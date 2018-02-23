Моуриньо отметил профессионализм Погба

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отметил профессионализм, проявленным полузащитником Полем Погба в матче Лиги Чемпионов против "Севильи".

Оставив своего самого дорогого игрока в запасе на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, Моуриньо был вынужден бросить Погба в бой уже на 17-й минуте, потому что травму получил Андер Эррера.



И хотя игра Поля на "Рамон Санчес Писхуан", как и в некоторых из последних матчей, получила весьма скептические оценки, Жозе был доволен тем, что его подопечный повел себя как профессионал.



"Вы могли убедиться в этом по матчу с "Севильей". Выходить на замену всегда сложнее, чем в стартовом составе".



"Когда игроку предстоит выйти в старте, он готовится иным образом, и от этого ему проще. Оказаться на лавке и затем выйти на поле без разминки, подстраиваясь под скорость игры, не бывает просто. Думаю, он провел очень позитивный матч за нас".



"Детали всегда важны. Иногда игроку на лавке требуется пять минут, чтобы подготовиться к выходу на поле. Иногда у них нет шипов, бинтов, футболки или вроде того. Полю же потребовалось 10 секунд, чтобы войти в игру".



"Он проявил свой профессионализм. Несмотря на место в запасе, он был готов сыграть и помочь команде. И он сделал это".



"Думаю, он очень профессионально отреагировал на те два раза, когда оказывался в запасе. Он был на лавке против "Хаддерсфилда" в Премьер-Лиге и отреагировал профессионально. Он был на лавке против "Севильи" и сделал то же самое", — цитирует Моуриньо Sky Sports.