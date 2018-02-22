"Челси" следит за Джамаалом Ласселлсом

Джамаал Ласселлс Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс попал в сферу интересов "Челси" в преддверии летнего трансферного окна.

Омоложение центра обороны является одним из приоритетов на ближайшее окно для главного тренера "синих" Антонио Конте, ведь Гари Кэхиллу и Давиду Луису уже за 30.

Как стало известно Evening Standard, в качестве своей приоритетной трансферной цели для укрепления позиции центрального защитника "Челси" видит 24-летнего Ласселлса, за которым лондонцы внимательно следят с 2016 года.

Кроме того, клуб со "Стэмфорд Бридж" жаждет увеличить количество англичан в составе, что уже нашло свое отражение в трансферах Данни Дринкуотера и Росса Баркли.

Стоит отметить, что Джамаал является одним из лучших игроков "Ньюкасла" в этом сезоне, а в октябре заключил новый шестилетний контракт. Правда, на "Сент Джеймс Парк" Ласселлс получает не более 50 тысяч фунтов в неделю.

"Сороки" не приветствуют предложения по одному из своих лидеров, однако Ласселлс вполне может задуматься об уходе на повышение, если "Ньюкасл" так и не обзаведется новым собственником с большими амбициями.



Метки Ласселлс, Ньюкасл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. cristean2 22.02.2018 20:15 # cristean2
    Вот уже неплохо

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  2. imfake 22.02.2018 19:40 # imfake
    Просто сравните трансферы членче всего пару лет назад и сейчас

    тогда: Коста, Фабрегас, Матич, Педро, Вилиан
    сейчас: Байкококо, Жопакоста, Емресон, Баркли, Мората и пр
    и продолжают интересоваться не условными Бонучи, а Ласселлами
    Замечаете тенденцию?
    Думаю, сейчас даже самые фанатичные пенисы должны видеть этот приближающийся с геометрической прогрессией крах на синюю помойку
    а там еще и Куртуа с Азаром и КАнтэ на чемоданах сидят. у абрамки санкции + новый стадик в форме унитаза строить надо за млрд

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  3. rollik707 22.02.2018 18:35 # rollik707
    Определенно нужен ЦЗ. Но зачем Ласселс? Когда можно Де Врея подписать бесплатно. Единственный аргумент в пользу Ласселса это то что он имеет опыт игры в АПЛ.

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  4. makeewadim 22.02.2018 17:58 # makeewadim
    Давно пора, а то Бенитесу не за что покупать новых игрочел.

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  5. ccchelsea 22.02.2018 17:43 # ccchelsea
    Хз чё все так против него настроены. Игрок реально годный. Кто смотрел матчи Касла тот со мной согласится. Сильнее того же распиаренного Кина на три головы. Да если и возьмут его, то только на роль шестого центрального защитника.

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  6. sexan 22.02.2018 17:39 # sexan
    Кейхила то ваще не надо упоминать, вечный привозила, хоть ему 30 лет, хоть 25, гавно есть гавно. А по поводу Ласселса хз, но явно не хуже Кейхила.

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  7. hammersmith 22.02.2018 17:39 # hammersmith
    новый клохстенсен

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  8. farot 22.02.2018 17:24 # farot
    и зачем этот бастард Джилободжи и Гектора нужен?

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  9. psycho1 22.02.2018 17:13 # psycho1
    Баркли, Дринквотер, Ласселс. Надеюсь парик успеет докупить Кэролла, Барри и Даунинга.

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  10. blueswin 22.02.2018 17:01 # blueswin
    Они там явно что то курят. Если я тоже не начну, так и не пойму что за *** они страдают.

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