FA оправдала Фирмино по поводу возможного оскорбления Холгейта

С нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино были сняты все подозрения насчет оскорбления защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта на расовой почве.

Напомним, в начале января "красные" выбили своих соседей из Кубка Англии, одержав победу на "Энфилде" со счетом 2:1. Это дерби было омрачено стычкой Фирмино и Холгейта.



Вытолкнув своего бразильского оппонента за пределы поля, Холгейт нарвался на гневную реакцию со стороны Фирмино. Слова Роберто просто взбесили Мейсона, которого пришлось оттаскивать в сторону партнерам по команде.



21-летний защитник "ирисок" немедленно пожаловался рефери Бобби Мэдли на то, что он подвергся расистским оскорблениям, однако в ходе расследования, проведенного FA, подтверждений этому не нашлось.



"Изучив все доступные свидетельства, мы сочли их недостаточными, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Фирмино. Однако мы абсолютно убеждены, что жалоба Холгейта была добросовестной и не имела под собой основания намеренно оклеветать оппонента. Мы продолжим предельно серьезно расследовать любые подозрения насчет дискриминации", — гласит заявление Ассоциации.