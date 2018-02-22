Анонс матча "Арсенал" — "Эстерсунд"
В четверг вечером в домашней встрече с "Эстерсундом" "Арсенал" должен оформить выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Неделю назад главный тренер "канониров" Арсен Венгер поступил довольно рискованно и вместе с тем мудро, выпустив близкий к оптимальному состав и не испугавшись мороза и искусственного поля.
Уверенная победа 0:3 в Швеции делает ответную встречу простой формальностью, а заодно позволяет Венгеру поберечь некоторых игроков в преддверии следующего матча — финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.
"Арсенал" выиграл оба своих предыдущих домашних матча против команд из Швеции.
Шведские команды не знают побед уже в шести выездах в Англию, включая четыре поражения.
"Арсенал" потерпел лишь одно поражение в 27 последних матчах на "Эмирейтс" после проигрыша "Баварии" со счетом 1:5 в марте 2017.
Генрих Мхитарян отдал четыре результативных передачи в четырех первых матчах за "Арсенал", включая сразу три в своем единственном матче на "Эмирейтс".
Этот матч совершенно точно пропустят полузащитники "Арсенала" Месут Озил и Аарон Рэмси, однако у них есть шансы поправиться к финалу Кубка Лиги. Александр Лакасетт вернется только через месяц. Давиду Оспину, Генриху Мхитаряну и Данни Уэлбеку было обещано место в стартовом составе.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
"Арсенал" (Англия) — "Эстерсунд" (Швеция). Первый матч — 3:0
Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:05 Онлайн-трансляция
22.02.2018 15:00
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Последние комментарии:
Надеюсь на победу Арсика и повторения 5 команд от Англии, удачки.
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Как жи я ору с отсосенала
Даже лузерхуй убогий в 1/4 лч пробился(
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Финал Арсенал-Атлетико будет скорее всего, если не будут встречатся до финала. Остальные команды слишком бомжоподобные как то
(ответить)
Далбаёбик, хватит злорадствовать ))
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У меня собакен - шицу
Источник: http://fapl.ru/posts/60736/?c=1#c6609611
Ши-тцу*
Тупая подвеска!))
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стоить всё таки вспомнить, что ГДР называли страной-лабораторией по части обкатки фармы для совка, и ничего, медали никто не забирал. так что тема допинга стара как мир, просто идиотов ловили, ловят, и будут ловить.
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пид0рашки вечно любят поскулить, что их обижает этот злой и гнилой Запад а они такие чистые и пушистые лапочки)) уже до такой степени затюканые, о6оссаные и забитые, что даже жалко на вас смотреть...а нех.уй было быковать на Великую Украину! эту войну вы проиграли...
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Безвизг и Наркот заполонили фаплю. Михайло, нужно что-то с этим делать!
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они же сами некоторых своих спортсменов ловили. 6ля, безмозг такой безмозг
22.02.2018 16:38 #
bezviz
а тебе не приходило на ум что может там люди честные, не такие как наши, только и ищут лазейку как бы нае6ать всех и выйти в дамки. как бы обойти правила, стать дартаньяном?)
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Источник: http://fapl.ru/posts/60736/?c=1#c6609602
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22.02.2018 16:35 #
bezviz
в сочи рашка была на равных? ахаха) это была чисто своя олимпиада. в 2014 на нее забили из-за донбаса и крыма, тогда начались санкции, никто не ехал туда и поэтому рашка все выиграла
Источник: http://fapl.ru/posts/60736/?c=1#c6609600
диагноз
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каким дол6оёбом нужно быть, что считать милдронат допингом, а кленбутерол нет)
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Мда уж, тупизны от наших братиков хохлов хоть отбавляй. "Россия такая, Россия сякая. Русские такие, Русские сякие." Тогда ответьте на вопросы: Зачем вы сидите на русскоязычном сайте? Зачем читаете посты и комментарии на русском языке? Заачееем вы пишите и отвечаете на русском языке? Где логика?
Где-то там, в Раде, один человечек назанимал больших денег у США, "на благо страны", еще назанимал, и еще назанимал, но вернуть не смог. И когда пришло время отдавать того, чего уже нет, США ему сказали: "Долг мы простим, но ты выдвинешься против России!". Без вариантов.
Один человек принял безальтернативное решение, а вместе с ней и пол страны.
Одумайтесь хлопцы, это не наша война. Это всё спекуляции.
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Кто такой Давид Оспин?
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Поспорил на работе на 5к руб ~ 25к тенге, на то что ПСЖ пройдёт реал)))есть ещё такие, которые верят, что псж осилит реал дома? Я лично не верю, так что думаю сэкономлю свои бабки)
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Этот розыгрыш Лиги Европы гораздо сильнее, чем предыдущий.
Атлетико, Лейпциг, Боруссия, Арсенал, Милан, Лион, Лацио, Спортинг.
Для полной компании не хватает Наполи, но итальянцам пофиг на ЛЕ, когда на носу гонка за титул.
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всё равно это хороший урок и опыт Эстерсунда
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Давай Арсенал, сделай красиво!!!
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Для Арсенала кстати тоже
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Изи катка для белорусов ))
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Чёт орнул
Беларусь очередное золото берет на олимпиаде, 2 или уже 3.
У Украины 1 медаль 1 золотая.
А Россия на 21 месте с 0 золотыми
ОМГ
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