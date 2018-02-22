Венгера беспокоит иммунитет Озила
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что его беспокоит иммунитет плеймейкера Месута Озила.
С начала прошлого сезона Озил пять раз оставался вне заявки на игру, ссылаясь на болезнь или простуду. Нечто похожее произошло и на этой неделе, когда Месут не тренировался несколько дней и теперь пропустит ответный матч против "Эстерсунда".
Венгер уже заверил, что немец должен сыграть в финале Кубка Лиги с "Манчестер Сити", но тренера беспокоит здоровье игрока, которого прочат в лидеры нового "Арсенала".
"С его иммунитетом не все в порядке прямо сейчас. Я не знаю, с чем это связано, но надеюсь, что мы решим эту проблему".
"Мы вернулись из Эстерсунда в четверг вечером, тренировались в пятницу и субботу, а в воскресенье он был в постели. Только сегодня он провел первую полноценную тренировку", - сообщил Венгер London Evening Standard.
22.02.2018 14:00
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Последние комментарии:
ах ах ах да просто озил вене на его запросы говорит по-турецки "да мне на тебя поxyй", а переводчик корректно вене на французский переводит "у него иммунитет"
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глаза на выкате, на первый взгляд передрачивает малой
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На очке стали часто прыщи выступать))))))
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Да просто ленивый он, ну что тут подделать, такой человек его уже не изменить
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штрафануть бы сразу на ноги встанет
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