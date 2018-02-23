"Борнмут" снова может рассчитывать на Дефо
Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо вернулся в строй после травмы лодыжки и может сыграть свой первый матч в 2018 году.
Опытнейший бомбардир, забивший три гола в этом сезоне Премьер-Лиги, отсутствует с 20 декабря. Однако 35-летний Дефо уже возобновил полноценные тренировки и имеет шансы принять участие в субботнем матче против "Ньюкасла".
"Возвращение Джермейна — ободряющая новость для каждого из нас. Он тренируется уже около недели, и мы довольны увиденным".
"Он прирожденный бомбардир. Когда возвращается игрок, забивший такое количество голов на свою карьеру, это всегда положительно влияет на команду".
"Нам не терпится увидеть его на поле. Будет ли о в заявке на матч с "Ньюкаслом"? Завтра узнаете!" — цитирует главного тренера "вишенок" Эдди Хау Sky Sports.
23.02.2018 17:00
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