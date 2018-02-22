"Юнайтед" выстоял против "Севильи"

Давид Де Хеа Безошибочная игра Давида Де Хеа на последнем рубеже позволила "Манчестер Юнайтед" унести ноги от "Севильи" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов — 0:0.

Оправившийся после болезни Поль Погба оказался только на лавке "красных дьяволов", зато сохранил место в стартовом составе его молодой конкурента Скотт Мактоминей. После победы над "Хаддерсфилдом" в Кубке Англии в команду влились Давид Де Хеа, Антонио Валенсия и Андер Эррера, заменив Серхио Ромеро, Люка Шоу и Майкла Кэррика.

"Севилья" действительно по-хозяйски в начале матч, и уже на четвертой минуте Луис Муриэль дальним ударом размял голкипера "Юнайтед" Де Хеа. Команда Винченцо Монтеллы уверенно владела мячом, но непосредственно в чужую штрафную почти не проникала.

Гости впервые огрызнулись на 12-й минуте, когда Алексис Санчес убежал в прорыв, но в последний момент был настигнут и пробить не успел. Вскоре в чужой штрафной за мяч хорошо поборолся Ромелу Лукаку, однако скидка на свободного партнера у него не вышла.

Уже на 17-й минуте Жозе Моуриньо пришлось выпустить на поле Погба, потому что травму получил Эррера. "Севилья", тем временем, продолжала владеть территориальным преимуществом.

На 25-й минуте "дьяволам" предоставился еще один шанс. Лукаку бил из пределов штрафной площади по летящему мячу после передачи Санчеса, но получилось сильно выше.

Заключительные минут 15 первого тайма прошли с подавляющим преимуществом хозяев, у которых стали получаться и проникновения в штрафную. Перед самым перерывом Де Хеа по-настоящему выручил свою команду отразив два удара головой в упор.

Во втором тайме "Севилья" продолжила давить, но либо мяч шел мимо, либо становился легкой добычей Де Хеа. Умопомрачительных сейвов Давиду совершать уже не приходилось.

Временами хозяева чересчур увлекались атаками, что оставляло "Юнайтед" возможности для ответных действий. Все это было не очень убедительно, и лишь на 83-й минуте Лукаку поразил ворота домашней команды — правда, подыграв себе рукой, что рефери заметил.

В концовке "Севилья" предпочла уже не рисковать, и "Юнайтед" отстоял ничью. Выяснять отношения команды продолжат в ответной встрече на "Олд Траффорд".

В этом сезоне "Юнайтед" взял за моду играть вторым номером, даже против не самых сильных соперников, поэтому преимущество "Севильи" на протяжении почти всего матча не стало сюрпризом. Однако впереди "дьяволы" показали просто удручающий футбол: мяч не держался, контратаки не клеились. Тем не менее, подопечные Моуриньо не пропустили, и это единственный позитивный момент.

"Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:0 (0:0)

"Севилья": Рико, Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Банега (Писарро 89), Нзонзи, Сарабия, Васкес, Корреа, Муриэль (Рамирес 85).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера (Погба 17), Мактоминей, Мата (Мартиаль 80), Лукаку, Санчес (Рэшфорд 75).

Предупреждения: Нзонзи — Санчес.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2018 00:40

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Последние комментарии:




  1. dayver 22.02.2018 08:22 # dayver
    Че-то не особо хочется в 1/4 финала МЮ видеть рядом со списком команд, которые на его фоне играют просто в космический футбол. Все-таки хочется интересных пар, где будет футбол с обеих сторон.

    Лучше пусть Челси с Пулем обыграют на ОТ, а Севилье слить к чертям, чтоб не портить праздник футбола.

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  2. nordway 22.02.2018 08:20 # nordway
    Короч понял специфику,если лфц получит условные 2/3/4-0 от любого соперника - я скажу что прост силы копили чтобы уконтропупить соперника в некст игре своим бетоном в защите.

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  3. alexomck 22.02.2018 08:18 # alexomck
    вот и посмотрим кто пройдет дальше, конте со своими штангами или Моур с прагматичной игрой на результат.

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  4. premier-league 22.02.2018 08:14 # premier-league
    просто лохи

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  5. webb 22.02.2018 08:13 # webb
    Позорнейший отскок муму)) рили жаль фанатов. Надеяться на отскок против Севильи при 300-миллионных вложениях)) Чмоур рип.

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  6. reams 22.02.2018 08:06 # reams
    Бля даже и не представляю, если такой же убогий мудак будет тренить Арсенал, можно походу сразу завязывать с футболом

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  7. beatles-red 22.02.2018 07:59 # beatles-red
    5 команда АПЛ>1ая команда Ла
    2 команда Апл<5 команда Ла лиги

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  8. beatles-red 22.02.2018 07:53 # beatles-red
    Хотел, чтобы манки прошли Севилью, но такому футболу не место в ЛЧ. На весь мир с такими игроками показывать свою трусость эт пздц.

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  9. mu-fc 22.02.2018 07:42 # mu-fc
    Берегли силы к Челси, в пол силу играли, дома цык цык спать на сделаем. У севильи было только 2 реальных момента, с остальными так сказать ударами в створ справились бы даже носатый с миниоле/кариус.

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  10. mcferson 22.02.2018 07:37 # mcferson
    какой хрроший матч я вчера смотреть ,слава богу, не стал))

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  11. budun 22.02.2018 07:36 # budun
    бёрнли для богатых.

    перед назначением моуриньо были разговоры, что он не позволит себе парковаться, ибо юнайтед ментально клуб другого уровня, да и вообще "ферги всегда в атаку играл" (нет). в итоге вы и сами видите. даже в челси такой хуйни не было.

    ну и сравнение. два лучших тренера современности пришли в одно время на примерно равные по уровню команды. Хосеп вложился в перспективных игроков и омолодил состав, Жозе вложился в зарплаты топам и попилил деньги с Райолой.

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  12. tigerpool 22.02.2018 07:21 # tigerpool
    скамчестер самая убогая команда из всех, что представляют Англию. Позорники ебаные

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  13. spartan 22.02.2018 07:17 # spartan
    просто Алексис 400чес

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  14. j-silver 22.02.2018 07:10 # j-silver
    посаны, я после перерыва спать ушел. расскажите, че там, годный футбол мю показывал? рвали испашек?

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  15. central-07 22.02.2018 06:24 # central-07
    Нахуя такой футбол смотреть вообще...

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  16. kos9k 22.02.2018 06:18 # kos9k
    https://pbs.twimg.com/media/DWmFtjpXkAAEqh9.jpg

    мдааа...

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  17. celebrate 22.02.2018 06:00 # celebrate
    Выстояли?! Лол))

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  18. januzaj00 22.02.2018 05:49 # januzaj00
    За Фреда надо будет побороться летом

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  19. wengerrrro 22.02.2018 05:30 # wengerrrro
    Хоть и есть результат у мю, но это такое уепище шо пздц
    Суть футбола вообще не в этом, ни разу

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  20. imf-tau 22.02.2018 03:02 # imf-tau
    Жозе, не мог бы ты любезно съебать с тренерского мостика мю, ты уже порядком заебал парковать автобусы.

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