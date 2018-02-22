Мхитарян уверен, что они с Озилом могут играть в паре

Месут Озил и Генрих Мхитарян Атакующий полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян заявил, что они с Месутом Озилом способны играть в одной команде.

Когда в январе только появились слухи о возможном переходе Мхитаряна из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал", в армянине можно было увидеть замену Озилу, который никак не соглашался на новый контракт.

Однако "канонирам" удалось и подписать Генриха, и склонить Месута к новой сделке. Однако Мхитарян уверен, что они с Озилом способны дополнять друг друга и играть в паре.

"Некоторые люди говорят, что мы не способны играть вместе, но я не могу этого понять. Я просто наслаждаюсь, играя бок о бок с Месутом, он удивительный футболист".

"Играя рядом с ним, я становлюсь лучше. Каждый знает его навыки и способности, так почему нет? Все возможно, почему бы и не иметь двух 10-х номеров на поле?" — сообщил Мхитарян ESPN.

Также Генрих выразил облегчение, что с переходом в "Арсенал" вновь может играть в атакующий футбол, а не "постоянно обороняться", как это было с ним в "Юнайтед".

"Я очень счастлив оказаться здесь. Я наслаждаюсь тем, что играю в атакующий футбол и являюсь частью "Арсенала". Каждый атакующий игрок хочет играть в атакующий футбол. Непросто, когда тебе приходится постоянно обороняться".

"Конечно, необходимо делать то, что в интересах команды, но в данном случае "Арсенал" играет в атакующий футбол, и я стараюсь делать все, чтобы помочь команде", — добавил Мхитарян.



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Мхитарян, Озил

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1525

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 23.02.2018 02:55 # scouser2005
    Армян и турок... Странно.

    (ответить)

  2. manutd-20champ 23.02.2018 01:19 # manutd-20champ
    мы с Тамарой ходим парой

    (ответить)

  3. sj606 22.02.2018 22:48 # sj606
    Top фото

    (ответить)

  4. electric 22.02.2018 22:05 # electric
    И не только на поле...

    (ответить)

  5. dred 22.02.2018 21:00 # dred
    Ну, почему нет?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: