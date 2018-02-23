"Арсенал" проиграл дома "Эстерсунду", но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Кен Сема Несмотря на домашнее поражение от скромного "Эстерсунда" со счетом 1:2, "Арсенал" все-таки вышел в 1/8 финала Лиги Европы — задела в три мяча после первого матча для этого оказалось достаточно.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер выпустил довольно сильный состав, произведя три изменения относительно первой встречи. Вместо Шкодрана Мустафи, Начо Монреаля и Месута Озила появились Роб Холдинг, Сеад Колашинац и Джек Уилшир.

В начальной стадии матча хозяева не показывали ничего, кроме контроля мяча. "Эстерсунд" выглядел гораздо злее и агрессивнее, делая ставку на стремительные атаки.

Такая тактика гостей себя оправдала, потому что на 22-й минуте Хосам Айеш получил разрезающую передачу от партнера и с правого края штрафной площади расстрелял ворота. Спасти свою команду Давиду Оспине помешал рикошет от Калума Чемберса — 0:1.

Тут же пришел и второй гол. Кен Сема оказался на левом краю штрафной площади, сделал паузу, а затем оторвался от несчастного Чемберса и послал мяч в дальний угол ворот — 0:2.

"Арсенал" был шокирован таким развитием событий, тогда как "Эстерсунд" еще больше поверил в себя и принялся терпеливо ждать следующего шанса. До перерыва "канониры" отметились лишь одним попаданием в створ.

Зато почти сразу после перерыва "канонирам" удалось прибить внезапно возродившуюся интригу. Защитник гостей Рональд Мукииби махнул ногой мимо мяча после прострела с фланга, позволив Седау Колашинацу принять передачу и поразить ворота с близкого расстояния — 1:2.

Отыграв один гол, "Арсенал" добавил в уверенности и забрал инициативу. "Эстерсунд" не перестал огрызаться, но это выглядело уже не так опасно, как в первом тайме.

В остатке матча счет уже не изменился. Атаки обеих команд были недостаточно остры, и "канонирам" не удалось избежать поражения на глазах своих болельщиков.

Перевес в три мяча после первого матча слишком расслабил "Арсенал", поэтому мощный старт в исполнении "Эстерсунда" шокировал лондонцев. Повторно "канониры" испытали шок, когда соперник забил два гола в течение одной минуты, однако результативный удар Сеада Колашинаца в начале второго тайма снял все вопросы об исходе этого противостояния.

"Арсенал" (Англия) — "Эстерсунд" (Швеция) — 1:2 (0:2) по сумме двух матчей — 4:2

Голы: Колашинац 47 — Чемберс 22 (авт), Сема 23

"Арсенал": Оспина, Беллерин, Чемберс, Холдинг, Колашинац, Мхитарян, Эльнени, Мэйтланд-Найлс (Джака 45), Уилшир (Уиллок 76), Ивоби (Нельсон 90), Уэлбек.

"Эстерсунд": Кейта, Мукииби (Исламович 73), Папаяннопулос, Петтерссон, Видгрен, Айеш (Теки 52), Эдвардс, Нури, Сема, Хопкатт (Архин 81), Годдос.

Предупреждения: Мэйтланд-Найлс, Мхитарян — Эдвардс.



Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Эстерсунд

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2018 01:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-ferrari 23.02.2018 08:18 # chelsea-ferrari
    админ спасает пуканиров от унижения. так быстро убрал с главной)

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  2. mata-hazard 23.02.2018 07:22 # mata-hazard
    Давайте договоримся раз и навсегда, что после этого всоса болелы Арсенала больше никогда не будут открывать свои рты на проигрыш другой команды из АПЛ. Потому что проиграв какой-то бомже команде они уже не в праве критиковать других и теперь долго не отмоются от этого говна.
    Предлагаю даже сразу банить если болельщик Арсенала неприлично выругался на другую команду из АПЛ.

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  3. xiaomi 23.02.2018 07:17 # xiaomi
    Сегодня жеребевка, ждем сильного соперника

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  4. reams 23.02.2018 07:02 # reams
    Красавцы, прошли дальше. Матч был отличный, жаль на ничейку не вытащили

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  5. fc-zenit 23.02.2018 06:54 # fc-zenit
    пока короли Лондона на изичах возят бчк, гейклуб всасывает какому-то эстерсунду...

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  6. central-07 23.02.2018 06:53 # central-07
    https://www.rusdialog.ru/news/137014_1519309531

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  7. tjk4 23.02.2018 03:34 # tjk4
    Также Генрих выразил облегчение, что с переходом в "Арсенал" вновь может играть в атакующий футбол, а не "постоянно обороняться", как это было с ним в "Юнайтед".

    Источник: http://fapl.ru/posts/60744/

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  8. mancityman 23.02.2018 02:30 # mancityman
    Гейгунеры

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  9. electric 23.02.2018 02:04 # electric
    ахахахха. Жаль не посмотрел на унижение

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  10. lancerlancer1 23.02.2018 01:45 # lancerlancer1
    Кто тут Женёк Ваган?

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  11. ccchelsea 23.02.2018 01:26 # ccchelsea
    Господи, какие же позорники. Эстерсунд должен был проходить, лучше смотрелись, имхо.

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  12. vyrentz 23.02.2018 01:19 # vyrentz
    Но настоящий ад будет, конечно, в воскресенье

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  13. pakhrudinov 23.02.2018 01:17 # pakhrudinov
    Стыдоба! Даже разбирать игру не хочется. У этой команды нет будущего

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  14. vyrentz 23.02.2018 01:16 # vyrentz
    Просто поведайте сколько стоили билеты на это представление с приемом мочи на бестолковки. Тот случай, когда уже все психологические границы давно позади и теперь хоть голышом по улице бегай. Арсеналу уже ничего не страшно, дно пробито давно, а лицо утеряно.

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  15. apucmokpam 23.02.2018 01:12 # apucmokpam
    что за позорники, пздц

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  16. pauk 23.02.2018 01:06 # pauk
    Порадовал Мхитарян (нет)

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  17. central-07 23.02.2018 01:06 # central-07
    Венгер лютый додик, тактики вообще ноль.Просто поставь автобус 19-века как обосанный чмоур против такого клуба и не еби мозг,ведь все уже доказали в Швеции.

    И созжгите 4 полено в виде Чамберс,Холдинг,Вэлбек и Ивоби,это донные днарики.

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  18. pauk 23.02.2018 01:05 # pauk
    Какой финал этим клоунам?

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  19. skychnie-oboi 23.02.2018 01:02 # skychnie-oboi
    Венгер ч0тко ведет команду...

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