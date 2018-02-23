"Арсенал" сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня в швейцарском Ньоне "Арсенал" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Им стал итальянский "Милан".
На предыдущей стадии турнира подопечные Арсена Венгера обыграли шведский "Эстерсунд". Разгромной победы на выезде "канонирам" хватило для выхода в следующей этап, даже несмотря на вчерашнее поражение 1:2 на своем поле.
Следующим соперником "Арсенала" станет "Милан". Команды шесть раз пересекались в еврокубках: на счету каждой по две победы и две ничьи.
Первый поединок на "Сан Сиро", согласно календарю, должен пройти 8 марта. Ответная встреча на "Эмирейтс" запланировала на 15 число.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
"Лацио" (Италия) – "Динамо" (Киев, Украина)
"РБ Лейпциг" (Германия) – "Зенит" (Россия)
Атлетико" (Испания) – "Локомотив" (Россия)
ЦСКА (Россия) – "Лион" (Франция)
"Марсель" (Франция) – "Атлетик" (Испания)
"Спортинг" (Португалия) – "Виктория" (Чехия)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Зальцбург" (Австрия)
"Милан" (Италия) – "Арсенал" (Англия)
23.02.2018 15:30
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Последние комментарии:
пизда зениту и лохомотиву.
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Лацио-Атлетико
Лейпциг - Лион
Марсель-Спортинг
Боруссия - Милан
Скриньте
1/2
Алтетико-Лион
БД - Марсель
Финал
Атлетико - Марсель
Итоговый счет 1-3 (Гризманн- 90`; Товен - 24`, 45`, Пайет -75`)
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Есть всего два сериала в этом мире "во все тяжкие" и "родина" США производство. Всё остальное хуйлятина.
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кто в покеррумах шарит
покердом глина е6аная
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Times:
«Тоттенхэм» намерен продать Тоби Алдервейрелда этим летом. Причина — бельгиец требует зарплату в 150 тыс. фунтов в неделю. Последнее предложение клуба в размере 110 тыс. + бонусы он отклонил, и Маурисио Почеттино поддержал решение о продаже.
в ЛФК этого топаря
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Плять какие же уебаны что не дали нашей красавице Медведевой медали. А вместо нее татарской курве. Как же достал этот МОК своей неприязнью к русичам
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Русский Ваня верни мне мой 1552 год!
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Студент приходит в церковь.
— Отец , мне надо исповедоваться!
— Ну давай, сынок, облегчи свою душу!
— Ну я на той неделе подруге помогал шкаф-купе собирать. Собрали, пошел дождь, она говорит : "ну куда ты в такой дождь пойдешь, оставайся! " Ну я остался и ее тр%%нул! А несколько дней назад жене друга помогал обои клеить. Наклеили и дождь пошел. Она говорит: "ну куда ты в такой дождь пойдешь? Посиди пока, подожди". И я ее тр%%нул... А вчера другу в гараже помогал машину ремонтировать... Отремонтировали — и дождь пошел... Он говорит : "ну куда ты в дождь-то пойдешь , оставайся , выпьем! " ... Ну мы напились и я его тр%%нул. Что мне делать, отец? ?
— Иди на%уй отсюда , пока дождь не пошел!
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Далбаёбик, далбаёёёёёбик)))
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очко гунира рип
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"Тернер и Хуч" или "К-9: Собачья работа"? помню малым смотрел эти фильмы и не мог определиться, но склоняюсь больше к 1-му варианту)
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Глухарь + Карпов > бригада * бандитский Петербург
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эу вы, "унассамыйкрасивыйязыквмиреисалона80%подорожалокукрузныйпочатокэтотопливо"
Как вы относитесь к сирику Слуга Народа? я уже спрашивал у вас в том году, хотелось бы услышать чем не нрав и почему
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Скиньте фотку бутылочника белорусского плес
а то забыл, как его еблет выглядит
Источник: http://fapl.ru/posts/60759/?c=1#c6610054
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по жребию для милана должна быть изи катка, венгерцо из-за своей упертости будет бороться за 4-ку, еще и из-за постоянного соблазна в виде того, что конкуренты обязательно будут оступаться. поэтому он просто недонастроит команду или о6осрется с составом, играть в АПЛ и ЛЕ тупо основой без ракировок это полный дол6оебизм, чем и страдает венгер
для ДК шансов практически нет, лацио пройдет и не заметит, если против ссаного аек дома отбивались и отскакивали. то против Лацио вообще могут быть разгромлены в риме
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Бригада топовый сериал оказывается, мда
Бандитский Петербург это плять тупая романтика, где есть пару неплохих работ актёров, Серебряков и Борисов в первую очередь, и больше ничего
Клан Сопрано вот тру история, а не эти ваши опусы про благородство рыцарей лёгкого кэша
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вообще, арсенал из всех них самый сильный.
но так как веня будет до последнего пытаться бороться за топ4 или еще что-то там эксперементировать, то выиграет какой-то ссаный атлетик бильбао или дортмунд. может рб лейпциг
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оказалось что первую золотую медаль для обоср завоевала татарка) чисто русские спортсмены вообщ на что-то способны, мм? то украинцы их тащат, то кавзазцы, когда я уже увижу чисто рускую фамилию?)
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равные пары, причем это только 1/8 ЛЕ
касательно прохода-лацио, зенит, атлетико, лион, атлетик, спортинг, бд, арс
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Желаю Русским и Украинским клубам успехов от всей души!
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