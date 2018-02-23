Венгер попросил судить "Сити" по обычным правилам

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что рефери должны относиться к игрокам "Манчестер Сити" так же, как к остальным командам Премьер-Лиги.

Ранее в феврале клуб с "Этихад", обеспокоенный жестокими подкатами под своих игроков, направил письмо главе судейского корпуса Майку Райли с просьбой оградить лидеров Премьер-Лиги от серьезных травм.



Перед финалом Кубка Лиги против "Сити" Венгер заявил, что "горожанам" не нужна дополнительная защита от рефери. Арсен считает, что команду Пепа Гвардиолы стоит судить по обычным правилам.



"Дополнительная защита? Если честно, я не знаю, что это значит. Мы просто хотим, чтобы судьи соблюдали правила, мы не нуждаемся в дополнительной защите от них. Мы лишь хотим, чтобы они принимали правильные решения, вот и все".



"Да, Пеп может быть обеспокоен парой эпизодов из матча с "Уиганом", я могу его понять. Но игрокам не нужна дополнительная защита", - приводит слова Венгера Evening Standard.