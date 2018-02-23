Уолкер: "Переход в "Сити" — риск, который себя оправдал"

Защитник Кайл Уолкер считает, что его решение покинуть "Тоттенхэм" и перейти в "Манчестер Сити" прошлым летом оказалось абсолютно правильным, хотя и выглядело рискованным.

Напомним, Кайл числился игроком "шпор" на протяжении восьми лет. Уолкер имел регулярную практику в Северном Лондоне, стабильно вызывался в сборную Англии и считался одним из лучших в Премьер-Лиге на своей позиции — но за эти восемь лет не выиграл ни одного трофея.



Присоединившись к амбициозной команде Хосепа Гвардиолы, 27-летний англичанин может уже в воскресенье поднять над головой Кубок Лиги, если в финале этого турнира "горожане" одолеют "Арсенал". Кроме того, выглядит вполне осязаемым и титул Премьер-Лиги, поэтому Кайл верит, что поступил правильно.



"Шпоры" в моем сердце, и превзойти их злейшего соперника — а также моего на протяжении длительного времени — было бы великолепно. Однако это футбольный матч, и за 90 минут может случиться всякое".



"Арсенал" совершил ряд превосходных приобретений в январе, и мы должны быть осторожны. Пускай победит сильнейший".



"Шпорам" всегда будет место в моем сердце, они дали мне возможность играть в Премьер-Лиге, и мой долг перед ними безмерен".



"Однако я должен был уйти, ради себя самого. Когда тренер рассказал мне о планах на сезон, я захотел быть частью этого. Поработать с Пепом Гвардиолой — это шанс, который не дается тебе слишком часто. Не хочу проявить неуважение к Маурисио Почеттино, но совместная работа с Пепом позволяет тебе расти как игроку".



"Во время каждого матча я вижу такие вещи, после которых говорю: "Как тебе это удалось?" Играя позади Кевина Де Брюйне, ты удивляешься его видением поля и тем, как его пас непременно доходит до адресата. Однако он такой не один — здесь несколько особенных игроков. Думаю, этим и обусловлено наше положение в лиге, а также выход в финал".



"Тоттенхэм" был в великолепном положении когда я уходил. Они финишировали вторыми, и люди могли спросить, зачем я так поступаю, ведь это рискованно. Однако этот риск себя оправдал".



"Я рисковал, и когда уходил из КПР в "Астон Виллу" посреди сезона, в котором мы выигрывали каждый матч в Чемпионшипе, однако этот риск себя оправдал. Иногда у тебя просто есть предчувствие о том, что ты должен уйти", — сообщил Уолкер Sky Sports.