Руни рассказал, почему выбрал "Эвертон" вместо Китая

Уэйн Руни Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что его не заинтересовал шикарный контракт в Китае, предложенный ему перед возвращением на "Гудисон Парк".

Прошлым летом 32-летний Руни вернулся в "Эвертон" из "Манчестер Юнайтед". Несмотря на то, что на руках у Уэйна было роскошное предложение из Китая, нападающий остался в Англии, о чем нисколько не пожалел. Деньги никогда не было мотивацией для Руни.

"Тем летом, когда я покидал "Манчестер Юнайтед", было бы легко согласиться на переезд за границу. Уехав в Китай, можно было бы заработать много денег под занавес карьеры".

"Но такой сценарий не для меня. Мне нужно постоянно ставить перед собой значимые цели, я нуждаюсь в давлении. Это желание могло пропасть, если бы я выбрал другой вариант", - цитирует Руни BBC.




Метки Руни, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 22.02.2018 19:00

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  1. gandalf 22.02.2018 19:54 # gandalf
    герой мля, он и в апл 300к жрет

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  2. petertosh 22.02.2018 19:31 # petertosh
    Эх, мог бы ещё пару особняков по 30млн фунтов построить, но нет, гордость не позволяет. Герой!

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  3. sir-alex-67 22.02.2018 19:15 # sir-alex-67
    конечно супер решение, не то что всякие лепсы из Америки в со-сити идут за бабками и карают свой бывший клуб чулсе

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