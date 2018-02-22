Венгер призывает Уилшира поспешить с новым контрактом

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер призвал полузащитника Джека Уилшира отбросить сомнения и заключить новый контракт.

В последние недели Уилшир имеет регулярную игровую практику, отвоевав свое место в стартовом составе "канониров". Однако 26-летний англичанин не спешит продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.



Очевидно, Уилшир все еще держит в уме те проблемы со здоровьем, которые стали для него настоящим кошмаром в предыдущие годы. Вдобавок "Арсенал" хочет понизить базовый оклад Джека, предлагая тому повышать свой заработок за счет бонусов.



Так или иначе, но Венгер хочет поскорее снять эту неопределенность, призывая Уилшира связать свое будущее с лондонским клубом.



"Это решение зависит не только он меня. Я хочу, чтобы он очень быстро подписал новый контракт".



"Мы все еще на некотором отдалении от решения, а также нам необходимо найти ручку. Я буду счастлив дать ее ему", — цитирует Венгера Evening Standard.