Стерлинг не уверен в своем будущем в "Сити"

"Манчестер Сити" до сих пор не вступил в переговоры с вингером Рахимом Стерлингом относительно нового контракта, что ставит под вопрос перспективы игрока на "Этихад".

Напомним, сомнения относительно будущего Стерлинга были еще прошлым летом, когда "Арсенал" попросил Рахима в обмен на Алексиса Санчеса. Тогда главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отказался от такого рода рокировки.



Оставшись на "Этихад", 23-летний игрок сборной Англии проводит свой лучший сезон в карьере. Стерлинг забил уже 20 голов за "Сити" с учетом всех соревнованиях, включая 15 в рамках Премьер-Лиги. Однако неопределенность в отношении дальнейшей судьбы Рахима сохраняется.



За последние месяцы лидеры Премьер-Лиги продлили сотрудничество с целым рядом игроков, включая Кевина Де Брюйне, Давида Сильву, Фернандиньо и Николаса Отаменди. От действующего контракта Стерлинга остается два полных года, и клуб до сих не обозначил своего намерения обсудить новую сделку.



Как утверждает The Telegraph, Стерлинг все еще опасается, что Гвардиола может отказаться от его услуг по окончании сезона, особенно если решит пригласить в команду новичков на атакующие позиции.