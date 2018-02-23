Конте надеется, что Погба не сыграет с "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что его команда только выиграет от непопадания полузащитника Поля Погба в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на предстоящий матч против "синих".

На первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Севильей" рулевой красных "дьяволов" Жозе Моуриньо оставил Погба в запасе. Только травма Андера Эрреры в начале первого тайма позволила французу появиться на поле.



Конте не хочет советовать Моуриньо, как использовать игрока, который выступал под его руководством в "Ювентусе", а сейчас испытывает проблемы в МЮ. Однако Антонио предпочтет, чтобы португалец оставил Погба в запасе на воскресный матч Премьер-Лиги.



"Каждый тренер должен найти правильный подход к Погба. В любом случае он демонстрирует хороший футбол, а я сосредоточен только на игроках "Челси".



"Мы ведем речь об игроке топ-класса, Поль – великолепный футболист. Я ожидаю, что он появится на поле, но если он останется в запасе, нам будет только лучше", - сообщил Конте ESPN.