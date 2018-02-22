Анонс матча "Арсенал" — "Эстерсунд"

Данни Уэлбек В четверг вечером в домашней встрече с "Эстерсундом" "Арсенал" должен оформить выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Неделю назад главный тренер "канониров" Арсен Венгер поступил довольно рискованно и вместе с тем мудро, выпустив близкий к оптимальному состав и не испугавшись мороза и искусственного поля.

Уверенная победа 0:3 в Швеции делает ответную встречу простой формальностью, а заодно позволяет Венгеру поберечь некоторых игроков в преддверии следующего матча — финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.

"Арсенал" выиграл оба своих предыдущих домашних матча против команд из Швеции.

Шведские команды не знают побед уже в шести выездах в Англию, включая четыре поражения.

"Арсенал" потерпел лишь одно поражение в 27 последних матчах на "Эмирейтс" после проигрыша "Баварии" со счетом 1:5 в марте 2017.

Генрих Мхитарян отдал четыре результативных передачи в четырех первых матчах за "Арсенал", включая сразу три в своем единственном матче на "Эмирейтс".

Этот матч совершенно точно пропустят полузащитники "Арсенала" Месут Озил и Аарон Рэмси, однако у них есть шансы поправиться к финалу Кубка Лиги. Александр Лакасетт вернется только через месяц. Давиду Оспину, Генриху Мхитаряну и Данни Уэлбеку было обещано место в стартовом составе.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
"Арсенал" (Англия) — "Эстерсунд" (Швеция). Первый матч — 3:0
Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:05 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Арсенал, Лига Европы, Эстерсунд

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2297

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Последние комментарии:




  1. cristean2 22.02.2018 20:17 # cristean2
    Надеюсь на победу Арсика и повторения 5 команд от Англии, удачки.

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  2. eden10 22.02.2018 19:52 # eden10
    Как жи я ору с отсосенала
    Даже лузерхуй убогий в 1/4 лч пробился(

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  3. xiaomi 22.02.2018 18:42 # xiaomi
    Финал Арсенал-Атлетико будет скорее всего, если не будут встречатся до финала. Остальные команды слишком бомжоподобные как то

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  4. webb 22.02.2018 18:41 # webb
    Далбаёбик, хватит злорадствовать ))

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  5. lfc-mad-fan13 22.02.2018 17:12 # lfc-mad-fan13
    У меня собакен - шицу

    Источник: http://fapl.ru/posts/60736/?c=1#c6609611

    Ши-тцу*
    Тупая подвеска!))

    (ответить)

  6. contrario 22.02.2018 17:09 # contrario
    стоить всё таки вспомнить, что ГДР называли страной-лабораторией по части обкатки фармы для совка, и ничего, медали никто не забирал. так что тема допинга стара как мир, просто идиотов ловили, ловят, и будут ловить.

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  7. bezviz 22.02.2018 17:05 # bezviz
    пид0рашки вечно любят поскулить, что их обижает этот злой и гнилой Запад а они такие чистые и пушистые лапочки)) уже до такой степени затюканые, о6оссаные и забитые, что даже жалко на вас смотреть...а нех.уй было быковать на Великую Украину! эту войну вы проиграли...Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

  8. lfc-mad-fan13 22.02.2018 17:02 # lfc-mad-fan13
    Безвизг и Наркот заполонили фаплю. Михайло, нужно что-то с этим делать!

    (ответить)

  9. narcot 22.02.2018 16:50 # narcot
    они же сами некоторых своих спортсменов ловили. 6ля, безмозг такой безмозг

    22.02.2018 16:38 #
    bezviz

    а тебе не приходило на ум что может там люди честные, не такие как наши, только и ищут лазейку как бы нае6ать всех и выйти в дамки. как бы обойти правила, стать дартаньяном?)
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/60736/?c=1#c6609602

    (ответить)

  10. narcot 22.02.2018 16:49 # narcot
    22.02.2018 16:35 #
    bezviz

    в сочи рашка была на равных? ахаха) это была чисто своя олимпиада. в 2014 на нее забили из-за донбаса и крыма, тогда начались санкции, никто не ехал туда и поэтому рашка все выиграла

    Источник: http://fapl.ru/posts/60736/?c=1#c6609600

    диагноз

    (ответить)

  11. narcot 22.02.2018 16:48 # narcot
    каким дол6оёбом нужно быть, что считать милдронат допингом, а кленбутерол нет)

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  12. bmw-e34 22.02.2018 16:46 # bmw-e34
    Мда уж, тупизны от наших братиков хохлов хоть отбавляй. "Россия такая, Россия сякая. Русские такие, Русские сякие." Тогда ответьте на вопросы: Зачем вы сидите на русскоязычном сайте? Зачем читаете посты и комментарии на русском языке? Заачееем вы пишите и отвечаете на русском языке? Где логика?

    Где-то там, в Раде, один человечек назанимал больших денег у США, "на благо страны", еще назанимал, и еще назанимал, но вернуть не смог. И когда пришло время отдавать того, чего уже нет, США ему сказали: "Долг мы простим, но ты выдвинешься против России!". Без вариантов.
    Один человек принял безальтернативное решение, а вместе с ней и пол страны.

    Одумайтесь хлопцы, это не наша война. Это всё спекуляции.

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  13. red-john 22.02.2018 16:03 # red-john
    Кто такой Давид Оспин?

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  14. cfc000000 22.02.2018 15:55 # cfc000000
    Поспорил на работе на 5к руб ~ 25к тенге, на то что ПСЖ пройдёт реал)))есть ещё такие, которые верят, что псж осилит реал дома? Я лично не верю, так что думаю сэкономлю свои бабки)

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  15. erevansky 22.02.2018 15:52 # erevansky
    Этот розыгрыш Лиги Европы гораздо сильнее, чем предыдущий.
    Атлетико, Лейпциг, Боруссия, Арсенал, Милан, Лион, Лацио, Спортинг.

    Для полной компании не хватает Наполи, но итальянцам пофиг на ЛЕ, когда на носу гонка за титул.

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  16. blueswin 22.02.2018 15:44 # blueswin
    всё равно это хороший урок и опыт Эстерсунда

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  17. sexan 22.02.2018 15:43 # sexan
    Давай Арсенал, сделай красиво!!!

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  18. reams 22.02.2018 15:41 # reams
    Для Арсенала кстати тоже

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  19. reams 22.02.2018 15:40 # reams
    Изи катка для белорусов ))

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  20. sellman 22.02.2018 15:33 # sellman
    Чёт орнул

    Беларусь очередное золото берет на олимпиаде, 2 или уже 3.
    У Украины 1 медаль 1 золотая.
    А Россия на 21 месте с 0 золотыми

    ОМГ

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