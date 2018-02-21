Кокелен покинул "Арсенал", чтобы выйти из зоны комфорта

Полузащитник Франсис Кокелен рассказал, что решил уйти в "Валенсию", поскольку его жизнь в "Арсенале" была слишком спокойной и расслабленной.

Лишившись места в стартовом составе "канониров", в прошлом месяце Кокелен отправился в испанский клуб по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.



Франсис не держит обиды на главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера за недостаточное доверие, но признает, что для него назрела необходимость перемен.



"Когда ты находишься 10 лет в одном месте, уходить не бывает просто, но я нуждался в новом испытании. Проведя несколько лет в одном клубе, ты хочешь вырваться из зоны комфорта".



"Ты пытаешься мотивировать себя для нового вызова, однако это немного сложнее, ведь здесь я начинаю с нуля. Это новый опыт, новые тренерские методы, новые партнеры по команде и новое окружение".



"Я был в восторге от проекта "Валенсии". Они ставят перед собой интересные цели. Я сосредоточен на их достижении".



"Я испытываю огромное уважение к Арсену Венгеру. Раз моя карьера привела меня сюда, то это благодаря ему. Мы расстались в хороших отношениях", — цитирует Кокелена Evening Standard.