"Юнайтед" выстоял против "Севильи"

Безошибочная игра Давида Де Хеа на последнем рубеже позволила "Манчестер Юнайтед" унести ноги от "Севильи" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов — 0:0.

Оправившийся после болезни Поль Погба оказался только на лавке "красных дьяволов", зато сохранил место в стартовом составе его молодой конкурента Скотт Мактоминей. После победы над "Хаддерсфилдом" в Кубке Англии в команду влились Давид Де Хеа, Антонио Валенсия и Андер Эррера, заменив Серхио Ромеро, Люка Шоу и Майкла Кэррика.



"Севилья" действительно по-хозяйски в начале матч, и уже на четвертой минуте Луис Муриэль дальним ударом размял голкипера "Юнайтед" Де Хеа. Команда Винченцо Монтеллы уверенно владела мячом, но непосредственно в чужую штрафную почти не проникала.



Гости впервые огрызнулись на 12-й минуте, когда Алексис Санчес убежал в прорыв, но в последний момент был настигнут и пробить не успел. Вскоре в чужой штрафной за мяч хорошо поборолся Ромелу Лукаку, однако скидка на свободного партнера у него не вышла.



Уже на 17-й минуте Жозе Моуриньо пришлось выпустить на поле Погба, потому что травму получил Эррера. "Севилья", тем временем, продолжала владеть территориальным преимуществом.



На 25-й минуте "дьяволам" предоставился еще один шанс. Лукаку бил из пределов штрафной площади по летящему мячу после передачи Санчеса, но получилось сильно выше.



Заключительные минут 15 первого тайма прошли с подавляющим преимуществом хозяев, у которых стали получаться и проникновения в штрафную. Перед самым перерывом Де Хеа по-настоящему выручил свою команду отразив два удара головой в упор.



Во втором тайме "Севилья" продолжила давить, но либо мяч шел мимо, либо становился легкой добычей Де Хеа. Умопомрачительных сейвов Давиду совершать уже не приходилось.



Временами хозяева чересчур увлекались атаками, что оставляло "Юнайтед" возможности для ответных действий. Все это было не очень убедительно, и лишь на 83-й минуте Лукаку поразил ворота домашней команды — правда, подыграв себе рукой, что рефери заметил.



В концовке "Севилья" предпочла уже не рисковать, и "Юнайтед" отстоял ничью. Выяснять отношения команды продолжат в ответной встрече на "Олд Траффорд".



В этом сезоне "Юнайтед" взял за моду играть вторым номером, даже против не самых сильных соперников, поэтому преимущество "Севильи" на протяжении почти всего матча не стало сюрпризом. Однако впереди "дьяволы" показали просто удручающий футбол: мяч не держался, контратаки не клеились. Тем не менее, подопечные Моуриньо не пропустили, и это единственный позитивный момент.



"Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:0 (0:0)



"Севилья": Рико, Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Банега (Писарро 89), Нзонзи, Сарабия, Васкес, Корреа, Муриэль (Рамирес 85).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера (Погба 17), Мактоминей, Мата (Мартиаль 80), Лукаку, Санчес (Рэшфорд 75).



Предупреждения: Нзонзи — Санчес.