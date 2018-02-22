Мхитарян уверен, что они с Озилом могут играть в паре

Атакующий полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян заявил, что они с Месутом Озилом способны играть в одной команде.

Когда в январе только появились слухи о возможном переходе Мхитаряна из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал", в армянине можно было увидеть замену Озилу, который никак не соглашался на новый контракт.



Однако "канонирам" удалось и подписать Генриха, и склонить Месута к новой сделке. Однако Мхитарян уверен, что они с Озилом способны дополнять друг друга и играть в паре.



"Некоторые люди говорят, что мы не способны играть вместе, но я не могу этого понять. Я просто наслаждаюсь, играя бок о бок с Месутом, он удивительный футболист".



"Играя рядом с ним, я становлюсь лучше. Каждый знает его навыки и способности, так почему нет? Все возможно, почему бы и не иметь двух 10-х номеров на поле?" — сообщил Мхитарян ESPN.



Также Генрих выразил облегчение, что с переходом в "Арсенал" вновь может играть в атакующий футбол, а не "постоянно обороняться", как это было с ним в "Юнайтед".



"Я очень счастлив оказаться здесь. Я наслаждаюсь тем, что играю в атакующий футбол и являюсь частью "Арсенала". Каждый атакующий игрок хочет играть в атакующий футбол. Непросто, когда тебе приходится постоянно обороняться".



"Конечно, необходимо делать то, что в интересах команды, но в данном случае "Арсенал" играет в атакующий футбол, и я стараюсь делать все, чтобы помочь команде", — добавил Мхитарян.