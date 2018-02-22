"Юнайтед" выстоял против "Севильи"
Безошибочная игра Давида Де Хеа на последнем рубеже позволила "Манчестер Юнайтед" унести ноги от "Севильи" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов — 0:0.
Оправившийся после болезни Поль Погба оказался только на лавке "красных дьяволов", зато сохранил место в стартовом составе его молодой конкурента Скотт Мактоминей. После победы над "Хаддерсфилдом" в Кубке Англии в команду влились Давид Де Хеа, Антонио Валенсия и Андер Эррера, заменив Серхио Ромеро, Люка Шоу и Майкла Кэррика.
"Севилья" действительно по-хозяйски в начале матч, и уже на четвертой минуте Луис Муриэль дальним ударом размял голкипера "Юнайтед" Де Хеа. Команда Винченцо Монтеллы уверенно владела мячом, но непосредственно в чужую штрафную почти не проникала.
Гости впервые огрызнулись на 12-й минуте, когда Алексис Санчес убежал в прорыв, но в последний момент был настигнут и пробить не успел. Вскоре в чужой штрафной за мяч хорошо поборолся Ромелу Лукаку, однако скидка на свободного партнера у него не вышла.
Уже на 17-й минуте Жозе Моуриньо пришлось выпустить на поле Погба, потому что травму получил Эррера. "Севилья", тем временем, продолжала владеть территориальным преимуществом.
На 25-й минуте "дьяволам" предоставился еще один шанс. Лукаку бил из пределов штрафной площади по летящему мячу после передачи Санчеса, но получилось сильно выше.
Заключительные минут 15 первого тайма прошли с подавляющим преимуществом хозяев, у которых стали получаться и проникновения в штрафную. Перед самым перерывом Де Хеа по-настоящему выручил свою команду отразив два удара головой в упор.
Во втором тайме "Севилья" продолжила давить, но либо мяч шел мимо, либо становился легкой добычей Де Хеа. Умопомрачительных сейвов Давиду совершать уже не приходилось.
Временами хозяева чересчур увлекались атаками, что оставляло "Юнайтед" возможности для ответных действий. Все это было не очень убедительно, и лишь на 83-й минуте Лукаку поразил ворота домашней команды — правда, подыграв себе рукой, что рефери заметил.
В концовке "Севилья" предпочла уже не рисковать, и "Юнайтед" отстоял ничью. Выяснять отношения команды продолжат в ответной встрече на "Олд Траффорд".
В этом сезоне "Юнайтед" взял за моду играть вторым номером, даже против не самых сильных соперников, поэтому преимущество "Севильи" на протяжении почти всего матча не стало сюрпризом. Однако впереди "дьяволы" показали просто удручающий футбол: мяч не держался, контратаки не клеились. Тем не менее, подопечные Моуриньо не пропустили, и это единственный позитивный момент.
"Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:0 (0:0)
"Севилья": Рико, Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Банега (Писарро 89), Нзонзи, Сарабия, Васкес, Корреа, Муриэль (Рамирес 85).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера (Погба 17), Мактоминей, Мата (Мартиаль 80), Лукаку, Санчес (Рэшфорд 75).
Предупреждения: Нзонзи — Санчес.
22.02.2018 00:40
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Последние комментарии:
Че-то не особо хочется в 1/4 финала МЮ видеть рядом со списком команд, которые на его фоне играют просто в космический футбол. Все-таки хочется интересных пар, где будет футбол с обеих сторон.
Лучше пусть Челси с Пулем обыграют на ОТ, а Севилье слить к чертям, чтоб не портить праздник футбола.
(ответить)
Короч понял специфику,если лфц получит условные 2/3/4-0 от любого соперника - я скажу что прост силы копили чтобы уконтропупить соперника в некст игре своим бетоном в защите.
(ответить)
вот и посмотрим кто пройдет дальше, конте со своими штангами или Моур с прагматичной игрой на результат.
(ответить)
просто лохи
(ответить)
Позорнейший отскок муму)) рили жаль фанатов. Надеяться на отскок против Севильи при 300-миллионных вложениях)) Чмоур рип.
(ответить)
Бля даже и не представляю, если такой же убогий мудак будет тренить Арсенал, можно походу сразу завязывать с футболом
(ответить)
5 команда АПЛ>1ая команда Ла
2 команда Апл<5 команда Ла лиги
(ответить)
Хотел, чтобы манки прошли Севилью, но такому футболу не место в ЛЧ. На весь мир с такими игроками показывать свою трусость эт пздц.
(ответить)
Берегли силы к Челси, в пол силу играли, дома цык цык спать на сделаем. У севильи было только 2 реальных момента, с остальными так сказать ударами в створ справились бы даже носатый с миниоле/кариус.
(ответить)
какой хрроший матч я вчера смотреть ,слава богу, не стал))
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бёрнли для богатых.
перед назначением моуриньо были разговоры, что он не позволит себе парковаться, ибо юнайтед ментально клуб другого уровня, да и вообще "ферги всегда в атаку играл" (нет). в итоге вы и сами видите. даже в челси такой хуйни не было.
ну и сравнение. два лучших тренера современности пришли в одно время на примерно равные по уровню команды. Хосеп вложился в перспективных игроков и омолодил состав, Жозе вложился в зарплаты топам и попилил деньги с Райолой.
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скамчестер самая убогая команда из всех, что представляют Англию. Позорники ебаные
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просто Алексис 400чес
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посаны, я после перерыва спать ушел. расскажите, че там, годный футбол мю показывал? рвали испашек?
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Нахуя такой футбол смотреть вообще...
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https://pbs.twimg.com/media/DWmFtjpXkAAEqh9.jpg
мдааа...
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Выстояли?! Лол))
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За Фреда надо будет побороться летом
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Хоть и есть результат у мю, но это такое уепище шо пздц
Суть футбола вообще не в этом, ни разу
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Жозе, не мог бы ты любезно съебать с тренерского мостика мю, ты уже порядком заебал парковать автобусы.
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