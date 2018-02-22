Венгера беспокоит иммунитет Озила

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что его беспокоит иммунитет плеймейкера Месута Озила.

С начала прошлого сезона Озил пять раз оставался вне заявки на игру, ссылаясь на болезнь или простуду. Нечто похожее произошло и на этой неделе, когда Месут не тренировался несколько дней и теперь пропустит ответный матч против "Эстерсунда".



Венгер уже заверил, что немец должен сыграть в финале Кубка Лиги с "Манчестер Сити", но тренера беспокоит здоровье игрока, которого прочат в лидеры нового "Арсенала".



"С его иммунитетом не все в порядке прямо сейчас. Я не знаю, с чем это связано, но надеюсь, что мы решим эту проблему".



"Мы вернулись из Эстерсунда в четверг вечером, тренировались в пятницу и субботу, а в воскресенье он был в постели. Только сегодня он провел первую полноценную тренировку", - сообщил Венгер London Evening Standard.