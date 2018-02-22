"Челси" следит за Джамаалом Ласселлсом
Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс попал в сферу интересов "Челси" в преддверии летнего трансферного окна.
Омоложение центра обороны является одним из приоритетов на ближайшее окно для главного тренера "синих" Антонио Конте, ведь Гари Кэхиллу и Давиду Луису уже за 30.
Как стало известно Evening Standard, в качестве своей приоритетной трансферной цели для укрепления позиции центрального защитника "Челси" видит 24-летнего Ласселлса, за которым лондонцы внимательно следят с 2016 года.
Кроме того, клуб со "Стэмфорд Бридж" жаждет увеличить количество англичан в составе, что уже нашло свое отражение в трансферах Данни Дринкуотера и Росса Баркли.
Стоит отметить, что Джамаал является одним из лучших игроков "Ньюкасла" в этом сезоне, а в октябре заключил новый шестилетний контракт. Правда, на "Сент Джеймс Парк" Ласселлс получает не более 50 тысяч фунтов в неделю.
"Сороки" не приветствуют предложения по одному из своих лидеров, однако Ласселлс вполне может задуматься об уходе на повышение, если "Ньюкасл" так и не обзаведется новым собственником с большими амбициями.
22.02.2018 17:00
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Последние комментарии:
Вот уже неплохо
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Просто сравните трансферы членче всего пару лет назад и сейчас
тогда: Коста, Фабрегас, Матич, Педро, Вилиан
сейчас: Байкококо, Жопакоста, Емресон, Баркли, Мората и пр
и продолжают интересоваться не условными Бонучи, а Ласселлами
Замечаете тенденцию?
Думаю, сейчас даже самые фанатичные пенисы должны видеть этот приближающийся с геометрической прогрессией крах на синюю помойку
а там еще и Куртуа с Азаром и КАнтэ на чемоданах сидят. у абрамки санкции + новый стадик в форме унитаза строить надо за млрд
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Определенно нужен ЦЗ. Но зачем Ласселс? Когда можно Де Врея подписать бесплатно. Единственный аргумент в пользу Ласселса это то что он имеет опыт игры в АПЛ.
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Давно пора, а то Бенитесу не за что покупать новых игрочел.
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Хз чё все так против него настроены. Игрок реально годный. Кто смотрел матчи Касла тот со мной согласится. Сильнее того же распиаренного Кина на три головы. Да если и возьмут его, то только на роль шестого центрального защитника.
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Кейхила то ваще не надо упоминать, вечный привозила, хоть ему 30 лет, хоть 25, гавно есть гавно. А по поводу Ласселса хз, но явно не хуже Кейхила.
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новый клохстенсен
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и зачем этот бастард Джилободжи и Гектора нужен?
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Баркли, Дринквотер, Ласселс. Надеюсь парик успеет докупить Кэролла, Барри и Даунинга.
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Они там явно что то курят. Если я тоже не начну, так и не пойму что за *** они страдают.
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