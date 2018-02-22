Моуриньо доволен своими полузащитниками, включая Погба

Жозе Моуриньо и Поль Погба После безголевой ничьей в гостях у "Севильи" рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил Поля Погба, а также двух других своих полузащитников.

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "красные дьяволы" показали невыразительную игру, полностью отдав инициативу сопернику. У "Юнайтед" ничего не клеилось впереди, а огрехи обороны подчищал голкипер Давид Де Хеа.

Тем не менее, некоторыми игроками, не считая безупречного Де Хеа, Моуриньо остался доволен — в том числе Погба, на котором было заострено внимание прессы перед матчей и который появился на поле в первом тайме лишь из-за травмы Андера Эрреры.

"В моем предматчевом интервью BT три из четырех вопросов были насчет Погба, и это при том, что Поль даже не вышел на игру. Это немного странно, хотя я уважаю вашу работу и понимаю ваш вопрос. На вашем месте я бы спросил тренера "Манчестер Юнайтед", согласен ли он, что Скотт Мактоминей провел великолепный матч, и моим ответом было бы "да", он сыграл великолепно".

"Он выглядел взрослым игроком, он выглядел игроком, который обладает зрелостью и тактическим чутьем, который ощущает ответственность и хорош в пасе. Он выглядел так, словно провел кучу матчей в Лиге Чемпионов, хотя это лишь второй для него".

"Но я отвечу на ваш вопрос насчет Погба. Думаю, Поль приложил большие усилия, чтобы дать команде то, что я прошу. Я начал матч с Андером и Скоттом, и я думаю, что (Эвер) Банега не был тем игроком, которым восхищается футбольный мир, он не имел пространства. А затем Поль взял на себя роль Андера".

"Он пытался придать игре те же качества, действуя безопаснее с мячом. Он совершил пару потерь, но также он добавил нам надежности, потому что мы показали неплохой процент владения мячом для гостевого матча против такой хорошей команды, как "Севилья", и это говорит, что игра была под нашим контролем".

"Думаю, Поль был ответственен за это. Также я доволен Матичем и вообще считаю, что трое наших полузащитников хорошо контролировали игру. Поль в том числе", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2018 02:15

Количество просмотров Просмотров: 1636

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gin 22.02.2018 08:03 # gin
    Игра МЮ последние два сезона - это сверхунылое зрелище.

    (ответить)

  2. cleverley88 22.02.2018 05:35 # cleverley88
    Тактический очень грамотно сыграли! Молодцы!

    (ответить)

  3. zen-2010 22.02.2018 04:01 # zen-2010
    Что&#65311; Моур ты уже марозматик&#65311;...что за бред он несет...убогая игра всех,кроме ДДХ

    (ответить)

  4. ben-arfa 22.02.2018 03:40 # ben-arfa
    Совсем умом тронулся...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: