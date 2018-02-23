Венгер посетовал на самоуспокоенность и недостаточную концентрацию

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что его команде не хватило концентрации на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Эстерсунда".

Отпраздновав победу 0:3 неделю назад в Швеции, "канониры" надеялись, что ответная встреча станет для них легкой прогулкой, однако "Эстерсунд" на удивление дерзко начал матч в Лондоне, а затем и вовсе забил два гола в течение одной минуты.



Гол Сеада Колашинаца во втором тайме позволил "Арсеналу" прикончить интригу и выйти в следующий раунд турнира, однако этот отдельно взятый матч лондонцы проиграли (1:2), что весьма огорчает Венгера.



"В первом тайме мы не поспевали за соперником. Мы оказались в беде из-за самоуспокоенности и недостаточной концентрации. Игра вскрывалась каждый раз, когда мы теряли мяч, а с мячом у нас не было идей. Поэтому мы были в беде".



"Во втором тайме стало гораздо лучше. Мы были энергичны и постоянно доминировали в игре. В целом наша реакция была хорошей. Мы выполнили задачу и прошли дальше. Этот вечер показывает, почему необходимо сражаться до конца".



"Мы тщательно готовились к матчу, по-серьезному, однако иногда бывают внешние обстоятельства. Факт нашей победы в первом матче с счетом 3:0, факт другого большого матча в воскресенье, факт того, что люди подсознательно ожидали легкой победы, — все это сыграло свою повлияло на команду".



"В футболе так не бывает. Мы играли против хорошей команды, и подобное вы также могли видеть в Кубке Англии. Ты оказываешься в беде каждый раз, когда не сосредоточен на 100 процентов".



"Думаю, в первом тайме вся команда не соответствовала ожидаемому уровню. Защитникам было непросто, потому что мы слишком рано теряли мяч и не поспевали для подстраховки при потерях", — цитирует Венгера sky Sports.