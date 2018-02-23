Карвальял назвал Моусона одним из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге

Наставник "Суонси" Карлуш Карвальял заявил, что его подопечный Алфи Моусон является одним из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге.

На прошлой неделе матч "лебедей" в Кубке Англии против "Шеффилд Уэнсдей" лично посетил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт — предположительно, со скаутской миссией по Моусону.



Однако Алфи повредил колено на разминке и в последний момент был вычеркнут из состава своей команды. Тем не менее, Карвальял не удивлен интересом Гарета к 24-летнему защитнику.



"Он один из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге. Он добился большого прогресса с момента моего прихода в клуб".



"Является ли он одним из лучших английских центральных защитников? Я абсолютно в этом уверен, однако моя работа не состоит в этом, чтобы говорить, заслуживает ли он вызова в национальную команду. То же самое, как если бы меня спросили про игрока из другой команды".



"Я понимаю, что он англичанин, но я не хочу высказывать свое мнение и вмешиваться в работу своего коллеги (Саутгейта)", — цитирует Карвальяла.



Добавим, что Моусон может похвастать серией из 51 проведенного матча Премьер-Лиги подряд, и по этому показателю ему нет равных из ныне выступающих игроков. Ожидается, что в субботу против "Брайтона" Алфи разовьет свою серию до 52, потому что его повреждение оказалось несерьезным.