Кристенсен обещает извлечь урок из ошибки

Андреас Кристенсен Защитник "Челси" Андреас Кристенсен пообещал, что обязательно извлечет урок из ошибки, допущенной в поединке с "Барселоной".

Необязательная ошибка Кристенсена позволила "Барселоне" сравнять счет (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов и получить статус фаворита перед ответной игрой на "Камп Ноу".

Сразу после матча рулевой "синих" Антонио Конте встал на защиту 21-летнего датчанина, который только в этом сезоне получил реальный шанс в "Челси". Сам Андреас тоже отреагировал на свою ошибку и пообещал, что проведет работу над собой.

"В том эпизоде я принял неправильное решение, мне следовало выбить мяч куда подальше. Защитников часто наказывают за ошибки, но эту позицию я выбрал для себя сам. Так что я не буду слишком зацикливаться на этом".

"Я знаю, что совершил ошибку, но лучше всего отнестись к ней, как к возможности извлечь ценный урок. Я уверен, что этого больше не повторится", - сообщил Кристенсен TV3 SPORT.



Метки Кристенсен, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 22.02.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. onlymarko 22.02.2018 07:21 # onlymarko
    че там лемпард пищал, что этот клоун ван дэйка из основы вытеснит..

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  2. j-silver 22.02.2018 07:09 # j-silver
    пох, проехали

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