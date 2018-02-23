FA выдвинула обвинения в адрес Гвардиолы

Пеп Гвардиола FA предъявила обвинения главному тренеру "Манчестер Сити" Пепу Гвардиоле за нарушение правил, касающихся политической символики и рекламных действий.

Обвинения, выдвинутые в адрес Гвардиолы, касаются желтой ленты, которую Пеп крепит на верхней одежде. Сам тренер объяснял этот жест желанием поддержать родную Каталонию в борьбе за независимость.

И хотя соответствующий символ Гвардиола использует еще с декабря, FA посчитала нужным предупредить рулевого "Сити" только сейчас. Как гласит официальное заявление организации, Пеп нарушил правила, регулирующие рекламные действия.

На объяснение мотивов и официальный ответ Гвардиоле дано время до 6 часов вечера понедельника 5 марта.




Метки FA, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 23.02.2018 19:25

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  1. frankylamp 23.02.2018 19:56 # frankylamp
    *вставить шутку про желтый цвет ленты и кто должен носить ее вместо гвардиолы*

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