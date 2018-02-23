"Арсенал" проиграл дома "Эстерсунду", но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Несмотря на домашнее поражение от скромного "Эстерсунда" со счетом 1:2, "Арсенал" все-таки вышел в 1/8 финала Лиги Европы — задела в три мяча после первого матча для этого оказалось достаточно.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер выпустил довольно сильный состав, произведя три изменения относительно первой встречи. Вместо Шкодрана Мустафи, Начо Монреаля и Месута Озила появились Роб Холдинг, Сеад Колашинац и Джек Уилшир.



В начальной стадии матча хозяева не показывали ничего, кроме контроля мяча. "Эстерсунд" выглядел гораздо злее и агрессивнее, делая ставку на стремительные атаки.



Такая тактика гостей себя оправдала, потому что на 22-й минуте Хосам Айеш получил разрезающую передачу от партнера и с правого края штрафной площади расстрелял ворота. Спасти свою команду Давиду Оспине помешал рикошет от Калума Чемберса — 0:1.



Тут же пришел и второй гол. Кен Сема оказался на левом краю штрафной площади, сделал паузу, а затем оторвался от несчастного Чемберса и послал мяч в дальний угол ворот — 0:2.



"Арсенал" был шокирован таким развитием событий, тогда как "Эстерсунд" еще больше поверил в себя и принялся терпеливо ждать следующего шанса. До перерыва "канониры" отметились лишь одним попаданием в створ.



Зато почти сразу после перерыва "канонирам" удалось прибить внезапно возродившуюся интригу. Защитник гостей Рональд Мукииби махнул ногой мимо мяча после прострела с фланга, позволив Седау Колашинацу принять передачу и поразить ворота с близкого расстояния — 1:2.



Отыграв один гол, "Арсенал" добавил в уверенности и забрал инициативу. "Эстерсунд" не перестал огрызаться, но это выглядело уже не так опасно, как в первом тайме.



В остатке матча счет уже не изменился. Атаки обеих команд были недостаточно остры, и "канонирам" не удалось избежать поражения на глазах своих болельщиков.



Перевес в три мяча после первого матча слишком расслабил "Арсенал", поэтому мощный старт в исполнении "Эстерсунда" шокировал лондонцев. Повторно "канониры" испытали шок, когда соперник забил два гола в течение одной минуты, однако результативный удар Сеада Колашинаца в начале второго тайма снял все вопросы об исходе этого противостояния.



"Арсенал" (Англия) — "Эстерсунд" (Швеция) — 1:2 (0:2) по сумме двух матчей — 4:2



Голы: Колашинац 47 — Чемберс 22 (авт), Сема 23



"Арсенал": Оспина, Беллерин, Чемберс, Холдинг, Колашинац, Мхитарян, Эльнени, Мэйтланд-Найлс (Джака 45), Уилшир (Уиллок 76), Ивоби (Нельсон 90), Уэлбек.



"Эстерсунд": Кейта, Мукииби (Исламович 73), Папаяннопулос, Петтерссон, Видгрен, Айеш (Теки 52), Эдвардс, Нури, Сема, Хопкатт (Архин 81), Годдос.



Предупреждения: Мэйтланд-Найлс, Мхитарян — Эдвардс.