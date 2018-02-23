Пюэль уверен, что "Лестер" сможет удовлетворить амбиции Магуайра
Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль уверен, что его клуб способен удовлетворить растущие амбиции Харри Магуайра.
Перебравшись на "Кинг Пауэр" прошлым летом из "Халла", Магуайр добился значительного прогресса и стал вызываться в сборную Англии. Своей игрой Харри привлек интерес некоторых топ-клубов, включая "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
Однако Пюэль считает, что 24-летнему защитнику необязательно уходить из "Лестера". Клод верит, что Харри может прогрессировать дальше вместе с "лисами".
"Харри — это хороший пример, но то же самое касается других игроков в нашей команде. Они могут вызывать интерес со стороны других клубов, но вам было бы интересно послушать самого Харри".
"Он верит в нашу работу, верит в свою работу вместе с "Лестером", и я надеюсь, что наш клуб продолжит развиваться и пониматься все выше по таблице. Это длительный процесс, но одновременно увлекательный процесс".
"Я надеюсь, мы сможем дать ему и другим игрокам больше шансов, чтобы сражаться за более высокие места в таблице. Всегда важно, чтобы амбициями обладал клуб и сами и игроки", — цитирует Пюэля Sky Sports.
23.02.2018 08:00
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