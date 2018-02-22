Венгера беспокоит иммунитет Озила

Месут Озил Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что его беспокоит иммунитет плеймейкера Месута Озила.

С начала прошлого сезона Озил пять раз оставался вне заявки на игру, ссылаясь на болезнь или простуду. Нечто похожее произошло и на этой неделе, когда Месут не тренировался несколько дней и теперь пропустит ответный матч против "Эстерсунда".

Венгер уже заверил, что немец должен сыграть в финале Кубка Лиги с "Манчестер Сити", но тренера беспокоит здоровье игрока, которого прочат в лидеры нового "Арсенала".

"С его иммунитетом не все в порядке прямо сейчас. Я не знаю, с чем это связано, но надеюсь, что мы решим эту проблему".

"Мы вернулись из Эстерсунда в четверг вечером, тренировались в пятницу и субботу, а в воскресенье он был в постели. Только сегодня он провел первую полноценную тренировку", - сообщил Венгер London Evening Standard.




Метки Арсенал, Венгер, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 22.02.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2749

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 22.02.2018 15:30 # j-silver
    ах ах ах да просто озил вене на его запросы говорит по-турецки "да мне на тебя поxyй", а переводчик корректно вене на французский переводит "у него иммунитет"

    (ответить)

  2. lfcallday 22.02.2018 15:05 # lfcallday
    глаза на выкате, на первый взгляд передрачивает малой

    (ответить)

  3. loist 22.02.2018 15:04 # loist
    На очке стали часто прыщи выступать))))))

    (ответить)

  4. fimati 22.02.2018 14:25 # fimati
    Да просто ленивый он, ну что тут подделать, такой человек его уже не изменить

    (ответить)

  5. osivori 22.02.2018 14:21 # osivori
    штрафануть бы сразу на ноги встанет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: