Конте надеется, что Погба не сыграет с "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что его команда только выиграет от непопадания полузащитника Поля Погба в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на предстоящий матч против "синих".
На первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Севильей" рулевой красных "дьяволов" Жозе Моуриньо оставил Погба в запасе. Только травма Андера Эрреры в начале первого тайма позволила французу появиться на поле.
Конте не хочет советовать Моуриньо, как использовать игрока, который выступал под его руководством в "Ювентусе", а сейчас испытывает проблемы в МЮ. Однако Антонио предпочтет, чтобы португалец оставил Погба в запасе на воскресный матч Премьер-Лиги.
"Каждый тренер должен найти правильный подход к Погба. В любом случае он демонстрирует хороший футбол, а я сосредоточен только на игроках "Челси".
"Мы ведем речь об игроке топ-класса, Поль – великолепный футболист. Я ожидаю, что он появится на поле, но если он останется в запасе, нам будет только лучше", - сообщил Конте ESPN.
23.02.2018 19:00
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а с хуяли он не должен выйти?
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Забздел уже
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