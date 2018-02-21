FA оправдала Фирмино по поводу возможного оскорбления Холгейта

Мейсон Холгейт и Роберто Фирмино С нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино были сняты все подозрения насчет оскорбления защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта на расовой почве.

Напомним, в начале января "красные" выбили своих соседей из Кубка Англии, одержав победу на "Энфилде" со счетом 2:1. Это дерби было омрачено стычкой Фирмино и Холгейта.

Вытолкнув своего бразильского оппонента за пределы поля, Холгейт нарвался на гневную реакцию со стороны Фирмино. Слова Роберто просто взбесили Мейсона, которого пришлось оттаскивать в сторону партнерам по команде.

21-летний защитник "ирисок" немедленно пожаловался рефери Бобби Мэдли на то, что он подвергся расистским оскорблениям, однако в ходе расследования, проведенного FA, подтверждений этому не нашлось.

"Изучив все доступные свидетельства, мы сочли их недостаточными, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Фирмино. Однако мы абсолютно убеждены, что жалоба Холгейта была добросовестной и не имела под собой основания намеренно оклеветать оппонента. Мы продолжим предельно серьезно расследовать любые подозрения насчет дискриминации", — гласит заявление Ассоциации.



Метки FA, Ливерпуль, Мейсон, Холгейт, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2018 22:05

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Последние комментарии:




  1. liverfun 22.02.2018 06:54 # liverfun
    Абсолютно никаких доказательств нет, судья был ближе к фирмино, чем это петушок холгейт, и ничего не слышал, но фа уверенна в правдивости обвинений мелкого крысеныша. Просто охуеть

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  2. kojan 22.02.2018 01:27 # kojan
    оскорбления игроков других клубов привычно для ливерных... один ПИсуарес чего стоил и сосисочные его оправдывали, и поддерживали...ливерфуй клуб со скандальными традициями, как всякая дворовая шпана...

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  3. beatles-red 22.02.2018 00:01 # beatles-red
    Не было клеветы=Фирмино не виноват
    Было преступление=Не было преступление
    Вода мокрая=но она сухая
    Фа ебанулись

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  4. gerrard08 21.02.2018 22:48 # gerrard08
    Шас бы конечно за клевета кинуть предъяву, но в фа и против брита, тем более черного. Ясно одним словом.

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  5. sausage 21.02.2018 22:33 # sausage
    Нигга сопливая всосал, что его опустили жёстко, а как именно не понял, вот и бомбанул.

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  6. stevens 21.02.2018 22:20 # stevens
    Не думаю, что ириска подгорела бы, назови его латинос негром. Скорее там было что-то вроде "твоя мамаша за Чулсе болеет, мерзский пенс". Вот это оскорбление похлеще всех ваших мамкоебных шуточек вместе взятых.

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  7. electric 21.02.2018 22:16 # electric
    Красава фирминыч. Холгейт лошок.

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  8. smile01 21.02.2018 22:07 # smile01
    щас бы черного с азиатскими глазами в расизме обвинить =)

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