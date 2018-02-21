Азар предупредил, что "Челси" будет атаковать на "Ноу Камп"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что его команда собирается сыграть в атакующей манере против "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Во вторник вечером "Барселона" добилась ничейного результата на "Стэмфорд Бридж" (1:1) и теперь, благодаря голу на выезде, может считаться уверенным фаворитом противостояния.
Теперь "синие" понимают, что для выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов, им необходимо непременно забивать на "Ноу Камп", и Азар уверен, что его команда еще даст бой "Барселоне" в ответной встрече.
"По крайней мере, теперь мы не будем помышлять об оборонительной игре в ответном матче. Было бы очень опасно думать о том, чтобы отсидеться там в обороне".
"Мы отправимся туда, чтобы постараться победить. Нам нужно забить, и мы постараемся показать идеальную игру, как нам удалось дома, за исключением этой небольшой ошибки возле своих ворот. Эта ошибка сделала разницу, потому что "Барселона" такого не прощает. Против других команд, возможно, тебе бы и повезло избежать пропущенного гола".
"Мы играли хорошо. Наш план предусматривал хорошую игру в обороне. Возможно, мы могли бы создать больше, владея мячом. Но еще ничего не кончено. Мы все еще можем мечтать. Проход дальше возможен", — цитирует Азара Daily Mail.
21.02.2018 20:00
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Последние комментарии:
Пусть комики веселятся...
Ливерпуль будет гнобить Барсу в финале.
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Буду болеть за Челси, только из за того что был тяжелый график :)
Всем мир!
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Как никак должны забивать. Поэтому будут рисковать.
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Ну вот зачем он несет такую херню? Может первые 5-10 минут поиграют в атаку, в надежде на быстрый гол, а потом запаркуются.
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епать, звучит как угроза)
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ахахах. Смешно. Икарус двухэтажный будет атаковать..))
Ахаха)
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