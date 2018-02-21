FA оправдала Фирмино по поводу возможного оскорбления Холгейта
С нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино были сняты все подозрения насчет оскорбления защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта на расовой почве.
Напомним, в начале января "красные" выбили своих соседей из Кубка Англии, одержав победу на "Энфилде" со счетом 2:1. Это дерби было омрачено стычкой Фирмино и Холгейта.
Вытолкнув своего бразильского оппонента за пределы поля, Холгейт нарвался на гневную реакцию со стороны Фирмино. Слова Роберто просто взбесили Мейсона, которого пришлось оттаскивать в сторону партнерам по команде.
21-летний защитник "ирисок" немедленно пожаловался рефери Бобби Мэдли на то, что он подвергся расистским оскорблениям, однако в ходе расследования, проведенного FA, подтверждений этому не нашлось.
"Изучив все доступные свидетельства, мы сочли их недостаточными, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Фирмино. Однако мы абсолютно убеждены, что жалоба Холгейта была добросовестной и не имела под собой основания намеренно оклеветать оппонента. Мы продолжим предельно серьезно расследовать любые подозрения насчет дискриминации", — гласит заявление Ассоциации.
21.02.2018 22:05
Просмотров: 1659
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Абсолютно никаких доказательств нет, судья был ближе к фирмино, чем это петушок холгейт, и ничего не слышал, но фа уверенна в правдивости обвинений мелкого крысеныша. Просто охуеть
(ответить)
оскорбления игроков других клубов привычно для ливерных... один ПИсуарес чего стоил и сосисочные его оправдывали, и поддерживали...ливерфуй клуб со скандальными традициями, как всякая дворовая шпана...
(ответить)
Не было клеветы=Фирмино не виноват
Было преступление=Не было преступление
Вода мокрая=но она сухая
Фа ебанулись
(ответить)
Шас бы конечно за клевета кинуть предъяву, но в фа и против брита, тем более черного. Ясно одним словом.
(ответить)
Нигга сопливая всосал, что его опустили жёстко, а как именно не понял, вот и бомбанул.
(ответить)
Не думаю, что ириска подгорела бы, назови его латинос негром. Скорее там было что-то вроде "твоя мамаша за Чулсе болеет, мерзский пенс". Вот это оскорбление похлеще всех ваших мамкоебных шуточек вместе взятых.
(ответить)
Красава фирминыч. Холгейт лошок.
(ответить)
щас бы черного с азиатскими глазами в расизме обвинить =)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий