Моуриньо недоволен медицинским штабом МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо недоволен медицинским штабом клуба, который позволил полузащитнику Андеру Эрреру сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Севильей".
Еще в середине первого тайма Эррера попросил вынужденную замену на "Рамон Санчес Писхуан", получив травму задней поверхности бедра. Вместо испанца на поле срочно появился Поль Погба.
Сразу после матча, завершившегося ничью 0:0, Моуриньо раскритиковал медицинский штаб "Юнайтед", который позволил Андеру выйти на поле, несмотря на мелкое повреждение.
"У него была небольшая травма, помешавшая ему сыграть в последних матчах. Медицинский штаб дал 100% на то, что он готов сыграть еще с "Хаддерсфилдом" (в субботу). Мы не выпустили его на поле, поскольку хотели дать больше времени на восстановление. Врачи сказали, что он полностью здоров, но, как видите, это не так".
"Он тренировался с субботы по вторник каждый день, но поддерживать такую высокую интенсивность игрок может, только когда полностью здоров", - приводит слова Моуриньо The Independent.
22.02.2018 13:00
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Последние комментарии:
Какой же он бля урод!
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любит на врачей балон катить
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Началось.... Теперь мю будет бороться за выживание....
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история повторяется
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это карма эллелы
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НАчалось)))
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и тут нашлась своя Ева?
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недоволен болельщиками, мед.штабом, игроками или еще чем то...
я уверен, своей зряплатой он доволен точно, паразит!
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