Венгер: "Уэлбек — не Харри Кейн, но я хочу сохранить его"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил о своем желании сохранить нападающего Данни Уэлбека, несмотря на проблемы того возле чужих ворот.

За четыре сезона на "Эмирейтс" после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" Уэлбек забил 22 гола, включая только три в этом сезоне Премьер-Лиги. На своей позиции Данни проигрывает конкуренцию не только Пьер-Эмерика Обамеянгу, но и Александру Лакасетту.



Однако низкая результативность, дефицит игрового времени и склонность к травмам не мешают 27-летнему англичанину оставаться любимчиком Венгера. В преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Эстерсунда", в котором Уэлбек получит шанс проявить себя, Арсен намекнул на желание продлить истекающий в конце следующего сезона контракт Данни.



"Я хочу сохранить его, потому что, убежден, он преодолел сложный период. Он хорошо справился со сложностями. Сейчас на тренировках он демонстрирует позитивные признаки. Если он сможет оставаться на поле и избегать травм, то я хочу, чтобы он был здесь".



"Мне он нравится, потому что он может сыграть слева, справа или на острие. На мой взгляд, он полезный игрок — в первую очередь благодаря своему мастерству. Возможно, он и не бомбардир вроде Харри Кейна, но в сборной Англии он может быть превосходным партнером для Харри Кейна, потому что способен играть на обоих флангах", — цитирует Венгера Sky Sports.