Эванс останется капитаном "Вест Бромвича"

Главный тренер "Вест Бромича" Алан Пардью восстановит защитника Джонни Эванса в статусе капитана "дроздов".

После нашумевшего инцидента с угоном такси во время тренировочного сбора в Барселоне Эванс на один матч лишился капитанской повязки в "Вест Бромвиче", хотя принес официальные извинения.



Пардью также пригрозил, что может навсегда отстранить 30-летнего защитника от ответственной роли, тем более что Джонни медлит с новым контрактом и, как предполагает пресса, хочет перебраться в один из топ-клубов Премьер-Лиги.



Как стало известно Sky Sports, до решительных действий дело все-таки не дошло. Пардью сменил гнев на милость, поэтому Эванс выведет "Вест Бромвич" на предстоящий поединок с "Хаддерсфилдом" в статусе капитана.