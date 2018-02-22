"Челси" следит за Джамаалом Ласселлсом

Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс попал в сферу интересов "Челси" в преддверии летнего трансферного окна.

Омоложение центра обороны является одним из приоритетов на ближайшее окно для главного тренера "синих" Антонио Конте, ведь Гари Кэхиллу и Давиду Луису уже за 30.



Как стало известно Evening Standard, в качестве своей приоритетной трансферной цели для укрепления позиции центрального защитника "Челси" видит 24-летнего Ласселлса, за которым лондонцы внимательно следят с 2016 года.



Кроме того, клуб со "Стэмфорд Бридж" жаждет увеличить количество англичан в составе, что уже нашло свое отражение в трансферах Данни Дринкуотера и Росса Баркли.



Стоит отметить, что Джамаал является одним из лучших игроков "Ньюкасла" в этом сезоне, а в октябре заключил новый шестилетний контракт. Правда, на "Сент Джеймс Парк" Ласселлс получает не более 50 тысяч фунтов в неделю.



"Сороки" не приветствуют предложения по одному из своих лидеров, однако Ласселлс вполне может задуматься об уходе на повышение, если "Ньюкасл" так и не обзаведется новым собственником с большими амбициями.