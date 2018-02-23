Стерлинг не уверен в своем будущем в "Сити"
"Манчестер Сити" до сих пор не вступил в переговоры с вингером Рахимом Стерлингом относительно нового контракта, что ставит под вопрос перспективы игрока на "Этихад".
Напомним, сомнения относительно будущего Стерлинга были еще прошлым летом, когда "Арсенал" попросил Рахима в обмен на Алексиса Санчеса. Тогда главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отказался от такого рода рокировки.
Оставшись на "Этихад", 23-летний игрок сборной Англии проводит свой лучший сезон в карьере. Стерлинг забил уже 20 голов за "Сити" с учетом всех соревнованиях, включая 15 в рамках Премьер-Лиги. Однако неопределенность в отношении дальнейшей судьбы Рахима сохраняется.
За последние месяцы лидеры Премьер-Лиги продлили сотрудничество с целым рядом игроков, включая Кевина Де Брюйне, Давида Сильву, Фернандиньо и Николаса Отаменди. От действующего контракта Стерлинга остается два полных года, и клуб до сих не обозначил своего намерения обсудить новую сделку.
Как утверждает The Telegraph, Стерлинг все еще опасается, что Гвардиола может отказаться от его услуг по окончании сезона, особенно если решит пригласить в команду новичков на атакующие позиции.
23.02.2018 07:30
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Загитова, Медведева Топари жуткие....
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Такими темпами в букмейкерский сайт превратится фапл. С мобилы уже сидеть не возможно
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Загитова первая, у рашки первое золото )
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даа сучка.
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Арсенал Барселона мюнхенский Баерн его дорога если уйдет
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справедливости ради стерлинг один из слабейших игроков сити именно по игре. да, у него получалось в этом сезоне иногда забивать важные мячи, но то явно была случайность, а не закономерность. возможно гвардиола найдет игрока более способного на з/п стерлинга
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в лфк вернется походу
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главное чтоб гейклуб не перехватил, а то вулвич любит говно ненужное за другими клубами собирать.
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