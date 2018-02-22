Руни рассказал, почему выбрал "Эвертон" вместо Китая
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что его не заинтересовал шикарный контракт в Китае, предложенный ему перед возвращением на "Гудисон Парк".
Прошлым летом 32-летний Руни вернулся в "Эвертон" из "Манчестер Юнайтед". Несмотря на то, что на руках у Уэйна было роскошное предложение из Китая, нападающий остался в Англии, о чем нисколько не пожалел. Деньги никогда не было мотивацией для Руни.
"Тем летом, когда я покидал "Манчестер Юнайтед", было бы легко согласиться на переезд за границу. Уехав в Китай, можно было бы заработать много денег под занавес карьеры".
"Но такой сценарий не для меня. Мне нужно постоянно ставить перед собой значимые цели, я нуждаюсь в давлении. Это желание могло пропасть, если бы я выбрал другой вариант", - цитирует Руни BBC.
22.02.2018 19:00
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Последние комментарии:
герой мля, он и в апл 300к жрет
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Эх, мог бы ещё пару особняков по 30млн фунтов построить, но нет, гордость не позволяет. Герой!
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конечно супер решение, не то что всякие лепсы из Америки в со-сити идут за бабками и карают свой бывший клуб чулсе
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