Венгер попросил судить "Сити" по обычным правилам

Венгер и Гвардиола Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что рефери должны относиться к игрокам "Манчестер Сити" так же, как к остальным командам Премьер-Лиги.

Ранее в феврале клуб с "Этихад", обеспокоенный жестокими подкатами под своих игроков, направил письмо главе судейского корпуса Майку Райли с просьбой оградить лидеров Премьер-Лиги от серьезных травм.

Перед финалом Кубка Лиги против "Сити" Венгер заявил, что "горожанам" не нужна дополнительная защита от рефери. Арсен считает, что команду Пепа Гвардиолы стоит судить по обычным правилам.

"Дополнительная защита? Если честно, я не знаю, что это значит. Мы просто хотим, чтобы судьи соблюдали правила, мы не нуждаемся в дополнительной защите от них. Мы лишь хотим, чтобы они принимали правильные решения, вот и все".

"Да, Пеп может быть обеспокоен парой эпизодов из матча с "Уиганом", я могу его понять. Но игрокам не нужна дополнительная защита", - приводит слова Венгера Evening Standard.



Метки Арсенал, Венгер, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 23.02.2018 15:00

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  1. pauk 23.02.2018 16:56 # pauk
    та завали уже ебало, старый. всем похуй.

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  2. chr1s8rown 23.02.2018 16:12 # chr1s8rown
    майндгеймс

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  3. mcfc-fantactic 23.02.2018 15:23 # mcfc-fantactic
    Дешевый вброс. Арсений мылит жоп,у... вот только это не к Королям, в северном ландане у анониров уже есть свой повелитель.

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  4. jesus33 23.02.2018 15:22 # jesus33
    Старый пидарас опять пенки выпрашивает как с Бернли.

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  5. blackdreamer 23.02.2018 15:13 # blackdreamer
    просто хотят насасывать как саф в своё время
    ну тут надо много хуёв что бы побывало во рту как у фанатов щолсей

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