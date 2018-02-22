Моуриньо недоволен медицинским штабом МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо недоволен медицинским штабом клуба, который позволил полузащитнику Андеру Эрреру сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Севильей".

Еще в середине первого тайма Эррера попросил вынужденную замену на "Рамон Санчес Писхуан", получив травму задней поверхности бедра. Вместо испанца на поле срочно появился Поль Погба.



Сразу после матча, завершившегося ничью 0:0, Моуриньо раскритиковал медицинский штаб "Юнайтед", который позволил Андеру выйти на поле, несмотря на мелкое повреждение.



"У него была небольшая травма, помешавшая ему сыграть в последних матчах. Медицинский штаб дал 100% на то, что он готов сыграть еще с "Хаддерсфилдом" (в субботу). Мы не выпустили его на поле, поскольку хотели дать больше времени на восстановление. Врачи сказали, что он полностью здоров, но, как видите, это не так".



"Он тренировался с субботы по вторник каждый день, но поддерживать такую высокую интенсивность игрок может, только когда полностью здоров", - приводит слова Моуриньо The Independent.