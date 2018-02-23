"Арсенал" сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы

Милан против Арсенала Сегодня в швейцарском Ньоне "Арсенал" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Им стал итальянский "Милан".

На предыдущей стадии турнира подопечные Арсена Венгера обыграли шведский "Эстерсунд". Разгромной победы на выезде "канонирам" хватило для выхода в следующей этап, даже несмотря на вчерашнее поражение 1:2 на своем поле.

Следующим соперником "Арсенала" станет "Милан". Команды шесть раз пересекались в еврокубках: на счету каждой по две победы и две ничьи.

Первый поединок на "Сан Сиро", согласно календарю, должен пройти 8 марта. Ответная встреча на "Эмирейтс" запланировала на 15 число.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

"Лацио" (Италия) – "Динамо" (Киев, Украина)
"РБ Лейпциг" (Германия) – "Зенит" (Россия)
Атлетико" (Испания) – "Локомотив" (Россия)
ЦСКА (Россия) – "Лион" (Франция)
"Марсель" (Франция) – "Атлетик" (Испания)
"Спортинг" (Португалия) – "Виктория" (Чехия)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Зальцбург" (Австрия)
"Милан" (Италия) – "Арсенал" (Англия)



Метки Арсенал, жеребьевки, Лига Европы, Милан

Автор foxmcfc   

Дата 23.02.2018 15:30

Количество просмотров Просмотров: 7852

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 23.02.2018 20:19 # hammersmith
    пизда зениту и лохомотиву.

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  2. recyjoed 23.02.2018 20:10 # recyjoed
    Лацио-Атлетико
    Лейпциг - Лион
    Марсель-Спортинг
    Боруссия - Милан

    Скриньте

    1/2
    Алтетико-Лион
    БД - Марсель

    Финал
    Атлетико - Марсель
    Итоговый счет 1-3 (Гризманн- 90`; Товен - 24`, 45`, Пайет -75`)

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  3. golokante 23.02.2018 19:51 # golokante
    Есть всего два сериала в этом мире "во все тяжкие" и "родина" США производство. Всё остальное хуйлятина.

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  4. wengerrrro 23.02.2018 19:36 # wengerrrro
    кто в покеррумах шарит
    покердом глина е6аная

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  5. kos9k 23.02.2018 19:32 # kos9k
    Times:

    «Тоттенхэм» намерен продать Тоби Алдервейрелда этим летом. Причина — бельгиец требует зарплату в 150 тыс. фунтов в неделю. Последнее предложение клуба в размере 110 тыс. + бонусы он отклонил, и Маурисио Почеттино поддержал решение о продаже.

    в ЛФК этого топаря

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  6. stepan-jam-boss 23.02.2018 19:28 # stepan-jam-boss
    Плять какие же уебаны что не дали нашей красавице Медведевой медали. А вместо нее татарской курве. Как же достал этот МОК своей неприязнью к русичам

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  7. chebrec 23.02.2018 19:27 # chebrec
    Русский Ваня верни мне мой 1552 год!

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  8. khazret 23.02.2018 19:20 # khazret
    Студент приходит в церковь.
    — Отец , мне надо исповедоваться!
    — Ну давай, сынок, облегчи свою душу!
    — Ну я на той неделе подруге помогал шкаф-купе собирать. Собрали, пошел дождь, она говорит : "ну куда ты в такой дождь пойдешь, оставайся! " Ну я остался и ее тр%%нул! А несколько дней назад жене друга помогал обои клеить. Наклеили и дождь пошел. Она говорит: "ну куда ты в такой дождь пойдешь? Посиди пока, подожди". И я ее тр%%нул... А вчера другу в гараже помогал машину ремонтировать... Отремонтировали — и дождь пошел... Он говорит : "ну куда ты в дождь-то пойдешь , оставайся , выпьем! " ... Ну мы напились и я его тр%%нул. Что мне делать, отец? ?
    — Иди на%уй отсюда , пока дождь не пошел!

    (ответить)

  9. webb 23.02.2018 19:05 # webb
    Далбаёбик, далбаёёёёёбик)))

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  10. iroquez 23.02.2018 18:51 # iroquez
    очко гунира рип

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  11. kos9k 23.02.2018 18:45 # kos9k
    "Тернер и Хуч" или "К-9: Собачья работа"? помню малым смотрел эти фильмы и не мог определиться, но склоняюсь больше к 1-му варианту)

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  12. cfc000000 23.02.2018 18:34 # cfc000000
    Глухарь + Карпов > бригада * бандитский Петербург

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  13. melwood-lfc 23.02.2018 18:13 # melwood-lfc
    эу вы, "унассамыйкрасивыйязыквмиреисалона80%подорожалокукрузныйпочатокэтотопливо"
    Как вы относитесь к сирику Слуга Народа? я уже спрашивал у вас в том году, хотелось бы услышать чем не нрав и почему

    (ответить)

  14. melwood-lfc 23.02.2018 18:10 # melwood-lfc
    Скиньте фотку бутылочника белорусского плес
    а то забыл, как его еблет выглядит

    Источник: http://fapl.ru/posts/60759/?c=1#c6610054

    (ответить)

  15. bezviz 23.02.2018 18:05 # bezviz
    по жребию для милана должна быть изи катка, венгерцо из-за своей упертости будет бороться за 4-ку, еще и из-за постоянного соблазна в виде того, что конкуренты обязательно будут оступаться. поэтому он просто недонастроит команду или о6осрется с составом, играть в АПЛ и ЛЕ тупо основой без ракировок это полный дол6оебизм, чем и страдает венгер

    для ДК шансов практически нет, лацио пройдет и не заметит, если против ссаного аек дома отбивались и отскакивали. то против Лацио вообще могут быть разгромлены в риме

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  16. contrario 23.02.2018 18:02 # contrario
    Бригада топовый сериал оказывается, мда
    Бандитский Петербург это плять тупая романтика, где есть пару неплохих работ актёров, Серебряков и Борисов в первую очередь, и больше ничего
    Клан Сопрано вот тру история, а не эти ваши опусы про благородство рыцарей лёгкого кэша

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  17. nstrv 23.02.2018 18:00 # nstrv
    вообще, арсенал из всех них самый сильный.
    но так как веня будет до последнего пытаться бороться за топ4 или еще что-то там эксперементировать, то выиграет какой-то ссаный атлетик бильбао или дортмунд. может рб лейпциг

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  18. bezviz 23.02.2018 17:59 # bezviz
    оказалось что первую золотую медаль для обоср завоевала татарка) чисто русские спортсмены вообщ на что-то способны, мм? то украинцы их тащат, то кавзазцы, когда я уже увижу чисто рускую фамилию?)

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  19. kos9k 23.02.2018 17:52 # kos9k
    равные пары, причем это только 1/8 ЛЕ
    касательно прохода-лацио, зенит, атлетико, лион, атлетик, спортинг, бд, арс

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  20. scouser2005 23.02.2018 17:43 # scouser2005
    Желаю Русским и Украинским клубам успехов от всей души!

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