Моуриньо недоволен медицинским штабом МЮ

Андер Эррера Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо недоволен медицинским штабом клуба, который позволил полузащитнику Андеру Эрреру сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Севильей".

Еще в середине первого тайма Эррера попросил вынужденную замену на "Рамон Санчес Писхуан", получив травму задней поверхности бедра. Вместо испанца на поле срочно появился Поль Погба.

Сразу после матча, завершившегося ничью 0:0, Моуриньо раскритиковал медицинский штаб "Юнайтед", который позволил Андеру выйти на поле, несмотря на мелкое повреждение.

"У него была небольшая травма, помешавшая ему сыграть в последних матчах. Медицинский штаб дал 100% на то, что он готов сыграть еще с "Хаддерсфилдом" (в субботу). Мы не выпустили его на поле, поскольку хотели дать больше времени на восстановление. Врачи сказали, что он полностью здоров, но, как видите, это не так".

"Он тренировался с субботы по вторник каждый день, но поддерживать такую высокую интенсивность игрок может, только когда полностью здоров", - приводит слова Моуриньо The Independent.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 22.02.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 3971

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  1. ezh28 22.02.2018 17:30 # ezh28
    Какой же он бля урод!

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  2. osivori 22.02.2018 14:23 # osivori
    любит на врачей балон катить

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  3. kara-balapan 22.02.2018 14:22 # kara-balapan
    Началось.... Теперь мю будет бороться за выживание....

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  4. sancho232 22.02.2018 14:01 # sancho232
    история повторяется

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  5. lancerlancer1 22.02.2018 13:45 # lancerlancer1
    это карма эллелы

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  6. playbob 22.02.2018 13:33 # playbob
    НАчалось)))

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  7. acorn 22.02.2018 13:31 # acorn
    и тут нашлась своя Ева?

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  8. mancunia-planet 22.02.2018 13:10 # mancunia-planet
    недоволен болельщиками, мед.штабом, игроками или еще чем то...
    я уверен, своей зряплатой он доволен точно, паразит!

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