"Арсенал" проиграл дома "Эстерсунду", но вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Несмотря на домашнее поражение от скромного "Эстерсунда" со счетом 1:2, "Арсенал" все-таки вышел в 1/8 финала Лиги Европы — задела в три мяча после первого матча для этого оказалось достаточно.
Главный тренер "канониров" Арсен Венгер выпустил довольно сильный состав, произведя три изменения относительно первой встречи. Вместо Шкодрана Мустафи, Начо Монреаля и Месута Озила появились Роб Холдинг, Сеад Колашинац и Джек Уилшир.
В начальной стадии матча хозяева не показывали ничего, кроме контроля мяча. "Эстерсунд" выглядел гораздо злее и агрессивнее, делая ставку на стремительные атаки.
Такая тактика гостей себя оправдала, потому что на 22-й минуте Хосам Айеш получил разрезающую передачу от партнера и с правого края штрафной площади расстрелял ворота. Спасти свою команду Давиду Оспине помешал рикошет от Калума Чемберса — 0:1.
Тут же пришел и второй гол. Кен Сема оказался на левом краю штрафной площади, сделал паузу, а затем оторвался от несчастного Чемберса и послал мяч в дальний угол ворот — 0:2.
"Арсенал" был шокирован таким развитием событий, тогда как "Эстерсунд" еще больше поверил в себя и принялся терпеливо ждать следующего шанса. До перерыва "канониры" отметились лишь одним попаданием в створ.
Зато почти сразу после перерыва "канонирам" удалось прибить внезапно возродившуюся интригу. Защитник гостей Рональд Мукииби махнул ногой мимо мяча после прострела с фланга, позволив Седау Колашинацу принять передачу и поразить ворота с близкого расстояния — 1:2.
Отыграв один гол, "Арсенал" добавил в уверенности и забрал инициативу. "Эстерсунд" не перестал огрызаться, но это выглядело уже не так опасно, как в первом тайме.
В остатке матча счет уже не изменился. Атаки обеих команд были недостаточно остры, и "канонирам" не удалось избежать поражения на глазах своих болельщиков.
Перевес в три мяча после первого матча слишком расслабил "Арсенал", поэтому мощный старт в исполнении "Эстерсунда" шокировал лондонцев. Повторно "канониры" испытали шок, когда соперник забил два гола в течение одной минуты, однако результативный удар Сеада Колашинаца в начале второго тайма снял все вопросы об исходе этого противостояния.
"Арсенал" (Англия) — "Эстерсунд" (Швеция) — 1:2 (0:2) по сумме двух матчей — 4:2
Голы: Колашинац 47 — Чемберс 22 (авт), Сема 23
"Арсенал": Оспина, Беллерин, Чемберс, Холдинг, Колашинац, Мхитарян, Эльнени, Мэйтланд-Найлс (Джака 45), Уилшир (Уиллок 76), Ивоби (Нельсон 90), Уэлбек.
"Эстерсунд": Кейта, Мукииби (Исламович 73), Папаяннопулос, Петтерссон, Видгрен, Айеш (Теки 52), Эдвардс, Нури, Сема, Хопкатт (Архин 81), Годдос.
Предупреждения: Мэйтланд-Найлс, Мхитарян — Эдвардс.
23.02.2018 01:00
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Последние комментарии:
админ спасает пуканиров от унижения. так быстро убрал с главной)
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Давайте договоримся раз и навсегда, что после этого всоса болелы Арсенала больше никогда не будут открывать свои рты на проигрыш другой команды из АПЛ. Потому что проиграв какой-то бомже команде они уже не в праве критиковать других и теперь долго не отмоются от этого говна.
Предлагаю даже сразу банить если болельщик Арсенала неприлично выругался на другую команду из АПЛ.
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Сегодня жеребевка, ждем сильного соперника
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Красавцы, прошли дальше. Матч был отличный, жаль на ничейку не вытащили
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пока короли Лондона на изичах возят бчк, гейклуб всасывает какому-то эстерсунду...
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https://www.rusdialog.ru/news/137014_1519309531
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Также Генрих выразил облегчение, что с переходом в "Арсенал" вновь может играть в атакующий футбол, а не "постоянно обороняться", как это было с ним в "Юнайтед".
Источник: http://fapl.ru/posts/60744/
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Гейгунеры
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ахахахха. Жаль не посмотрел на унижение
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Кто тут Женёк Ваган?
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Господи, какие же позорники. Эстерсунд должен был проходить, лучше смотрелись, имхо.
(ответить)
Но настоящий ад будет, конечно, в воскресенье
(ответить)
Стыдоба! Даже разбирать игру не хочется. У этой команды нет будущего
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Просто поведайте сколько стоили билеты на это представление с приемом мочи на бестолковки. Тот случай, когда уже все психологические границы давно позади и теперь хоть голышом по улице бегай. Арсеналу уже ничего не страшно, дно пробито давно, а лицо утеряно.
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что за позорники, пздц
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Порадовал Мхитарян (нет)
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Венгер лютый додик, тактики вообще ноль.Просто поставь автобус 19-века как обосанный чмоур против такого клуба и не еби мозг,ведь все уже доказали в Швеции.
И созжгите 4 полено в виде Чамберс,Холдинг,Вэлбек и Ивоби,это донные днарики.
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Какой финал этим клоунам?
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Венгер ч0тко ведет команду...
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