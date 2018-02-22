Грэм Поттер может заменить Пардью в "Вест Бромвиче"

Грэм Поттер Главный тренер "Эстерсунда" Грэм Поттер рассматривается "Вест Бромвичем" на замену Алана Пардью.

"Дрозды" — единственная команда Премьер-Лиги, для которой смена тренера по ходу этого сезона не дала положительного эффекта, даже краткосрочного. После прихода Пардью на место Тони Пьюлиса результаты "Вест Бромвича" только ухудшились.

Буквально на днях в прессе появилась информация, что клуб с "Хоторнс" уже вовсю задумывается об увольнении Пардью и дает Алану еще два матча, чтобы изменить плачевную ситуацию с результатами.

Как утверждает Daily Mail, в качестве возможного сменщика для Пардью "Вест Бромвич" рассматривает 42-летнего англичанина Поттера, своего бывшего игрока.

Ранее Грэм отклонил не одно предложение от клубов Футбольной Лиги, однако недавно начал сотрудничать с британским агентством Key Sports Management, которое должно помочь ему найти работу в Премьер-Лиге, и вариант с "Вест Бромвичем" может подвернуться как никогда кстати.

За время работы в Швеции Поттер добился впечатляющих успехов. Грэм вытащил "Эстерсунд" из четвертого дивизиона и привел к пятому месту в Аллсвенскан в прошлом году.

А победа в Кубке Швеции стала первым большим трофеем в истории "Эстерсунда" и открыла этому клубу дорогу в Лигу Европы, где подопечные Поттера с успехом преодолели групповой этап.

Таким образом, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Арсенала" в четверг вечером на "Эмирейтс" станет своего рода экзаменом для Поттера и проверит его на готовность соответствовать требованиям Премьер-Лиги.



Метки Вест Бромвич, Пардью, Поттер, Эстерсунд

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 498

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 22.02.2018 19:19 # manutd-20champ
    тут уже никто не поможет, тяжелый случай.

    (ответить)

  2. melwood-lfc 22.02.2018 18:04 # melwood-lfc
    Гарри Поттер PogChamp

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: