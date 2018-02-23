Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера пропустит "несколько недель" с травмой задней поверхности бедра.

Напомним, Эррера получил эту травму в самом начале выездного матча Лиги Чемпионов против "Севильи" в минувшую среду (0:0). Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо немедленно подверг критике свой медицинский штаб, который недосмотрел за Андером.



На пресс-конференции в пятницу Жозе признался, что не уверен, как долго будет отсутствовать его подопечный, однако в ближайших матчах испанец совершенно точно не поможет "Юнайтед".



"Андер вне игры. Я не знаю окончательного диагноза, но мне известно, что он пропустит несколько недель. Будет это две, три, четыре, пять или шесть, я не знаю, но счет определенно пойдет на недели", — цитирует Моуриньо Sky Sports.