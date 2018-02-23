Венгер высоко котирует Уилшира

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ответил на замечания Роя Кина, который заявил, что считает полузащитника Джека Уилшира самым переоцененным игроком в мире.

Такая характеристика досталась Уилширу по мотивам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Эстерсундом", который "канониры" проиграли на своем поле 1:2 накануне вечером.



Венгер согласен, что Джек показал далеко не лучшую игру в четверг на "Эмирейтс", но, в отличие от Кина, высоко котирует полузащитника, с которым надеется подписать новый контракт.



"У вас может быть свое мнение, но лично я высоко котирую Джека. Он был в команде, которая вчера провела далеко не лучший свой матч, но Рой Кин знает, что такое может случиться с каждым", - цитирует Венгера Daily Mail.