хэма" Жозе Фонте переходит в китайский клуб "Далянь Ифан" по сделке стоимостью около 5 миллионов фунтов.

Напомним, сами "молотобойцы" приобрели Фонте лишь в январе 2017 у "Саутгемптона" за 8 млн. фунтов. Однако стать игроком основы в лондонском клубе Жозе так и не смог.



В этом сезоне Фонте провел только восемь матчей — последний еще в конце октября против "Кристал Пэлас". И вот сейчас, сообщает BBC, 34-летний игрок сборной Португалии согласился на переезд в Китай.



На пресс-конференции в пятницу главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес пояснил, что решение Фонте мотивировано желанием попасть на Чемпионат Мира в России грядущим летом.