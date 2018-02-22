Моуриньо доволен своими полузащитниками, включая Погба

После безголевой ничьей в гостях у "Севильи" рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил Поля Погба, а также двух других своих полузащитников.

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "красные дьяволы" показали невыразительную игру, полностью отдав инициативу сопернику. У "Юнайтед" ничего не клеилось впереди, а огрехи обороны подчищал голкипер Давид Де Хеа.



Тем не менее, некоторыми игроками, не считая безупречного Де Хеа, Моуриньо остался доволен — в том числе Погба, на котором было заострено внимание прессы перед матчей и который появился на поле в первом тайме лишь из-за травмы Андера Эрреры.



"В моем предматчевом интервью BT три из четырех вопросов были насчет Погба, и это при том, что Поль даже не вышел на игру. Это немного странно, хотя я уважаю вашу работу и понимаю ваш вопрос. На вашем месте я бы спросил тренера "Манчестер Юнайтед", согласен ли он, что Скотт Мактоминей провел великолепный матч, и моим ответом было бы "да", он сыграл великолепно".



"Он выглядел взрослым игроком, он выглядел игроком, который обладает зрелостью и тактическим чутьем, который ощущает ответственность и хорош в пасе. Он выглядел так, словно провел кучу матчей в Лиге Чемпионов, хотя это лишь второй для него".



"Но я отвечу на ваш вопрос насчет Погба. Думаю, Поль приложил большие усилия, чтобы дать команде то, что я прошу. Я начал матч с Андером и Скоттом, и я думаю, что (Эвер) Банега не был тем игроком, которым восхищается футбольный мир, он не имел пространства. А затем Поль взял на себя роль Андера".



"Он пытался придать игре те же качества, действуя безопаснее с мячом. Он совершил пару потерь, но также он добавил нам надежности, потому что мы показали неплохой процент владения мячом для гостевого матча против такой хорошей команды, как "Севилья", и это говорит, что игра была под нашим контролем".



"Думаю, Поль был ответственен за это. Также я доволен Матичем и вообще считаю, что трое наших полузащитников хорошо контролировали игру. Поль в том числе", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.