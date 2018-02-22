Фердинанд и Скоулз раскритиковали Лукаку

Ромелу Лукаку Легенды "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд и Пол Скоулз подвергли критике нападающего "красных дьяволов" Ромелу Лукаку после безголевого матча против "Севильи".

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов Лукаку вряд ли может занести себе в актив. Бельгийский бомбардир выглядел неповоротливо, отметившись несколькими неточными ударами и огромным количеством потерь. Скоулз недоволен тем, что Ромелу не удалось вписаться в игру команды.

"Повторюсь: Лукаку должен играть лучше. Когда делаешь ставку на контратаки, необходимо хорошо держать мяч. Он был так плох".

"Ты должен быть сильным, должен уметь придержать мяч и сделать правильную передачу, подключая других игроков, но в большинстве случаев он просто совершал потерю!" — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.

Похожие претензии есть и Фердинанда, который тоже считает, что Лукаку не смог поддержать контратакующий стиль "Юнайтед".

"Он очень меня разочаровал. У него есть все качества и все необходимое, чтобы внушать защитникам страх. Он большой, сильный, быстрый".

"Он должен забивать много голов, но в большие матчи, большие вечера, большие моменты он себя не проявляет. Сегодня вечером он совершил 38 касания и 18 раз потерял мяч".

"Если ты делаешь ставку на контратаки, то должен хорошо держать мяч, чтобы твоя команда могла что-нибудь извлечь из этого. В данный же момент, когда в команде Лукаку, мяч у них не держится, а поэтому не получаются и контратаки", — сообщил Фердинанд.



Метки Лига Чемпионов, Лукаку, Манчестер Юнайтед, Севилья, Скоулз, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 4418

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Последние комментарии:




  1. rfifgjd1987 22.02.2018 20:16 # rfifgjd1987
    этой макаке пора на пенсию

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  2. mu-hater 22.02.2018 18:08 # mu-hater
    чмаур просто гений
    кто не любит его зрелищные матчи тот просто слаб
    вы посмотрите как они волшебно играют!!!!!!
    0-0
    1-0
    0-0
    это же гениално!!!!!!!

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  3. makeewadim 22.02.2018 17:57 # makeewadim
    Чего вы от него ожидали??

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  4. ezh28 22.02.2018 17:33 # ezh28
    Скоулз ладно топарь. А что что вечно обиженная обезьяна свой рот открыла на брата, не ясно.

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  5. fc-oil 22.02.2018 16:39 # fc-oil
    Моуриньо хоть Месси дай, все равно в топор превратит.

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  6. sausage 22.02.2018 16:28 # sausage
    Полнейшая нулина конечно этот нигер. С такими физическими данными мог бы хоть за мяч норм цепляться, так нет же. Странно, что Маур даже Погба на лавке может помариновать, а этого лоха никак не хочет вразумить. Походу там и вразумлять-то нечего. Отнесло пенсов от него лихо, хотя была куча синих далбичей, которая дрочила на его трансфер, пока с хуем не остались.

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  7. pauk 22.02.2018 16:23 # pauk
    Лукаку не игрок больших матчей - это было известно до его перехода в мю. Но он может андердогам стабильно накидывать в течении сезона, что не менее важно (регулярный вынос андердогам)
    Посмотрим в конце сезона стату. Даст больше 25 - вопросов нет.

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  8. alexomck 22.02.2018 16:22 # alexomck
    старые маразматики.

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  9. narcot 22.02.2018 16:16 # narcot
    можно было взять топаря из габона

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  10. egorr 22.02.2018 16:08 # egorr
    "
    "Повторюсь: Лукаку должен играть лучше. Когда делаешь ставку на контратаки, необходимо хорошо держать мяч. Он был так плох"."

    Скоулз походу матч не смотрел. Лукаку как раз мяч отлично держал.

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  11. chr1s8rown 22.02.2018 16:05 # chr1s8rown
    пукаку просто

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  12. mancunia-planet 22.02.2018 16:05 # mancunia-planet
    Фердинанд лучший защитник в истории апл
    Скоулз лучший полузащитник в истории футбола

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