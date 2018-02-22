Судейский корпус согласился на встречу с "Сити"

Хосеп Гвардиола Спортивный директор "Манчестер Сити" договорился о встрече с главой судейского корпуса Майклом Райли, чтобы обсудить существующие разногласия относительно работы рефери в этом сезоне.

По ходу этого сезона главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола неоднократно призывал арбитров жестче наказывать игроков, которые позволяют себе грубость на футбольном поле.

Также "Сити" призывает FA наказывать грубиянов дисквалификациями на основании изучения видеоповторов, даже если по ходу игры футболист получил только желтую карточку — в данный момент такого рода санкции могут применяться только в отношении симулянтов.

Как сообщает Sky Sports, судейский корпус во главе с Райли удовлетворил запрос лидеров Премьер-Лиги о проведении встречи, однако в данный момент внесение изменений в правила выглядит маловероятным.

Ожидается, что "горожане" заручатся поддержкой других клубов Премьер-Лиги, прежде чем представят Райли свои предложения по совершенствованию правил.



Метки Манчестер Сити, Райли, рефери

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2018 15:20

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 22.02.2018 19:21 # manutd-20champ
    хотят из АПЛ балет сделать

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  2. vals1702 22.02.2018 17:06 # vals1702
    судейство итак хреновое, а будет еще хуже

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  3. alexomck 22.02.2018 16:17 # alexomck
    мало игроков купили, теперь и судей начнут покупать.

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  4. sir-alex-67 22.02.2018 15:55 # sir-alex-67
    обсудят премиальные ?

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  5. fascll 22.02.2018 15:53 # fascll
    Занесут баблинского судьям за следующий сезон

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  6. jayspearingagent 22.02.2018 15:29 # jayspearingagent
    И во что превратиться АПЛ?! В бл*ть его ЛА Лигу?! С танцующими футболистками! Нахрен это надо, игроки будут бояться в подкаты выходить. А это минус зрелищности и страсти, что мы любим в АПЛ! Пускай симулянтов исправляют!

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