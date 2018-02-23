Гвардиола подпишет новый контракт после своего первого трофея с "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола будет готов подписать новый контракт с клубом, как только завоюет свой первый трофей в английском футболе.

Возглавив "горожан" летом 2016, каталонский специалист заключил контракт на три года. За это время "Сити" добился впечатляющего прогресса, и у боссов клуба резонным образом появилось желание сохранить Гвардиолу на более длительный срок.



Как утверждает Daily Mail, руководство "Сити" уже заручилось гарантиями от Гвардиолы, что тот останется за пределы своего действующего контракта. Однако экс-тренер "Барселоны" хочет, чтобы продление с ним сотрудничества выглядело оправданным.



За более чем полтора года работы с "горожанами" Гвардиола до сих пор ничего не выиграл. Как только Хосеп возьмет свой первый трофей, он будет готов официально заключить новую сделку, условия которой уже согласованы.



Отметим, что свой первый трофей с "Сити" Гвардиола может завоевать уже в воскресенье, когда "горожане" на "Уэмбли" сойдутся с "Арсеналом", чтобы определить судьбу Кубка Лиги.



Ожидается, что новый контракт Гвардиолы будет рассчитан до 2021 года и увеличит зарплату тренера с 20 до 23 миллионов фунтов в год.