FA выдвинула обвинения в адрес Гвардиолы

FA предъявила обвинения главному тренеру "Манчестер Сити" Пепу Гвардиоле за нарушение правил, касающихся политической символики и рекламных действий.

Обвинения, выдвинутые в адрес Гвардиолы, касаются желтой ленты, которую Пеп крепит на верхней одежде. Сам тренер объяснял этот жест желанием поддержать родную Каталонию в борьбе за независимость.



И хотя соответствующий символ Гвардиола использует еще с декабря, FA посчитала нужным предупредить рулевого "Сити" только сейчас. Как гласит официальное заявление организации, Пеп нарушил правила, регулирующие рекламные действия.



На объяснение мотивов и официальный ответ Гвардиоле дано время до 6 часов вечера понедельника 5 марта.