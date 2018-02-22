Фердинанд и Скоулз раскритиковали Лукаку

Легенды "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд и Пол Скоулз подвергли критике нападающего "красных дьяволов" Ромелу Лукаку после безголевого матча против "Севильи".

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов Лукаку вряд ли может занести себе в актив. Бельгийский бомбардир выглядел неповоротливо, отметившись несколькими неточными ударами и огромным количеством потерь. Скоулз недоволен тем, что Ромелу не удалось вписаться в игру команды.



"Повторюсь: Лукаку должен играть лучше. Когда делаешь ставку на контратаки, необходимо хорошо держать мяч. Он был так плох".



"Ты должен быть сильным, должен уметь придержать мяч и сделать правильную передачу, подключая других игроков, но в большинстве случаев он просто совершал потерю!" — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.



Похожие претензии есть и Фердинанда, который тоже считает, что Лукаку не смог поддержать контратакующий стиль "Юнайтед".



"Он очень меня разочаровал. У него есть все качества и все необходимое, чтобы внушать защитникам страх. Он большой, сильный, быстрый".



"Он должен забивать много голов, но в большие матчи, большие вечера, большие моменты он себя не проявляет. Сегодня вечером он совершил 38 касания и 18 раз потерял мяч".



"Если ты делаешь ставку на контратаки, то должен хорошо держать мяч, чтобы твоя команда могла что-нибудь извлечь из этого. В данный же момент, когда в команде Лукаку, мяч у них не держится, а поэтому не получаются и контратаки", — сообщил Фердинанд.