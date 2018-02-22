Азар попросил Конте вернуть его на фланг

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар рассказал, что готов и дальше играть нападающего, но в идеале хотел бы вернуться на фланг.

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" бельгиец провел на позиции ложного 9-го номера, но редко цеплялся за матч. Теперь Азар надеется, что рулевой "синих" Антонио Конте вернет его на левый фланг.

"Если честно, мне даже нравится исполнять роль ложной "девятки", но против соперников уровня "Барселоны" на этой позиции приходится нелегко. Я коснулся мяча 25 раз, но 15 из них – головой".

"Когда я играю в нападении, то не могу использовать все свои качества. Да, было здорово выиграть несколько единоборств у Жерара Пике, но я предпочитаю играть там, где играл заключительные 10 минут – то есть, на фланге. Там я чувствую себя гораздо комфортнее, там мое место", - сообщил Азар Daily Mirror.




Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 22.02.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. role-playin 23.02.2018 00:08 # role-playin
    Уже по моему даже слепой увидел, что Азар в центре играет процентов на 30 от возможностей. Ну если Конте увидел, что букака нулевой, может и это увидит наконец.

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  2. calvin-harris 23.02.2018 00:04 # calvin-harris
    Зиганул.

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  3. dallaslp 22.02.2018 23:00 # dallaslp
    на фланге обводки проще делать

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  4. ganinilyha 22.02.2018 22:22 # ganinilyha
    За эти 2 недели надо наиграть Жиру или Морату. Без напа не вывезем.

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  5. sisyazavr 22.02.2018 22:08 # sisyazavr
    Должны выпускать Жиру, единственного нормального нападающего в команде

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  6. electric 22.02.2018 22:04 # electric
    на шланг вернёт.

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