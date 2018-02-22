Азар попросил Конте вернуть его на фланг

Плеймейкер "Челси" Эден Азар рассказал, что готов и дальше играть нападающего, но в идеале хотел бы вернуться на фланг.

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" бельгиец провел на позиции ложного 9-го номера, но редко цеплялся за матч. Теперь Азар надеется, что рулевой "синих" Антонио Конте вернет его на левый фланг.



"Если честно, мне даже нравится исполнять роль ложной "девятки", но против соперников уровня "Барселоны" на этой позиции приходится нелегко. Я коснулся мяча 25 раз, но 15 из них – головой".



"Когда я играю в нападении, то не могу использовать все свои качества. Да, было здорово выиграть несколько единоборств у Жерара Пике, но я предпочитаю играть там, где играл заключительные 10 минут – то есть, на фланге. Там я чувствую себя гораздо комфортнее, там мое место", - сообщил Азар Daily Mirror.