"Борнмут" снова может рассчитывать на Дефо

Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо вернулся в строй после травмы лодыжки и может сыграть свой первый матч в 2018 году.

Опытнейший бомбардир, забивший три гола в этом сезоне Премьер-Лиги, отсутствует с 20 декабря. Однако 35-летний Дефо уже возобновил полноценные тренировки и имеет шансы принять участие в субботнем матче против "Ньюкасла".



"Возвращение Джермейна — ободряющая новость для каждого из нас. Он тренируется уже около недели, и мы довольны увиденным".



"Он прирожденный бомбардир. Когда возвращается игрок, забивший такое количество голов на свою карьеру, это всегда положительно влияет на команду".



"Нам не терпится увидеть его на поле. Будет ли о в заявке на матч с "Ньюкаслом"? Завтра узнаете!" — цитирует главного тренера "вишенок" Эдди Хау Sky Sports.