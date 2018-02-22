Анонс матча "Арсенал" — "Эстерсунд"

В четверг вечером в домашней встрече с "Эстерсундом" "Арсенал" должен оформить выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Неделю назад главный тренер "канониров" Арсен Венгер поступил довольно рискованно и вместе с тем мудро, выпустив близкий к оптимальному состав и не испугавшись мороза и искусственного поля.



Уверенная победа 0:3 в Швеции делает ответную встречу простой формальностью, а заодно позволяет Венгеру поберечь некоторых игроков в преддверии следующего матча — финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.



"Арсенал" выиграл оба своих предыдущих домашних матча против команд из Швеции.



Шведские команды не знают побед уже в шести выездах в Англию, включая четыре поражения.



"Арсенал" потерпел лишь одно поражение в 27 последних матчах на "Эмирейтс" после проигрыша "Баварии" со счетом 1:5 в марте 2017.



Генрих Мхитарян отдал четыре результативных передачи в четырех первых матчах за "Арсенал", включая сразу три в своем единственном матче на "Эмирейтс".



Этот матч совершенно точно пропустят полузащитники "Арсенала" Месут Озил и Аарон Рэмси, однако у них есть шансы поправиться к финалу Кубка Лиги. Александр Лакасетт вернется только через месяц. Давиду Оспину, Генриху Мхитаряну и Данни Уэлбеку было обещано место в стартовом составе.



Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

"Арсенал" (Англия) — "Эстерсунд" (Швеция). Первый матч — 3:0

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:05 Онлайн-трансляция