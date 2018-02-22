Судейский корпус согласился на встречу с "Сити"

Спортивный директор "Манчестер Сити" договорился о встрече с главой судейского корпуса Майклом Райли, чтобы обсудить существующие разногласия относительно работы рефери в этом сезоне.

По ходу этого сезона главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола неоднократно призывал арбитров жестче наказывать игроков, которые позволяют себе грубость на футбольном поле.



Также "Сити" призывает FA наказывать грубиянов дисквалификациями на основании изучения видеоповторов, даже если по ходу игры футболист получил только желтую карточку — в данный момент такого рода санкции могут применяться только в отношении симулянтов.



Как сообщает Sky Sports, судейский корпус во главе с Райли удовлетворил запрос лидеров Премьер-Лиги о проведении встречи, однако в данный момент внесение изменений в правила выглядит маловероятным.



Ожидается, что "горожане" заручатся поддержкой других клубов Премьер-Лиги, прежде чем представят Райли свои предложения по совершенствованию правил.