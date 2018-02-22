Грэм Поттер может заменить Пардью в "Вест Бромвиче"

Главный тренер "Эстерсунда" Грэм Поттер рассматривается "Вест Бромвичем" на замену Алана Пардью.

"Дрозды" — единственная команда Премьер-Лиги, для которой смена тренера по ходу этого сезона не дала положительного эффекта, даже краткосрочного. После прихода Пардью на место Тони Пьюлиса результаты "Вест Бромвича" только ухудшились.



Буквально на днях в прессе появилась информация, что клуб с "Хоторнс" уже вовсю задумывается об увольнении Пардью и дает Алану еще два матча, чтобы изменить плачевную ситуацию с результатами.



Как утверждает Daily Mail, в качестве возможного сменщика для Пардью "Вест Бромвич" рассматривает 42-летнего англичанина Поттера, своего бывшего игрока.



Ранее Грэм отклонил не одно предложение от клубов Футбольной Лиги, однако недавно начал сотрудничать с британским агентством Key Sports Management, которое должно помочь ему найти работу в Премьер-Лиге, и вариант с "Вест Бромвичем" может подвернуться как никогда кстати.



За время работы в Швеции Поттер добился впечатляющих успехов. Грэм вытащил "Эстерсунд" из четвертого дивизиона и привел к пятому месту в Аллсвенскан в прошлом году.



А победа в Кубке Швеции стала первым большим трофеем в истории "Эстерсунда" и открыла этому клубу дорогу в Лигу Европы, где подопечные Поттера с успехом преодолели групповой этап.



Таким образом, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Арсенала" в четверг вечером на "Эмирейтс" станет своего рода экзаменом для Поттера и проверит его на готовность соответствовать требованиям Премьер-Лиги.