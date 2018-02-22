Фердинанд и Скоулз раскритиковали Лукаку
Легенды "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд и Пол Скоулз подвергли критике нападающего "красных дьяволов" Ромелу Лукаку после безголевого матча против "Севильи".
Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов Лукаку вряд ли может занести себе в актив. Бельгийский бомбардир выглядел неповоротливо, отметившись несколькими неточными ударами и огромным количеством потерь. Скоулз недоволен тем, что Ромелу не удалось вписаться в игру команды.
"Повторюсь: Лукаку должен играть лучше. Когда делаешь ставку на контратаки, необходимо хорошо держать мяч. Он был так плох".
"Ты должен быть сильным, должен уметь придержать мяч и сделать правильную передачу, подключая других игроков, но в большинстве случаев он просто совершал потерю!" — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.
Похожие претензии есть и Фердинанда, который тоже считает, что Лукаку не смог поддержать контратакующий стиль "Юнайтед".
"Он очень меня разочаровал. У него есть все качества и все необходимое, чтобы внушать защитникам страх. Он большой, сильный, быстрый".
"Он должен забивать много голов, но в большие матчи, большие вечера, большие моменты он себя не проявляет. Сегодня вечером он совершил 38 касания и 18 раз потерял мяч".
"Если ты делаешь ставку на контратаки, то должен хорошо держать мяч, чтобы твоя команда могла что-нибудь извлечь из этого. В данный же момент, когда в команде Лукаку, мяч у них не держится, а поэтому не получаются и контратаки", — сообщил Фердинанд.
22.02.2018 16:00
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Последние комментарии:
этой макаке пора на пенсию
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чмаур просто гений
кто не любит его зрелищные матчи тот просто слаб
вы посмотрите как они волшебно играют!!!!!!
0-0
1-0
0-0
это же гениално!!!!!!!
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Чего вы от него ожидали??
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Скоулз ладно топарь. А что что вечно обиженная обезьяна свой рот открыла на брата, не ясно.
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Моуриньо хоть Месси дай, все равно в топор превратит.
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Полнейшая нулина конечно этот нигер. С такими физическими данными мог бы хоть за мяч норм цепляться, так нет же. Странно, что Маур даже Погба на лавке может помариновать, а этого лоха никак не хочет вразумить. Походу там и вразумлять-то нечего. Отнесло пенсов от него лихо, хотя была куча синих далбичей, которая дрочила на его трансфер, пока с хуем не остались.
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Лукаку не игрок больших матчей - это было известно до его перехода в мю. Но он может андердогам стабильно накидывать в течении сезона, что не менее важно (регулярный вынос андердогам)
Посмотрим в конце сезона стату. Даст больше 25 - вопросов нет.
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старые маразматики.
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можно было взять топаря из габона
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"
"Повторюсь: Лукаку должен играть лучше. Когда делаешь ставку на контратаки, необходимо хорошо держать мяч. Он был так плох"."
Скоулз походу матч не смотрел. Лукаку как раз мяч отлично держал.
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пукаку просто
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Фердинанд лучший защитник в истории апл
Скоулз лучший полузащитник в истории футбола
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