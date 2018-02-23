"Арсенал" сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня в швейцарском Ньоне "Арсенал" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Им стал итальянский "Милан".

На предыдущей стадии турнира подопечные Арсена Венгера обыграли шведский "Эстерсунд". Разгромной победы на выезде "канонирам" хватило для выхода в следующей этап, даже несмотря на вчерашнее поражение 1:2 на своем поле.



Следующим соперником "Арсенала" станет "Милан". Команды шесть раз пересекались в еврокубках: на счету каждой по две победы и две ничьи.



Первый поединок на "Сан Сиро", согласно календарю, должен пройти 8 марта. Ответная встреча на "Эмирейтс" запланировала на 15 число.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы



"Лацио" (Италия) – "Динамо" (Киев, Украина)

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Зенит" (Россия)

Атлетико" (Испания) – "Локомотив" (Россия)

ЦСКА (Россия) – "Лион" (Франция)

"Марсель" (Франция) – "Атлетик" (Испания)

"Спортинг" (Португалия) – "Виктория" (Чехия)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Зальцбург" (Австрия)

"Милан" (Италия) – "Арсенал" (Англия)