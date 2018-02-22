Кристенсен обещает извлечь урок из ошибки

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен пообещал, что обязательно извлечет урок из ошибки, допущенной в поединке с "Барселоной".

Необязательная ошибка Кристенсена позволила "Барселоне" сравнять счет (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов и получить статус фаворита перед ответной игрой на "Камп Ноу".



Сразу после матча рулевой "синих" Антонио Конте встал на защиту 21-летнего датчанина, который только в этом сезоне получил реальный шанс в "Челси". Сам Андреас тоже отреагировал на свою ошибку и пообещал, что проведет работу над собой.



"В том эпизоде я принял неправильное решение, мне следовало выбить мяч куда подальше. Защитников часто наказывают за ошибки, но эту позицию я выбрал для себя сам. Так что я не буду слишком зацикливаться на этом".



"Я знаю, что совершил ошибку, но лучше всего отнестись к ней, как к возможности извлечь ценный урок. Я уверен, что этого больше не повторится", - сообщил Кристенсен TV3 SPORT.