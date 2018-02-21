Кокелен покинул "Арсенал", чтобы выйти из зоны комфорта

Франсис Кокелен Полузащитник Франсис Кокелен рассказал, что решил уйти в "Валенсию", поскольку его жизнь в "Арсенале" была слишком спокойной и расслабленной.

Лишившись места в стартовом составе "канониров", в прошлом месяце Кокелен отправился в испанский клуб по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.

Франсис не держит обиды на главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера за недостаточное доверие, но признает, что для него назрела необходимость перемен.

"Когда ты находишься 10 лет в одном месте, уходить не бывает просто, но я нуждался в новом испытании. Проведя несколько лет в одном клубе, ты хочешь вырваться из зоны комфорта".

"Ты пытаешься мотивировать себя для нового вызова, однако это немного сложнее, ведь здесь я начинаю с нуля. Это новый опыт, новые тренерские методы, новые партнеры по команде и новое окружение".

"Я был в восторге от проекта "Валенсии". Они ставят перед собой интересные цели. Я сосредоточен на их достижении".

"Я испытываю огромное уважение к Арсену Венгеру. Раз моя карьера привела меня сюда, то это благодаря ему. Мы расстались в хороших отношениях", — цитирует Кокелена Evening Standard.



Метки Арсенал, Валенсия, Кокелен

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. pauk 22.02.2018 00:02 # pauk
    орно, что за арс он не забил ни одного гола, но стоило уйти от уебанского тренера - сразу гол

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  2. gerrard08 21.02.2018 22:55 # gerrard08
    Не думал что футболисты способны на такие тяжелые смысловые цепочки умеют выстраивать.

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  3. fascll 21.02.2018 22:35 # fascll
    игроки челси видимо каждые пару сезонов выходят из зоны комфорта сливая тренеров

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  4. j-silver 21.02.2018 21:26 # j-silver
    кеек, ты к нам в украину приезжай и на 15 тысяч гривен в месяц проживи попробуй. враз выйдешь из зоны комфорта

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