Стерлинг не уверен в своем будущем в "Сити"

Рахим Стерлинг и Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" до сих пор не вступил в переговоры с вингером Рахимом Стерлингом относительно нового контракта, что ставит под вопрос перспективы игрока на "Этихад".

Напомним, сомнения относительно будущего Стерлинга были еще прошлым летом, когда "Арсенал" попросил Рахима в обмен на Алексиса Санчеса. Тогда главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отказался от такого рода рокировки.

Оставшись на "Этихад", 23-летний игрок сборной Англии проводит свой лучший сезон в карьере. Стерлинг забил уже 20 голов за "Сити" с учетом всех соревнованиях, включая 15 в рамках Премьер-Лиги. Однако неопределенность в отношении дальнейшей судьбы Рахима сохраняется.

За последние месяцы лидеры Премьер-Лиги продлили сотрудничество с целым рядом игроков, включая Кевина Де Брюйне, Давида Сильву, Фернандиньо и Николаса Отаменди. От действующего контракта Стерлинга остается два полных года, и клуб до сих не обозначил своего намерения обсудить новую сделку.

Как утверждает The Telegraph, Стерлинг все еще опасается, что Гвардиола может отказаться от его услуг по окончании сезона, особенно если решит пригласить в команду новичков на атакующие позиции.



Метки Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2018 07:30

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  1. chelsealondon 23.02.2018 08:27 # chelsealondon
    Загитова, Медведева Топари жуткие....

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  2. beatles-red 23.02.2018 08:10 # beatles-red
    Такими темпами в букмейкерский сайт превратится фапл. С мобилы уже сидеть не возможно

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  3. reams 23.02.2018 08:10 # reams
    Загитова первая, у рашки первое золото )

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  4. chr1s8rown 23.02.2018 08:02 # chr1s8rown
    даа сучка.

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  5. alienripley 23.02.2018 08:02 # alienripley
    Арсенал Барселона мюнхенский Баерн его дорога если уйдет

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  6. liverfun 23.02.2018 07:51 # liverfun
    справедливости ради стерлинг один из слабейших игроков сити именно по игре. да, у него получалось в этом сезоне иногда забивать важные мячи, но то явно была случайность, а не закономерность. возможно гвардиола найдет игрока более способного на з/п стерлинга

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  7. tursa 23.02.2018 07:43 # tursa
    в лфк вернется походу

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  8. fc-zenit 23.02.2018 07:35 # fc-zenit
    главное чтоб гейклуб не перехватил, а то вулвич любит говно ненужное за другими клубами собирать.

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