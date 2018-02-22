Клубы Футбольной Лиги проголосовали за досрочное закрытие летнего трансферного окна

Клубы Футбольной Лиги последовали примеру своих коллег из Премьер-Лиги и проголосовали за закрытие летнего трансферного окна в четверг 9 августа.

Напомним, предыдущее летнее трансферное окно было открыто до 31 августа, и это стало отвлекающим фактором для многих игроков и клубов Премьер-Лиги — достаточно вспомнить спекуляции вокруг Виргила Ван Дейка, Филиппе Коутиньо и Алексиса Санчеса.



Поэтому уже в сентябре представители высшего английского дивизиона решили, что впредь летнее трансферное окно будет закрываться до старта сезона. Столь смелый шаг получил одобрительные отзывы и заставил другие ведущие лиги Европы задуматься о том, чтобы поступить так же.



Однако пока другие только раздумывают над этим, представители Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два действуют. Как сообщает Sky Sports, большинством голосов клубы Футбольной Лиги одобрили идею закрыть следующее трансферное окно уже 9 августа — 40 голосов за, 29 против и три воздержались.



Добавим, что этот дедлайн касается лишь постоянных трансферов. Брать игроков в аренду клубы Футбольной Лиги по-прежнему смогут вплоть до 31 августа.